Как использовать Undetectable браузер для анализа рекламы?

Сидишь на одном конце света, а твоя реклама транслируется на другом… И к тому же на тех языках, которые ты не понимаешь. Поэтому о результатах продвижения в таких случаях рекламодателю приходится только догадываться. И верить тому, что ему накладывает нанятый контекстолог. А чаще всего он рассказывает сказки о том, что эффективность кампании бьет все рекорды и подтверждает это быстро скроенными отчетами. А на твоем сайте продаж и регистраций как не было, так и нет. И ведь не проверишь басни арендованного маркетолога… Хотя есть один способ провести самостоятельный анализ рекламы, показываемой даже в самых далеких уголках планеты – использовать надежный антидетект. Такой, как Undetectable.

Как оценить результаты своих кампаний, если они от тебя далеко?

Многие верят, что для человека благодаря интернету и самолетам планета Земля стала тесной. Поэтому все локации хорошо, и даже слишком, просматриваются… По крайней мере, с высоты летящего авиалайнера. А вот виртуальное пространство рассмотреть не так уж просто. Особенно ход рекламных кампаний, развернутых в нескольких тысячах миль от тебя. И дело тут не в государственных границах, которые во Всемирной паутине можно преодолеть в несколько кликов. Проблема заключается даже не в знании языка целевой аудитории, для которой транслируется реклама твоего бренда. Вся загвоздка в том, что ты не можешь оценить результаты и качество продвижения, оплачиваемое со своего кошелька. Поэтому приходится на слово верить нанятым маркетологам, директологам… И даже целым агентствам! Но почему так происходит?

Чаще всего рекламодатели для раскрутки собственного продукта пользуются услугами сторонних специалистов. Содержать собственные рекламные отделы могут позволить себе не все бренды. Остальным компаниям с менее толстым кошельком приходится продвигаться, пользуясь услугами маркетологов-фрилансеров или агентств. Даже в том случае, если нужно провести простой анализ трафика.

Конечно, если кампания проводится в твоей стране и на твоем языке, то можно самостоятельно настроить и провести простую контекстную кампанию. Даже можно наскоро нарисовать пару креативов. Но на этом возможности большинства рекламодателей исчерпываются.

Когда проблема усугубляется

Главное правило любой рекламной кампании – нанятому директологу доверяй, но все равно проверяй и мониторь ее ход. Иначе вслепую можно слить весь рекламный бюджет. Но, продвигая свой продукт за рубежом, бренду средней руки бывает тяжело следовать данному правилу. Ведь бизнесмен не знает толком ни языка региона, ни особенностей местного рынка. А самому проверить рекламу не получится, потому что отдал управление всеми рекламными кабинетами маркетинговому агентству. Его специалисты, судя по отзывам, толковые. Но объявления в иностранном гео уже транслируются третий месяц, а увеличения числа конверсий пока не произошло. Конечно, агентство щедро делится отчетностью по кампании в закрытых для тебя гео… Но где конверсии?

Чтобы развеять все сомнения нужно самостоятельно, собственными глазами посмотреть на промо и их содержание. Но как, если твой портрет не подходит под характеристики целевого лида?

Географическое несоответствие можно преодолеть с помощью VPN. А еще лучше приобрести надежные прокси. Но вот остальные параметры таргетинга (операционную систему, тип устройства, браузер) подменить с их помощью не удастся. Поэтому нужно искать более эффективное средство для анализа рекламы. И оно есть – Undetectable!

Что такое антидетекты?

Undetectable – это современный антидетект, который пользуется заслуженной популярностью среди профессиональных арбитражников и SMM-маркетологов. Кроме этого данный инструмент востребован и среди рекламодателей, которые с его помощью могут самостоятельно увидеть, как проводимая нанятыми специалистами кампания выглядит для целевой аудитории.

Undetectable относится к новому типу специализированного программного обеспечения – антидетект браузерам. Принцип их работы основан на той же технологии, которую используют современные системы таргетинга рекламных сетей и антифрод-системы социальных медиа – цифровые отпечатки. Они позволяют более чем с 94% точностью определить в интернете личность того или иного пользователя.

Цифровые отпечатки также называются фингерпринтами. Они представляют собой комплекс показателей, на основе сочетания которых осуществляется идентификация юзера. При этом речь идет об определении пользователя с упором на уникальные характеристики его устройства.

В состав фингерпринтов входят следующие сигналы:

Операционная система.

Ее разрядность.

Локальные настройки – время и язык.

Используемый браузер.

Центральный процессор.

Количество ядер ЦП.

Объем оперативной памяти.

Строка User-Agent.

Строка User-Agent передается веб-приложением в ответ на запрос сервера. В том числе и браузерами. Строка содержит информацию о локальных настройках пользовательского устройства, а также о движке браузера.

Как антидетекты помогают рекламодателям?

Современные рекламные сети используют технологию цифровых отпечатков для сегментации аудитории кампаний по заданным параметрам. Это позволяет осуществлять показы объявлений и баннеров только тем пользователям, сигналы отпечатков которых соответствуют установленным характеристикам. Данный механизм называется рекламным таргетингом. Именно он не позволяет рекламодателю увидеть и оценить эффективность кампании со стороны целевой аудитории. Особенно если продвижение происходит в зарубежных странах и регионах.

При заходе со своего устройства на площадку, где транслируются промо, заказчик не увидит их. Поскольку, с точки зрения таргетинговой системы рекламной платформы, он не соответствует характеристикам целевого лида, прописанным в настройках кампании. Обеспечить данное соответствие помогают анонимные браузеры.

Антидетекты позволяют подменять фингерпринты на отпечатки с параметрами, которые указаны в настройках кампании. Благодаря чему рекламодатель сможет посетить целевой сайт как лид и оценить качество промо и их эффективность. Поскольку для системы рекламной платформы вы будете выглядеть как представитель целевой аудитории.

Но такие продвинутые антидетект-браузеры, как Undetectable, умеют не только подменять цифровые отпечатки, а и редактировать их . Это позволяет многократно использовать один и тот же фингерпринт для самостоятельного анализа рекламы множества кампаний.

Как использовать антидетекты – разбираемся на примере Undetectable

Большинству бизнесменов присуща боязнь профессионального ПО, к которому относятся и антидетект-браузеры. На самом деле эти инструменты не так сложны в применении, как считают многие. В чем легко убедиться, рассмотрев пошаговый процесс использования Undetectable.

Переходим на сайт антидетекта и регистрируемся. Скачиваем нужную версию десктопного приложения – анонимный браузер доступен в версиях для Windows и macOS. Устанавливаем программу и запускаем ее. После авторизации с помощью главного бокового меню создаем новый профиль. Выбираем фингерпринт. Если нужно, редактируем – в нем можно изменить конфигурации устройства и другие параметры. Загружаем заранее купленные прокси.

Прокси обеспечивают соответствие используемого в антидетекте цифрового отпечатка настройкам таргетинга кампании по гео, мобильному оператору и интернет-провайдеру.

В сетевых отпечатках оставляем все значения без изменений. Для остальных параметров включаем режим «Авто», при использовании которого значения настроек будут подставляться автоматически на основе характеристик заданных прокси. При необходимости загружаем файлы cookies.

Фингерпринты с сохраненной историей посещения других сайтов вызывают у защитных систем сайтов больше доверия. Но куки целесообразно использовать только, если нужно проверить рекламу, которая транслируется в социальных сетях.

После этого можем просматривать свою рекламу глазами целевого лида.

Опасности и недостатки использования антидетектов

С точки зрения закона любой страны, применение анонимных браузеров полностью легально. Поэтому их используют большое количество вебмастеров, арбитражников и маркетологов.

Единственный недостаток антидетектов – зависимость эффективности их работы от качества прокси. Из-за этого для отслеживания качества кампаний следует приобретать IP только у проверенных провайдеров.

Кроме этого нужно остерегаться некачественных антидетектов. Поэтому для анализа трафика и выполнения других специфических задач используйте Undetectable, надежность которого подтверждена сотнями положительных отзывов.

К тому же это один из немногих профессиональный антидетект с бесплатным тарифным планом. Его возможностей вполне хватает для отслеживания кампаний даже в самых удаленных гео. Бесплатная подписка на Undetectable включает в себя 5 облачных профилей и 10 ежемесячно обновляемых конфигураций. А для расширения возможностей анализа рекламы достаточно докупить необходимое количество профилей, которые суммируются с предоставляемыми бесплатно.

Рекламные кампании – дело дорогое, поэтому нельзя слепо доверять всему сказанному нанятым маркетологам. Лучше убедиться в правдивости его слов лично. Для этого достаточно установить Undetectable и посмотреть на запущенную кампанию глазами своего потенциального клиента!