如何使用Undetectable浏览器进行广告分析？

你坐在世界的一端，你的广告却在另一端播放…而且还是用你听不懂的语言。因此，在这种情况下，广告主只能猜测推广的结果。并且相信雇佣的上下文广告专家告诉他的一切。而通常他们会讲述关于广告效果创下新纪录的故事，并迅速用精心制作的报告来证实。但是你的销售和注册网站上并没有任何变化。而且你无法验证雇佣的市场营销人员的故事…然而，有一种方法可以对在地球上最遥远的角落播放的广告进行自我分析-使用可靠的反检测工具。像Undetectable这样的工具。

如果你的广告结果与你相隔甚远，你该如何评估？

许多人相信，由于互联网和飞机，地球变得很小。因此，所有的位置都很好，甚至太好，都可以被看到…至少从飞机的高度来看。但是在虚拟空间中观察并不那么容易。特别是那些在你数千英里之外展开的广告活动。问题不在于国家的边界，在全球网络中，这些边界可以在几次点击中被克服。问题也不在于目标受众所使用的语言，用于传播你品牌广告的语言。问题在于你无法评估你从自己的钱包支付的推广的结果和质量。因此，你只能相信雇佣的市场营销人员、直销员…甚至整个代理机构！但为什么会这样呢？

大多数广告主为了推广自己的产品，都会使用外部专家的服务。并非所有品牌都能负担得起自己的广告部门。其他公司只能使用自由职业者或代理机构的服务来推广。即使只是进行简单的流量分析。

当然，如果广告活动在你的国家和你的语言中进行，你可以自己设置和运行简单的上下文广告活动。你甚至可以匆忙设计几个创意。但是大多数广告主的能力都止步于此。

当问题变得更加严重时

任何广告活动的主要规则是信任雇佣的直销员，但仍然要进行验证和监控。否则，你可能会盲目地浪费整个广告预算。但是，当在国外推广自己的产品时，中等规模的品牌往往很难遵循这个规则。因为商人对该地区的语言和当地市场的特点都不熟悉。而且自己无法验证广告，因为他已经将所有广告账户的管理交给了营销代理机构。根据评论，他们的专家很有能力。但是在外国地理位置上的广告已经播放了三个月，但转化率并没有增加。当然，代理机构会在你无法访问的地理位置上分享有关广告活动的报告…但是转化率在哪里呢？

为了消除所有的疑虑，你需要亲自用自己的眼睛观察广告及其内容。但是，如果你的画像与目标潜在客户的特征不符，你该怎么办？

你可以使用VPN来解决地理不匹配的问题。最好还是购买可靠的代理。但是你无法使用它们来更改其他定位参数（操作系统、设备类型、浏览器）。因此，你需要寻找更有效的广告分析工具。而这个工具就是-Undetectable！

什么是反检测工具？

Undetectable是一种现代的反检测工具，广受专业仲裁人员和SMM营销人员的欢迎。此外，该工具也受到广告主的青睐，他们可以使用它自己查看由雇佣的专家进行的广告活动对目标受众的影响。

Undetectable属于一种新型的专业软件-反检测浏览器。它们的工作原理基于现代广告网络定位系统和社交媒体反欺诈系统使用的相同技术-数字指纹。它们可以以超过94%的准确率在互联网上识别特定用户的身份。

数字指纹也称为浏览器指纹。它们是由一系列指标组成，通过这些指标的组合来识别用户。这是基于用户设备的独特特征进行用户识别。

数字指纹包括以下信号：

操作系统。

操作系统的位数。

本地设置-时间和语言。

使用的浏览器。

中央处理器。

CPU核心数。

内存大小。

User-Agent字符串。

User-Agent字符串是Web应用程序在响应服务器请求时传递的信息。包括浏览器在内的字符串包含有关用户设备的本地设置和浏览器引擎的信息。

反检测工具如何帮助广告主？

现代广告网络使用数字指纹技术根据指定的参数对广告活动的受众进行分割。这使得只有符合指纹信号与设定特征相匹配的用户才能看到广告和横幅。这个机制被称为广告定位。正是这个机制使广告主无法从目标受众的角度看到和评估广告活动的效果。特别是当推广活动在国外国家和地区进行时。

当客户从自己的设备访问播放广告的平台时，他看不到广告。因为从广告平台的定位系统的角度来看，他不符合在广告活动设置中指定的目标潜在客户的特征。匿名浏览器可以确保这种匹配。

反检测工具可以将数字指纹替换为与广告活动设置中指定的参数相匹配的指纹。这样，广告主就可以以潜在客户的身份访问目标网站，并评估广告的质量和效果。因为对于广告平台系统来说，你将被视为目标受众的代表。

但是像Undetectable这样的高级反检测浏览器不仅可以替换数字指纹，还可以编辑它们。这使得可以多次使用相同的指纹来独立分析多个广告活动。

如何使用反检测工具-以Undetectable为例

大多数商人都害怕专业软件，其中包括反检测浏览器。实际上，这些工具的使用并不像许多人认为的那样复杂。通过查看使用Undetectable的逐步过程，你可以很容易地了解这一点。

访问反检测工具的网站并注册。 下载所需版本的桌面应用程序-匿名浏览器提供了Windows和macOS版本。 安装并启动程序。 在登录后，使用主要侧边菜单创建新配置文件。 选择一个指纹。 如果需要，进行编辑-你可以更改设备配置和其他参数。 上传预先购买的代理。

代理确保反检测工具使用的数字指纹与广告活动的定位设置相匹配，包括地理位置、移动运营商和互联网服务提供商。

在网络指纹中保持所有值不变。 对于其他参数，启用“自动”模式，该模式将根据指定代理的特征自动填充设置值。 如果需要，上传cookie文件。

具有保存的其他网站访问历史记录的指纹在网站的防护系统中更可信。但是只有在需要在社交媒体上检查广告时才应使用cookie。

然后，你可以以潜在客户的身份查看自己的广告。

使用反检测工具的风险和缺点

从任何国家的法律角度来看，使用匿名浏览器是完全合法的。因此，许多网络管理员、仲裁人员和营销人员都在使用它们。

唯一的缺点是反检测工具的工作效果取决于代理的质量。因此，为了跟踪广告活动的质量，应该只购买来自经过验证的供应商的IP。

此外，应该警惕低质量的反检测工具。因此，为了分析流量和执行其他特定任务，请使用可靠的Undetectable，其可靠性已通过数百个积极的评论得到证实。

此外，这是少数几个具有免费套餐的专业反检测工具之一。它的功能足以在最遥远的地理位置跟踪广告活动。Undetectable的免费订阅包括5个云配置文件和每月更新的10个配置。如果需要扩展广告分析的功能，只需购买所需数量的配置文件，这些配置文件将与免费提供的配置文件累加。

广告活动是一项昂贵的工作，因此不能盲目相信雇佣的市场营销人员所说的一切。最好亲自验证他的话。只需安装Undetectable并以潜在客户的眼光查看正在运行的广告活动！