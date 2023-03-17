Лучшие сервисы нейронных сетей для арбитражников: тексты, изображения, видео

Сервисы на основе нейросетей арбитражник может использовать для создания любых типов крео: тексты, изображения, видео. Есть также нейросети, которые помогут в части SEO вебмастерам, создающим сайты и дорвеи под арбитраж. Некоторые нейросети умеют писать код Webview-приложения Android.

Изображения

DALLE-2. Рисует изображения по текстовому описанию. Можно дать задание создать арт в определенном стиле.

Imagen. Создает высокоточные изображения. Для получения результата нужно ввести описание.

Midjourney. Рисует качественные продуманные креативы. Чтобы изображение было максимально точным, промпт (описание) можно подготовить при помощи другой нейронки, например ChatGPT.

Wonder. Улучшает фото, добавляет эффекты, может создать картинку с нуля.

**Neural.Love. **Улучшает качество фото и видео до максимального.

Dream by WOMBO. Создает изображения по заданным параметрам.

Craiyon. Дает сразу несколько вариантов крео по описанию, что полезно для тестов.

Simplified. Графический редактор на основе нейросети. Может удалять фон, менять размер, создавать картинку по описанию и многое другое.

Видео

Synhtesia. Позволяет создать видео с диктором, поддерживается 120 языков.

RunwayML. Видеоредактор позволяет в течение нескольких минут сделать монтаж, на который в обычных условиях уходят часы. Есть также фоторедактор.

Descript. Позволяет записывать, редактировать видео и подкасты, создавать клипы, записывать экран.

Fliki. Превращает текст в видео, за 2 минуты создает видео из сценариев, постов в блоге, добавляет визуальные эффекты и голос.

Phenaki. Создает мультипликационные видео на основе текстовых подсказок.

Steve.ai. Создаёт видео по тексту за несколько минут.

Озвучка

Wellsaid. Преобразует текст в голос, создает убедительную озвучку.

Resemble. Преобразует текст в речь, может менять в речи один голос на другой, создает закадровый голос в видео за несколько секунд.

Play ht. Превращает текст в голос, результат можно скачать в mp3 или wav.

Murf. Преобразует текст в речь, предлагает широкую библиотеку живых голосов.

AudioLM. Генерирует звуки, может дописывать продолжение музыкальных треков.

Aflorithmic. Создает аудио по текстовому описанию, предоставляет 100 звуковых дизайнов и 30 эффектов.

Тексты к крео, статьи на сайт и SEO

Cohere.ai. Пишет тексты нескольких типов: описание продукта, пост в блоге, рекламное сообщение.

Writesonic. Создает тексты по 70 разным сценариям — лендинги, заголовки, статьи, ответы для Quora.

Chibi.ai. Пишет тексты для блога, рекламных сообщений, может использоваться для сторителлинга.

Copy.ai. Создает контент с нужным Tone-of-voice: рассылки, посты, реклама.

CopySmith. Пишет рекламные и SEO-тексты, описания продуктов.

Jasper.ai. Мультиязычный сервис для генерации текстов: статьи, сценарии к видео, SEO-тексты.

Frase. Может анализировать сайт, давать рекомендации по SEO и ключевым словам, создавать тексты, оптимизировать их для поисковиков, изучать контент конкурентов.

GPT 3 x Image Captions. Создает alt-метатеги к изображениям, распознает, что на картинке и пишет SEO-подписи.

Приложения

ChatGPT. Нейросеть умеет писать код Webview-приложения Android. И это далеко не единственная и не основная ее функция. Новая нейросеть от OpenAI способна писать посты, SEO-тексты, тексты для крео и кампаний в Facebook, сценарии YouTube-роликов, составлять конвертящие заголовки и генерировать идеи.

Inferkit. Пишет тексты, заточенные на приложения и ASO. Можно задавать длину текста, ключевые слова, дополнительные параметры.

Amazom CodeWhisperer. Сервис для кодирования и создания приложений, дает рекомендации по кодингу.

Laika. Подойдет для приложений с игровым уклоном, помогает писать сценарии игр, прописывать сюжеты, персонажей.

Вывод

Нейросети пока еще не способны заменить человека в полной мере. Например, нейронки, пишущие тексты и посты, дают результаты, которые нуждаются в редактировании, корректировании и далеки от идеала. Но сервисы на основе нейросетей способны автоматизировать многие рутинные процессы Искусственный интеллект поможет сэкономить время на рутину и сосредоточиться на более стратегических задачах.