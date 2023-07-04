Сравнение лучших 10 прокси-сервисов для работы и безопасности в 2022 году

Если удариться в аналогию, то Undetectable – это внедорожник для беспрепятственного перемещения по любым интернет-ресурсам. Но просто так данный агрегат не поедет. Для свободного мультиаккаунтного перемещения ему нужны свечи зажигания, чтобы воспламенить горючее в его мощном моторе. И такими свечами для антидетекта выступают прокси. Именно от них зависит эффективность преодоления анонимным браузером всех преград, воздвигаемых антифрод-системами.

Что такое прокси и какие они бывают?

Многие пользователи уверены, что знают о прокси все. Но на деле оказывается, что простая теория о проксировании становится для них откровением. Поэтому начинаем с повторения пройденного когда-то материала.

Прокси-серверы используются для увеличения скорости доступу к запрашиваемым интернет-ресурсам за счет кэширования и сжатия их данных. А также для защиты локальной сети, анонимизации и закрытия доступа к определенным площадкам.

Они являются промежуточным звеном между пользователем и сайтом. Поэтому использование прокси может замедлять текущую скорость интернет-соединения.

Прокси бывают нескольких видов:

Закрытые – доступные только определенным IP.

Открытые – могут использоваться всеми пользователями.

Публичные – не изменяют реальные IP.

Анонимные – скрывающие IP-адреса пользователей.

Искажающие – выдающие вместо настоящего адреса другой. К ним также относятся и ротационные.

В Undetectable и других анонимных браузерах используется последний и предпоследние типы прокси-серверов. Они обеспечивают релевантность цифровых отпечатков для антифрод-систем социальных сетей и других площадок, для доступа к которым применяется антидетект-браузеры.

Какие бывают прокси для антидетектов?

Существует и другая градация прокси-серверов, которая применяется для типизации предоставляемых ими IP. На профессиональном сленге их также называют proxy. Их виды:

Резидентские – статические или динамические IP, привязанные к определенному прокси-серверу, который находится в заданном гео. А также входящие в диапазон адресов, закрепленных за определенным интернет-провайдером.

– статические или динамические IP, привязанные к определенному прокси-серверу, который находится в заданном гео. А также входящие в диапазон адресов, закрепленных за определенным интернет-провайдером. Серверные (data-center) – представляют собой айпишники физических и виртуальных серверов, которые работают в дата-центрах.

– представляют собой айпишники физических и виртуальных серверов, которые работают в дата-центрах. Мобильные – динамические адреса, закрепленные за определенным оператором сотовой связи. Являются одними из самых надежных, поэтому обеспечивают высокий уровень безопасности и эффективную работу анонимных браузеров.

– динамические адреса, закрепленные за определенным оператором сотовой связи. Являются одними из самых надежных, поэтому обеспечивают высокий уровень безопасности и эффективную работу анонимных браузеров. Ротационные – прокси-сервер изменяет IP при каждом новом запросе пользователя. Обладают высокой надежностью и обеспечивают полную анонимность интернет-серфинга пользователей.

Мобильные и ротационные относятся к динамическим IP. То есть их значение при каждом запросе может меняться.

Мобильные прокси изменяется по очередности на значения из диапазона, предоставленного оператору мобильной связи.

Ротационные прокси осуществляют подмену айпишников из более широкого диапазона адресов, которые могут принадлежать различным интернет-провайдерам. Поэтому предоставляемые такими прокси-серверами IP не подходят для использования в Undetectable и других профессиональных антидетектах, если важна привязка адреса к провайдеру.

Индивидуальные – прокси, которые предоставляются только одному пользователю.

– прокси, которые предоставляются только одному пользователю. «Общественные» - IP, одновременно используемые несколькими людьми. Их лучше не применять в антидетектах.

За какими прокси нужно охотиться?

Для мультиаккаунтного доступа к социальным сетям, букмекерским конторам, иностранным сайтам через антидетект-браузеры лучше всего подходят следующие типы прокси:

Резидентские.

Индивидуальные.

Мобильные.

С типами IP для фингерпринтов мы определились. Но где искать надежные прокси? Каких провайдеров выбрать? Ведь в 2022 г. их количество исчисляется сотнями.

При выборе сервиса руководствуйтесь следующими правилами:

Внимательно изучите отзывы клиентов о провайдере, оставленные на сторонних ресурсах.

Не выбирайте самые дешевые прокси – чаще всего это общие IP, которые нечестные провайдеры выдают за резидентские. Кроме этого такие сервисы могут намеренно занижать цены на свои услуги, чтобы отслеживать действия клиентов и затем продавать агрегированную о них информацию сторонним компаниям.

Обращайте внимание на технические характеристики прокси, предлагаемые сервисом – поддерживаемые ими протоколы для передачи данных и версии IP.

Техническое отступление:

Провайдеры предлагают прокси, поддерживающие следующие протоколы: HTTP, HTTPS и SOCKS. Наиболее безопасными являются HTTPS и SOCKS, поскольку они осуществляют передачу данных между клиентом и сервером в зашифрованном виде. При этом SOCKS работает поверх остальных протоколов, поэтому способен пересылать информацию, минуя межсетевые экраны (файрволы). Поэтому этот протокол идеально подходит для проксирования соединения и работы антидетектов.

Кроме этого в характеристиках прокси провайдер может указывать версию IP (IPv4 и IPv6). Internet Protocol отвечает за адресацию передаваемых данных в интернете. Шестая версия протокола обладает рядом преимуществ. Но чаще всего в Сети используется IPv6. Поэтому этот технический параметр можно не учитывать при выборе прокси.

Для обхода локальных блокировок с помощью антидетектов лучше всего использовать прокси из целевого региона– поэтому выбирайте провайдеров, который предоставляет IP из нужного города или страны.

Список лучших прокси-провайдеров для антидетектов в 2022 г.

Чтобы самостоятельно выбрать лучшего поставщика, вам придется перелопатить десятки страниц выдачи поисковиков. Затем внимательно изучить репутацию каждого сервиса, и технические характеристики предоставляемых ими прокси… А можно просто ознакомиться со списком надежных поставщиков proxy, которые мы отобрали для вас.

Провайдер работает с 2018 г. Предоставляет IP-адреса из более чем 190 регионов. Поддерживает несколько типов прокси:

Резидентские.

Дата-центров.

Выделенные.

Smartproxy не устанавливает лимитов на передаваемый график и количество проксированных подключений. Тарификация услуг сервиса осуществляется по ежемесячным подпискам. Стоимость минимальной подписки составляет 30$ в месяц.

Представлен на рынке с 2015 г. Является одним из самых крупных поставщиков прокси-услуг. В каталоге сервиса клиентам доступно более 100 млн. IP-адресов из 195 регионов. На сайте Oxylabs можно приобрести следующие типы прокси:

Резидентские.

Статические резидентские.

Мобильные.

Ротационные.

Дата-центров.

Выделенные серверные.

IP провайдера идеально подходит для командной работы через Undetectable. За 100$ в месяц клиент получает безлимит на количество сессий и 167 Гб для передачи данных. Каждый гигабайт сверху обойдется всего в 0,6$.

Компания работает с 2015 г. Предоставляет более 75 млн. резидентских прокси из 195 регионов. Также в каталоге представлены мобильные, серверные, резидентские и статические выделенные IP. А также доступен менеджер для управления приобретенными прокси и статистика по их использованию.

Минимальная стоимость одного серверного IP в Bright Data составляет 0,8$ и 0,11$ за гигабайт трафика. Резидентские адреса тарифицируются только по объему переданных данных – от 15$ за 1 Гб.

Провайдер предлагает более 2 млн. IP-адресов из 180 стран мира. Здесь можно приобрести качественные резидентские прокси, мобильные (в том числе и 4G), дата-центров, статические резидентские. А также так называемые «кроссовочные», используемые для приобретения в интернет-магазинах большого количества дефицитных товаров для последующей перепродажи.

Стоимость услуг сервиса зависит от типа прокси и израсходованного объема трафика. Минимальная цена составляет 0,8$ за 1 Гб.

В отличие от других компаний NetNut обеспечивает прямой доступ пользователей к IP-адресам сотен провайдеров. В каталоге сервиса представлено около 20 млн. резидентских адресов и 1 млн. статических.

Также у провайдера можно приобрести ротационные прокси и даже целые выделенные пули. При этом NetNut предоставляет 7 дней для бесплатного тестирования приобретенных IP. Стоимость ежемесячной подписки на 20 Гб трафика – от 20$.

Сервис работает с 2012 г. В его каталоге прокси классифицируются в зависимости от назначения и типов ресурсов, для доступа к которым будут применяться IP: для социальных сетей, для продажи билетов, игровые и т.д. А также частные и приватные. При этом в течение трех дней после покупки клиент может вернуть потраченные средства, если его не устроит качество предоставленных IP. Стоимость одного прокси стартует от 2,35$ за месяц без ограничений на передаваемый трафик.

Сервис работает с 2020 г. Предлагает большой выбор различных типов прокси: ротационных, резидентских, общих. А также отдельные пакеты для социальных сетей, кроссовочные, покупки билетов и других целей. Минимальная стоимость пакета составляет 5$. В него входит пять IP, безлимит на трафик и до 100 одновременных потоков.

Компания работает с 2010 г. Для питания своих дата-центров MPP Group использует электрическую энергию, выработанную ветряными электростанциями. Сервис предоставляет недорогие резидентские и общие прокси без лимитов на передаваемый трафик. Стоимость составляет от 0,62$ в месяц за IP. Это одно из самых доступных предложений на рынке.

Сервис запущен в 2015 г. Специализируется на предоставлении решений для анонимного интернет-серфинга. В том числе и качественных недорогих прокси из 27 стран мира. Доступные типы IP-адресов: резидентские, ротационные, мобильные, дата-центров, статические. Минимальная стоимость прокси составляет 1,5$ без ограничений по объему трафика и количеству потоков. Также провайдер предоставляет 2 дня на тестирование качества купленных IP.

Провайдер на рынке с 2019 г. Отличается низкой стоимостью услуг и высокой лояльностью по отношению к своим клиентам. Каждый из них может ежемесячно бесплатно запрашивать новые прокси вместо купленных ранее. Что гарантирует высокую эффективность их использования в антидетектах. Доступные типы прокси: резидентские, выделенные, общие и ротационные. Минимальная стоимость пакета – 10$ за десять общих IP.

Какой провайдер лучше?

Перечисленные выше сервисы предоставляют качественные прокси, гарантирующие безотказность работы антидетектов. При этом у каждого из них есть свои преимущества и недостатки: отсутствие IP-адресов из нужного гео, более высокая стоимость и т.д. Поэтому лучшего прокси-провайдера вы выберите сами. Ведь среди тысяч сервисов мы определили для вас десяток лучших!