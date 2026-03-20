Понимание CreepJS: ваше руководство по обходу браузерного фингерпринтинга

Если вы управляете несколькими аккаунтами на таких платформах, как Google, Facebook, TikTok или Amazon, вы, вероятно, уже слышали о CreepJS. Этот open-source проект для браузерного фингерпринтинга широко используется как публичный диагностический ориентир для проверки согласованности браузерного отпечатка и утечек, связанных с анти-фингерпринтингом.

В этом руководстве мы подробно разберём, что именно делает CreepJS, как он выявляет техники браузерного фингерпринтинга, используемые антибот-системами, и как такие инструменты, как Undetectable.io, помогают вам создавать профили, которые стабильно проходят эти тесты.

Кратко: что такое CreepJS и почему это важно в 2026 году

CreepJS — это публичный набор тестов браузерного фингерпринтинга, который используют исследователи антибот-систем, скрейперы и разработчики, заботящиеся о конфиденциальности. Вы можете открыть его по адресу https abrahamjuliot.github.io creepjs и увидеть, насколько уникальной и подозрительной выглядит ваша браузерная среда.

Говоря простыми словами, CreepJS показывает, сколько идентифицирующих данных раскрывает ваш браузер, и выделяет несоответствия, сигналы подмены и паттерны, часто связанные с модифицированными или автоматизированными окружениями. Он отмечает сигналы headless-детекта, попытки спуфинга и несоответствия, которые также замечают реальные антибот-системы. Инструмент выполняет анализ энтропии собранных данных, чтобы определить, насколько редка ваша конфигурация по сравнению с типичными веб-браузерами.

По состоянию на 2026 год многие антибот-системы используют фингерпринтинг и проверки согласованности, которые пересекаются с типами сигналов, отображаемых CreepJS, хотя сам CreepJS не является прямой моделью какой-либо одной коммерческой системы. Хороший результат в этом тесте может быть полезным диагностическим сигналом, но он не является надёжной самостоятельной метрикой реальной незаметности.

В Undetectable.io мы используем тесты в стиле CreepJS внутри компании для настройки шаблонов профилей. Это гарантирует, что пользователи, работающие с мультиаккаунтингом, рекламным арбитражем или трафиковыми кампаниями, начинают с отпечатков, которые не вызывают красных флагов.

Что такое CreepJS?

CreepJS — это open-source JavaScript-библиотека для браузерного фингерпринтинга и публичный демо-сайт, который проверяет сотни атрибутов браузера. Он исследует всё — от свойств navigator и параметров WebGL до установленных шрифтов и свойств экрана, формируя комплексную картину характеристик вашего устройства.

В отличие от коммерческих трекеров, CreepJS работает как исследовательский и диагностический инструмент. Исследователи безопасности, разработчики скрейпинга и защитники приватности используют его для оценки anti fingerprinting-расширений, усиленных браузеров и инструментов браузерной автоматизации. Он не отслеживает вас ради рекламы; он показывает вам, что именно рекламодатели могли бы отслеживать.

Инструмент выделяет “ложь” или несоответствия, создаваемые anti fingerprinting-инструментами. Например, если ваши строки user agent заявляют macOS, а ваш GPU и шрифты выглядят как Windows, CreepJS помечает это как javascript tampering.

Примерно с 2021 года на CreepJS активно ссылаются в сообществах, связанных со скрейпингом и безопасностью. В 2026 году он остаётся одним из наиболее часто упоминаемых публичных инструментов для тестирования согласованности браузерного отпечатка и утечек анти-фингерпринтинга.

CreepJS создаёт визуальные отчёты с оценками, включая рейтинги headless-детекта, trust score и подробные списки аномалий. Эти отчёты точно показывают, какие именно браузерные поведения выдают вашу автоматизированную или модифицированную браузерную среду.

Как CreepJS работает под капотом

По своей сути CreepJS выполняет комплексные JavaScript-проверки через множество browser apis. Он обращается к Navigator API, Canvas, WebGL, Web Audio API, Screen API, Fonts, DOM, WebRTC и другим источникам, собирая сырые данные отпечатка из каждого из них.

Этот продвинутый инструмент браузерного фингерпринтинга объединяет эти значения с помощью алгоритмов хеширования для создания уникальных отпечатков. Затем он оценивает энтропию — измеряет, насколько редка ваша конфигурация по сравнению с распределением обычных пользователей. Высокоэнтропийные сигналы, такие как сложные возможности рендеринга, имеют больший вес, чем распространённые точки данных.

CreepJS вычисляет “trust score”, отражающий, насколько согласованными и правдоподобными выглядят заявленные значения отпечатка. Чем больше несоответствий он находит — несовпадающие свойства, подозрительные паттерны поведения, обнаруженные модификации — тем ниже становится ваш показатель. Низкий trust score указывает на вероятную автоматизацию или спуфинг.

Инструмент также фиксирует ошибки консоли, временные аномалии и различия в рендеринге, характерные для headless-сред. Если ваш браузер рисует графику с помощью программного, а не аппаратного ускорения, CreepJS это замечает. Если детали вашего аудиостека выглядят урезанными, это тоже будет отмечено.

CreepJS регулярно обновляется, чтобы проверять новые browser apis, появляющиеся в современных релизах Chromium, Firefox и Safari. Это означает, что процесс фингерпринтинга развивается вместе с браузерами, которые он тестирует.

На изображении показан экран ноутбука с панелью сложного анализа браузерного отпечатка, где отображаются различные атрибуты браузера, такие как установленные шрифты, разрешение экрана и строки user agent. Эта панель предназначена для выявления уникальных браузерных отпечатков и анализа данных отпечатка в целях онлайн-безопасности и обнаружения мошенничества.

Основные векторы фингерпринтинга, которые измеряет CreepJS

CreepJS не опирается на один-единственный сигнал. Вместо этого он накладывает множество техник фингерпринтинга для надёжной идентификации. Такой многосигнальный подход отражает то, как работают реальные anti bot detection systems.

Основные категории включают:

Свойства Navigator и user agent

Рендеринг WebGL и Canvas

Аудио, речь и медиавозможности

Сигналы экрана, дисплея и layout

Шрифты, поведение DOM и другие точки данных

Оптимизация по всем этим категориям повышает выживаемость на платформах, использующих похожие методы обнаружения мошенничества.

Свойства Navigator и User Agent

CreepJS подробно опрашивает поля window.navigator. Ключевые свойства включают:

Свойство Что оно показывает userAgent Версия браузера и операционная система platform Заявленная платформа ОС hardwareConcurrency Количество логических ядер CPU deviceMemory Объём RAM, доступный браузеру webdriver Флаг автоматизации languages Языковые предпочтения

Имеет значение именно комбинация. Профиль, заявляющий “Windows 10, en-US, 8 logical cores, Chrome 122”, статистически сопоставляется с известными распределениями. Неестественные комбинации вызывают подозрения.

Флаг navigator.webdriver напрямую раскрывает автоматизацию Selenium, Playwright или Puppeteer, если он не был корректно пропатчен. Одно это свойство вызывает почти мгновенное обнаружение у немодифицированных инструментов браузерной автоматизации.

Грубый спуфинг здесь не работает. Если вы заявляете macOS, а ваш GPU сообщает детали оборудования Windows, это создаёт противоречия, которые creepjs обнаруживает немедленно.

Рендеринг WebGL и Canvas

CreepJS рисует фигуры, текст и 3D-сцены с помощью Canvas 2D и веб-графической библиотеки (WebGL), чтобы снять отпечаток вашего GPU. Он фиксирует:

Производителя и модель GPU (например, Intel UHD Graphics 620 против NVIDIA GeForce RTX 3060)

Особенности драйверов и поддерживаемые расширения

Различия рендеринга на уровне пикселей

Поведение сглаживания

Программный рендеринг — обычное явление для наивного headless Chrome — выглядит заметно иначе, чем вывод с аппаратным ускорением. Creepjs эффективно создаёт хеш того, как ваш браузер рендерит графику, и штрафует за явные сигнатуры автоматизации.

Даже два ноутбука с одной и той же версией браузера дают разные Canvas-хеши из-за тонких аппаратных отличий. Это делает webgl parameters чрезвычайно высокоэнтропийными для идентификации уникальных браузерных отпечатков.

На изображении показан крупный план видеокарты, демонстрирующий её сложные аппаратные детали и компоненты. Это детализированное изображение подчёркивает возможности рендеринга карты и уместно в контексте обсуждения сбора данных и техник браузерного фингерпринтинга.

Аудио, речь и медиавозможности

CreepJS использует web audio api и запросы media capability для анализа деталей вашего аудиостека. Он проверяет:

Поддерживаемые кодеки (AAC, Opus и т.д.)

Частоты дискретизации и задержку

Доступные устройства вывода

Голоса и языки синтеза речи

Обычная установка Chrome на Windows 11 показывает полную поддержку кодеков. Урезанная headless-сборка часто не имеет нескольких кодеков — это явный признак автоматизации.

Аудиофингерпринтинг выявляет необычные стеки, характерные для контейнеров или виртуальных машин. Если вы ведёте мультиаккаунт-операции в RDP-сессиях или облачных инстансах, отсутствующие аудиосигналы могут связывать ваши профили как подозрительные.

Сигналы экрана, дисплея и layout

CreepJS снимает отпечаток свойств дисплея, включая:

Разрешение клиентского экрана

Цветовую глубину и глубину пикселя

devicePixelRatio

Доступные размеры viewport

CSS media queries

Естественные разрешения следуют предсказуемым паттернам:

Тип устройства Распространённые разрешения Desktop 1920×1080, 2560×1440 Laptop 1366×768, 1920×1080 Mobile 390×844, 412×915

Странные или явно эмулированные значения screen resolution сигнализируют об автоматизации. Несоответствия масштабирования — когда devicePixelRatio не соответствует заявленному DPI ОС — указывают на виртуализацию.

Фреймворки автоматизации иногда некорректно выравнивают window.innerWidth/innerHeight с заявленными свойствами экрана, и CreepJS помечает это как аномалии.

Шрифты, поведение DOM и другие высокоэнтропийные данные

CreepJS проверяет установленные шрифты, поддержку CSS-функций, особенности DOM и сообщения об ошибках. Списки шрифтов сильно различаются между системами:

Стандартная Windows 11 включает определённые шрифты Microsoft

macOS Sonoma имеет системные шрифты Apple

Дистрибутивы Linux сильно различаются в зависимости от сборки

Эти различия создают сильные идентифицируемые сигнатуры отпечатка. Браузеры, ориентированные на приватность и блокирующие перечисление шрифтов, иногда создают собственные аномалии, которые CreepJS помечает как tampering.

Сигнатуры ошибок консоли тоже важны. Конкретные stack traces от установленных плагинов или библиотек автоматизации выдают использование Puppeteer, Selenium или Playwright — даже если другие свойства уже пропатчены.

Эти сигналы “длинного хвоста” важны для data collection на таких платформах, как Meta Ads, Google Ads, TikTok и маркетплейсы вроде Amazon, и это ключевой фактор при сравнении альтернатив GoLogin для мультиаккаунтинга и других антидетект-браузеров.

Тестирование браузерной автоматизации и скрейперов в CreepJS

Разработчики и growth-команды регулярно тестируют свои инструменты автоматизации на CreepJS перед развёртыванием в масштабе. Результаты точно показывают, насколько заметны их конфигурации.

Типичные сценарии тестирования включают raw headless-окружения, которые часто показывают очевидные аномалии, в то время как stealth-пропатченные или усиленные окружения могут уменьшить их количество — но точный результат сильно зависит от версии браузера, ОС, железа и качества патчей.

“Хороший” результат означает низкое подозрение на headless, минимум несоответствий и отпечатки, похожие на обычные пользовательские машины.

Запуск классических headless-браузеров (Selenium, Playwright)

Запуск стандартного headless-инстанса Chromium через Selenium или Playwright и переход на CreepJS обычно даёт разрушительные результаты:

webdriver flag = true

Отсутствуют установленные шрифты

Программный WebGL-рендеринг

Странное разрешение экрана (часто 1366×768 в CI/VMs)

Почти 100% score обнаружения headless

Эти выводы напрямую приводят к быстрому throttling со стороны реальных антибот-систем. Во многих CI- и VM-средах headless Chromium-конфигурации часто демонстрируют такие паттерны, как программный рендеринг, отсутствие шрифтов или флаги автоматизации, хотя точные результаты зависят от конфигурации.

Практический вывод ясен: немодифицированные web scraper-сетапы почти сразу помечаются и блокируются на платформах, где используются инструменты фингерпринтинга.

Использование stealth-плагинов и пропатченных драйверов

Сообщества поддерживают stealth-плагины, такие как undetected-chromedriver и stealth-режимы для Playwright/Puppeteer. Они пытаются патчить характерные свойства, включая webdriver flag и настройки по умолчанию.

CreepJS обычно показывает лучшие результаты со stealth-плагинами, но паттерны всё равно сохраняются:

Неестественные наборы шрифтов

Несогласованный аудиостек

Редкие сочетания GPU

Модификации prototype

Эти open-source патчи требуют постоянных обновлений по мере развития Chrome, Firefox и CreepJS. В период 2024-2026 каждое обновление браузера потенциально может снова открыть утечки.

Хотя stealth-плагины помогают, их часто недостаточно для стабильной, масштабной работы с мультиаккаунтингом или рекламным арбитражем. Одних патчей часто недостаточно для стабильного результата, особенно по мере того как браузеры и тесты отпечатков продолжают развиваться.

Как Undetectable.io использует сигналы в стиле CreepJS для создания лучших профилей

В Undetectable.io мы создали антидетект-браузер, предназначенный для высокоанонимного мультиаккаунтинга на таких платформах, как Google, Facebook, TikTok, Amazon и различных маркетплейсах, доступный для скачивания на Windows и macOS.

Вместо патчинга одного headless-браузера мы генерируем полноценные браузерные профили с согласованными отпечатками, которые выглядят естественно в инструментах, похожих на CreepJS. Каждый профиль представляет собой правдоподобное устройство пользователя, а не Frankenstein из подменённых свойств.

Нас отличают два ключевых преимущества:

Неограниченное количество локальных профилей на любом платном тарифе — создавайте сотни или тысячи без облачных ограничений

на любом платном тарифе — создавайте сотни или тысячи без облачных ограничений Локальное хранение отпечатков и сохранённых данных сайтов на вашем устройстве, что минимизирует риски утечек

Наша команда постоянно валидирует шаблоны профилей на публичных наборах тестов отпечатков, включая проверки в стиле CreepJS. Это помогает выявлять несоответствия до того, как наши пользователи столкнутся с ними в продакшене.

На изображении показано несколько открытых окон браузера на экране компьютера, каждое из которых отображает разные пользовательские профили с различными атрибутами браузера, такими как установленные плагины, разрешение экрана и строки user agent. Такая конфигурация демонстрирует продвинутые техники браузерного фингерпринтинга, способные выявлять уникальные браузерные отпечатки для сбора данных и онлайн-безопасности.

Согласованные, непротиворечивые отпечатки

Undetectable.io обеспечивает внутреннюю согласованность между всеми browser attributes. Версия операционной системы, GPU, шрифты, разрешение экрана и свойства navigator согласуются друг с другом и выглядят как реальные типы устройств.

Примеры шаблонов профилей включают:

Windows 11 + Chrome для США с экраном 1920×1080 и графикой Intel UHD

macOS Sonoma + профиль в стиле Safari с Retina-масштабированием

Windows 10 + Firefox для Европы с ноутбучным разрешением 1366×768

Такая согласованность устраняет противоречия, которые помечает CreepJS — никакого user agent от macOS с шрифтами Windows, никаких несовпадающих строк поставщика WebGL. Та же согласованность отпечатка затрудняет отделение профилей от реальных пользователей в базах fingerprint creation.

Массовое создание профилей и управление прокси для мультиаккаунтинга

Undetectable.io позволяет пользователям массово создавать сотни или тысячи профилей, каждый со своим уникальным отпечатком и настройками прокси. Вы можете назначать residential, mobile или datacenter-прокси для каждого профиля.

Почему это важно для creepjs detection: повторное использование одного и того же отпечатка для множества аккаунтов создаёт очевидные кластеры. Разнообразные профили с уникальными конфигурациями лучше сливаются с нормальными распределениями пользователей.

Наш интерфейс поддерживает:

Назначение прокси для каждого профиля

Настройку timezone и географии

Выравнивание региональных browser features

Массовые workflow импорта/экспорта

Команды, работающие с рекламными кампаниями, airdrop-активностями, трафиковым арбитражем, dropshipping-магазинами и фармингом соцсетей, полагаются на это разнообразие отпечатков, чтобы избежать кластеризации.

Cookies Robot, прогрев и поведенческий реализм

Помимо статических отпечатков, Undetectable.io включает cookies robot для имитации сессий браузинга и формирования естественной истории. Новые профили без other stored site data выглядят подозрительно для антибот-систем.

CreepJS сосредоточен на технических отпечатках, но реальные платформы объединяют фингерпринтинг с поведенческими паттернами — возрастом сессии, cookies, навигационными сценариями. Отключение javascript или отказ от прогрева оставляют явные пробелы.

Прогрев профилей через посещение новостных сайтов, поисковых систем и обычных веб-сайтов перед заходом на рекламные платформы снижает подозрительность. Такое предварительное наполнение имитирует то, как ведут себя реальные пользователи.

Скрытность отпечатка плюс реалистичная история плюс качественные прокси — эта комбинация критически важна для online security в экосистеме 2026 года, насыщенной фингерпринтингом.

Стратегии снижения детекта CreepJS (и реального антибот-детекта)

Ни один отдельный шаг не гарантирует невидимость. Многоуровневый подход значительно снижает риски детекта, сохраняя при этом операционную стабильность.

Основные направления стратегии:

Согласованные, реалистичные отпечатки

Разнообразная инфраструктура и прокси

Аккуратная гигиена browser automation

Непрерывное тестирование и валидация

Важно: всегда соблюдайте правила платформ, законы и местные регуляции при использовании stealth- или automation-техник.

Согласовывайте технические отпечатки с реалистичными профилями устройств

Избегайте случайного, противоречивого спуфинга. Используйте структурированные профили, соответствующие правдоподобным устройствам и локациям.

Ключевые согласования:

Сопоставляйте гео прокси с заявленным часовым поясом

Согласовывайте тип GPU с заявленной операционной системой

Используйте наборы шрифтов, типичные для вашего региона/ОС

Убедитесь, что аппаратные характеристики соответствуют ожидаемым конфигурациям

Такое согласование напрямую улучшает результаты в тестах, подобных CreepJS, снижая количество очевидных аномалий. Шаблоны Undetectable.io по умолчанию обеспечивают эту согласованность.

Используйте выделенные прокси и изолированные профили

Назначайте отдельные качественные прокси для разных профилей и аккаунтов. Репутация IP объединяется с отпечатками в стиле CreepJS и формирует risk scores.

Лучшие практики:

Residential или mobile-прокси для чувствительных платформ

По возможности один прокси на один аккаунт

Географическая согласованность между IP и профилем

Вы можете сравнить и выбрать провайдеров с помощью нашего гайда по лучшим прокси-сервисам для мультиаккаунтинга и арбитража.

Управление прокси на уровне профиля в Undetectable.io упрощает поддержку изоляции в масштабе — независимо от того, ведёте ли вы 50+ аккаунтов Facebook, несколько проектов Google Ads или аккаунты продавцов на маркетплейсах в разных регионах.

Автоматизируйте осторожно и имитируйте поведение реального пользователя

Идеальные отпечатки не помогут, если автоматизация ведёт себя роботизированно. Платформы логируют UX-сигналы наряду с техническими проверками.

При использовании API или внешней автоматизации:

Добавляйте случайные задержки между действиями

Включайте реалистичный скроллинг и движения мыши

Меняйте навигационные маршруты

Имитируйте время чтения и разнообразие взаимодействий

Undetectable.io работает с внешними инструментами автоматизации через API. Сочетайте нашу скрытность отпечатка с поведенческим реализмом для максимальной выживаемости.

Постоянно тестируйте на публичных наборах фингерпринтинга

Регулярно проверяйте свои конфигурации в CreepJS и на альтернативных страницах, похожих на creepjs, например BrowserLeaks.com. Обновления браузеров и ОС могут снова открывать утечки — крупные версии Chrome в 2025-2026 уже несколько раз меняли алгоритмы detecting.

Лучшие операционные практики:

Поддерживайте “canary”-профили для тестирования изменений

Проверяйте профили перед развёртыванием на продакшн-аккаунты

Документируйте, на какую версию браузера нацелен каждый шаблон профиля

Внедряйте обновления постепенно по всему вашему пулу

Такой подход помогает поймать регрессии до того, как они повлияют на ваши кампании.

Ограничения CreepJS и почему не стоит полагаться только на него

CreepJS — мощный инструмент, но он не идентичен коммерческим антибот-системам. Реальные платформы объединяют фингерпринтинг с:

Историей логинов и платёжными данными

Поведенческим моделированием между сессиями

Кросс-девайсной корреляцией

Детектом Python script и шаблонов злоупотребления API

Некоторые срабатывания CreepJS могут быть строже, чем в продакшн-окружениях. Другие реальные проверки — проприетарный поведенческий анализ, скоринг истории аккаунта — не видны в его интерфейсе.

CreepJS — ценный индикатор благодаря своим обширным проверкам, но не единственный арбитр безопасности аккаунта. Такие инструменты, как Whoer.net для проверки анонимности, помогают выявлять утечки IP, DNS и WebRTC, которые CreepJS не покрывает. В Undetectable.io мы сосредоточены на более широком операционном успехе на разных платформах, а не только на прохождении одной тестовой страницы.

Как использовать Undetectable.io, чтобы опережать детект в стиле CreepJS

CreepJS выявляет слабые места отпечатка, которые используют и реальные антибот-системы, поэтому некоторые команды также полагаются на специализированные cloaking-сервисы для защиты кампаний:

Navigator flags и маркеры автоматизации

Расхождения в рендеринге WebGL/Canvas

Необычные аудиосигналы и конфигурации экранов

Аномалии перечисления шрифтов и паттерны privacy-resistance, часто ассоциируемые с усиленными браузерами

Undetectable.io решает это с помощью:

Согласованных шаблонов профилей , соответствующих конфигурациям реальных устройств

, соответствующих конфигурациям реальных устройств Неограниченных локальных профилей для разнообразия отпечатков

для разнообразия отпечатков Прокси-менеджмента на уровне профиля для изоляции IP

для изоляции IP Cookies robot для построения реалистичных браузерных сессий

для построения реалистичных браузерных сессий Синхронизации команд для агентских workflow

Начните с наших бесплатных и платных тарифных планов на Undetectable.io, чтобы поэкспериментировать. Создайте несколько профилей, протестируйте их в CreepJS и на реальных платформах, а затем масштабируйте успешные конфигурации на свои кампании.

