Let it Cash：更容易合作的联属计划

Let it Cash 是一个 iGaming CPA 网络，每周有最低持有额和支出。 您将在其中找到针对世界各地不同 GEO 的 2,500 多个优惠。

创建该网络的团队自己尝试了不同的联盟计划，并且从内部了解网站管理员的所有“痛苦”。 因此，有了Let it Cash，您就不会在错误和问题上浪费时间和金钱，而是可以方便地工作并获利。

网络特性

用于向 WhatsApp 和 Viber 发送短信和消息的内置工具。

免费的 PWA 和 WebView 应用程序 - 可在任何来源上使用，并提供全面的技术支持和优化。

支持人员始终保持联系，并随时准备 24/7 帮助解决任何问题。

准备大量铸造的团队的特殊条件。

如何开始使用联属网络营销计划？

注册无需经理参与和帐户批准。 输入您的电子邮件和密码 → 通过电子邮件批准您的帐户 → 开始工作。

个人区域

当您注册并登录帐户时，您将进入“统计”部分，在这里您会找到许多用于监控流量的工具。 按日期、来源、优惠、网页和子帐户对信息进行排序。

优惠

在此部分中，您将找到许多不同 GEO 的优惠：从最受欢迎的（西班牙、德国、拉美）到异域风情（肯尼亚、孟加拉国、斯洛伐克、匈牙利）。

要查看详细说明，只需单击您喜欢的优惠即可。 其中将包含有关允许和禁止的来源、最低存款金额、目标受众的要求、保留期限和其他详细信息的信息。

广告来源

可用的广告源取决于特定广告商的要求。 主要来源包括 Facebook、UAC、上下文广告、各种邮件、TikTok、ASO、ASA。 有时你可以使用图表。

支出

持有7天后即可收到资金。 这对于单独工作的网站管理员来说是有利的，因为他们可以快速收回广告成本。

您可以将美元或卢布提款至银行账户、卡、电子钱包或代理账户。 最低金额：100 美元。

＃＃ 奖金

邀请出版商 Let it Cash 并获得其收入的 5%。 这是一个增加收入的好机会🤘

他们还提供有用服务的折扣：

FBTool（服务首付款的 20%）

IMKLO（首次付款 15%）

Proxys.io（10% 永久折扣）

EPN.NET（无限发卡，无最低充值）

结果是什么？

通过 Let it Cash，您可以有效地通过 iGaming 赚钱。 他们将为您提供来自值得信赖的广告商的有利可图的报价，以及用于增加流量的全面支持和专业工具。 您可以在此处注册。