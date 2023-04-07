Оптимизация дорвеев YouTube для трафика: Стратегии расширенных ключевых слов и анализ конкурентов

YouTube-дорвеи — источник условно-бесплатного трафика (УБТ). Он может подойти арбитражникам, у которых нет бюджета для работы с более дорогими источниками. YouTube-дорвеи в основном применяют для слива на гемблинг, дейтинг, финансы, товарку, нутру, подписки.

YouTube-дорвеи — сеть каналов с роликами из готового контента. Каждое видео оптимизировано под поиск.

Когда заинтересованный пользователь посмотрит ролик, он может перейти по ссылке на оффер. При работе с белыми офферами ссылку лучше размещать в описании, при работе с серыми — в первом закрепленном комментарии.

Увеличьте успех своих дорей каналов с помощью анализа конкурентов и стратегической разметки ключевых слов на YouTube

Перед запуском каналов-дорвеев понадобится изучить конкурентов в нужном ГЕО, как они продвигают похожие офферы, что вызывает активный отклик у аудитории. Можно обращать внимание на:

продолжительность ролика;

креативы и подходы;

используемые теги;

структуру заголовков;

количество просмотров, лайков, комментариев;

дизайн обложки;

воронку в целом — где размещена ссылка, куда она ведет, какие промо-материалы используются.

Также нужно спарсить ключевые запросы, по каким люди приходят на YouTube и ищут видео. Например, в нише гемблинга это могут быть запросы, связанные со стримами, заносами, слотами, как обыграть казино.

Запросы нужно сгруппировать, выделить низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные. Ключи далее размещаются в описании канала и во всех текстах: заголовки и описания видео, теги, хештеги, субтитры, подсказки, заставки. YouTube обладает искусственным интеллектом, который может в том числе распознавать текст и голос в кадре.

Создание эффективного видео для дорвеев: советы и инструменты

Для создания роликов понадобятся расходники:

Антидетект-браузер — для обхода модерации и масштабирования связки. Undetectable Browser отлично справится с этой задачей!

Почтовые адреса gmail.

Отфармленные аккаунты Google. Лучше ручной фарм, чем автоматический.

Прокси нужного ГЕО.

Виртуальные номера нужного ГЕО.

С Undetectable Browser можно создать много каналов. Это позволит снизить потери трафика в случае банов. На каждый канал лучше заливать до 1 000 видео.

Принципы эффективных дорвеев:

Качественные кадры и четкая озвучка. Ролики не должны отличаться от обычных видео с YouTube.

Привлекательная заставка-превью. Она влияет на CTR, должна бросаться в глаза, вызвать желание открыть и посмотреть ролик.

Работа с комментариями и другой активностью. Негатив и спам нужно отслеживать, удалять или реагировать. Сеть каналов и аккаунтов можно использовать для взаимного продвижения друг друга.

На один оффер лучше делать несколько видео с различными подходами — обзор, нарезка, результат, отзыв. Это расширит аудиторию.

У каждого ролика должна быть своя вариация ключей. Собранное семантическое ядро лучше задействовать по максимуму.

Желательно делать видео на офферы, которые будут существовать несколько недель или месяцев. Так они будут приносить прибыль, пока видео размещено на YouTube.

Программное обеспечение для работы с YouTube дорвееми

Софт помогает автоматизировать массовое создание видео и залив на аккаунт, сбор ключей через поисковые подсказки:

для сбора ключей можно использовать BAS, Key Collector, Google Keyword Planner.

для создания видео и залива на аккаунт — шаблоны Zennoposter, Video Spin Blaster.

Потенциал YouTube дорвеев для получения высокого трафика при низких затратах

YouTube-дорвеи позволяют лить трафик с минимальными вложениями. Этот альтернативный источник актуален для многих вертикалей. Одно из его преимуществ — лиды будут приходить всё то время, пока ролик будет опубликован. Чтобы создать эффективный дорвей, нужно проанализировать конкурентов и тренды, подобрать ключевые слова и наладить производство контента.