Let it Cash: партнерка, с которой работать проще

Let it Cash — это iGaming CPA-сеть с минимальным холдом и выплатами каждую неделю. В ней ты найдешь более 2 500 офферов для разных ГЕО по всему миру.

Команда, которая создала сеть, сама пробовала разные партнерки и знает все «боли» веб-мастеров изнутри. Поэтому с Let it Cash ты не будешь тратить время и деньги на ошибки и проблемы, а будешь работать удобно и выгодно.

Особенности сети

Встроенный инструмент для рассылки SMS и сообщений в WhatsApp и Viber.

Бесплатные PWA- и WebView-приложения – идет на любой источник с полным техническим сопровождением и оптимизацией.

Саппорт всегда на связи и готов помочь с любыми вопросами 24/7.

Особые условия для команд, готовых отливать большие объемы.

Как начать работу с партнеркой?

Регистрация проходит без участия менеджера и аккаунт-аппрувов. Ввели почту и пароль → аппрувнули аккаунт через почту → начали работать.

Личный кабинет

Когда зарегистрируешься и войдешь в аккаунт, ты попадешь в раздел «Статистика», где найдешь много инструментов для мониторинга трафика. Сортируй информацию по датам, источникам, предложениям, веб-страницам и субаккаунтам.

Офферы

В этом разделе ты найдешь предложения на много разных ГЕО: от самых популярных (Испания, Германия, Латам) до экзотических (Кения, Бангладеш, Словакия, Венгрия).

Чтобы увидеть подробное описание — просто кликни на понравившийся оффер. Там будут информация о разрешенных и запрещенных источниках, минимальной сумме депозита, требованиях к целевой аудитории, сроке удержания и другие детали.

Источники рекламы

Доступные источники рекламы зависят от требований конкретного рекламодателя. Среди основных источников можно выделить Facebook, UAC, контекстную рекламу, разные рассылки, TikTok, ASO, ASA. Иногда можно использовать схемы.

Выплаты

Получить средства возможно после 7 дней холда. Это выгодно для веб-мастеров, которые работают в одиночку, потому что они быстро возвращают затраты на рекламу.

Ты можешь выводить деньги на банковский счет, карту, электронный кошелек или агентский кабинет в долларах или рублях. Минимальная сумма: 100 $.

Бонусы

Приглашай веб-мастеров в Let it Cash и получай 5% от их дохода. Это отличная возможность увеличить заработок 🤘

Также предоставляют скидки на полезные сервисы:

FBTool (20% на первую оплату сервиса)

IMKLO (15% на первую оплату)

Proxys.io (10% — постоянная скидка)

EPN.NET (безлимитный выпуск карт без минимального пополнения)

Что в итоге

С Let it Cash ты сможешь эффективно зарабатывать на iGaming. Они предоставят тебе выгодные офферы от проверенных рекламодателей, а также полную поддержку и профессиональные инструменты для наращивания трафика. Зарегистрироваться можно здесь.