9Proxy Обзор: Разблокируйте глобальный доступ без особых усилий

9Proxy предлагает мощный и универсальный сервис резидентных прокси, который улучшает ваш онлайн-опыт, обеспечивая беспрепятственный доступ к обширной сети IP-адресов. С 9Proxy вы легко обходите интернет-ограничения, обеспечивая бесперебойный доступ к контенту со всего мира. Будь то маркетинговые исследования, конкурентный анализ или просто наслаждение гео-ограниченным контентом, 9Proxy - ваш надежный шлюз в интернет без ограничений. Прост в использовании и безопасен, он предлагает все необходимое для анонимности, избегания блокировок и серфинга вебом с свободой и уверенностью.

Введение в 9Proxy

9Proxy предоставляет более 9 миллионов домашних IP-адресов в пуле, позволяя вам получить доступ к более чем 90 странам прямо до уровня города без выставления счетов за недействительные IP-адреса. Сервис обеспечивает точные варианты нацеливания на основе страны, города, почтового индекса и поставщика услуг интернета, а также поддерживает безшовную интеграцию API для автоматизированного извлечения данных.

Разработанный для обхода ограничений, таких как запреты, штрафы и капчи, 9Proxy также обеспечивает повышенную безопасность с поддержкой протоколов HTTP/HTTPS и SOCKS5.

Цель 9Proxy - предложить надежный ресурс для различных приложений, включая агрегацию цен, оптимизацию SERP и SEO, управление множеством аккаунтов, сбор данных, рекламные технологии и анализ рынка, обеспечивая доступ к прокси-серверам в более чем 90 локациях по всему миру.

Решение 9Proxy

Прокси для веб-скрапинга

9Proxy выделяется своими резидентскими прокси, разработанными для высокоэффективного веб-скрапинга. Эти прокси уникальны и находятся в белых списках, обеспечивая высокий процент успешного извлечения данных с сайтов конкурентов и различных онлайн-источников. Эта возможность является важной для тех, кто стремится оставаться впереди благодаря принятию решений на основе данных и тщательному анализу рынка.

Создание нескольких учетных записей

Многоаккаунтные функции 9Proxy имитируют реальные действия пользователей, отличая их от автоматизированных ботов. Эта функция идеально подходит для управления множеством аккаунтов в социальных сетях, таких как Instagram и Facebook. Она упрощает автоматизацию, позволяя пользователям расширить свое онлайн-присутствие, создавая несколько аккаунтов и подписчиков, не вызывая срабатывания сигналов безопасности.

Избегайте блокировок и ограничений

Для любителей кроссовок и перепродавцев, 9Proxy предоставляет преимущество, предлагая недетектируемые резидентные прокси, которые обходят типичные блокировки на строгих веб-сайтах, таких как Nike. Эти прокси совместимы с различными ботами, включая Another Nike Bot AIO, Better Nike Bot и SupremeSlayer, обеспечивая плавную и бесперебойную покупку во время релизов высокого уровня.

Интеллект данных

Со своим глобальным охватом, 9Proxy облегчает обширные операции с данными, такие как сравнение цен, добыча данных и скрэйпинг экрана без географических ограничений. Прокси оптимизированы для скорости и поддерживают несколько соединений, повышая эффективность проекта, обеспечивая конфиденциальность пользователя и поддерживая высокие скорости соединения.

Проверка рекламы

В рекламе, где прозрачность играет ключевую роль, резиденциальные прокси-серверы 9Proxy оказываются бесценными для проверки размещения рекламы и предотвращения мошенничества с рекламой. Его широкая сеть минимизирует проблемы, вызванные блокировками, обеспечивая непрерывные и эффективные процессы проверки рекламы.

Информация о ценах

9Proxy предоставляет целевые резидентные прокси, которые предоставляют доступ к гео-ограниченному контенту и услугам, идеально подходят для различных приложений, таких как ценообразование на авиабилеты, розничный анализ или исследование конкурентов. Путем отражения цифрового присутствия местного пользователя 9Proxy обеспечивает аутентичный и неограниченный сбор данных. Ценовая структура услуги универсальна, охватывая как личные, так и корпоративные потребности, обеспечивая подходящий вариант для каждого пользователя.

Основные особенности 9Proxy

Оставайтесь анонимным в любом месте:

С 9Proxy поддерживать вашу онлайн анонимность легко благодаря подлинным IP-адресам из различных глобальных местоположений. Вы можете просматривать интернет без беспокойства быть отслеженным.

Больше не будет заблокированного доступа:

Попрощайтесь с раздражением от блокировок веб-сайтов. Резидентные прокси-IP-адреса 9Proxy гарантируют непрерывный доступ к вашим любимым сайтам без риска блокировок.

Доступ к ограниченному контенту:

Преодолейте географические ограничения легко с помощью 9Proxy. Будь то стриминговые сервисы, веб-сайты или онлайн-игры, вы можете получить доступ к контенту, который в противном случае ограничен в вашем регионе.

Получите конкурентное преимущество:

Оставайтесь впереди конкурентов с резидентскими прокси-серверами 9Proxy, которые позволяют собирать ценные данные без ограничений. Исследователи, маркетологи и любознательные пользователи могут получить доступ к идеям и трендам, чтобы сохранить конкурентное преимущество.

Безопасный и конфиденциальный просмотр:

Безопасность является главным приоритетом с 9Proxy. Гарантируя, что ваши онлайн-активности невозможно отследить и защищены, вы можете спокойно просматривать интернет. Не нужно беспокоиться о хакерах или назойливых глазах – 9Proxy действует как личный телохранитель для ваших онлайн-активностей.

Глобальная сеть прокси-серверов:

9Proxy предлагает более 9 миллионов резидентских прокси-серверов в более чем 90 странах, облегчая эффективный сбор данных, проверку рекламы и геотаргетинг. Популярные регионы включают Соединенные Штаты, Канаду, Францию и Южную Корею, с подробным списком доступных IP-адресов в каждом регионе.

Как использовать 9Proxy?

Использование 9Proxy невероятно просто благодаря его интуитивно понятному приложению. Вот краткое руководство:

Начните с приложения:

Начните с открытия приложения 9Proxy. Это ваш центр управления для всех действий.

Выберите прокси:

В приложении выберите прокси, которым хотите воспользоваться. Это похоже на выбор страны, из которой вы хотите, чтобы выглядел ваш интернет-трафик.

Настройте ваш интернет-трафик через прокси:

После выбора прокси-сервера приложение автоматически направляет ваш интернет-трафик через него. Например, если вы выберете прокси из Японии, веб-сайты будут воспринимать ваше местоположение как Япония.

Смена прокси в любое время:

Если вам нужно изменить прокси-сервер, возможно, чтобы выглядеть так, будто вы просматриваете из Франции, просто выберите новый прокси в приложении. Это так просто.

С 9Proxy вам не нужно иметь дело с сложными настройками или несколькими шагами. Приложение обрабатывает все, гарантируя, что вы можете безопасно и конфиденциально просматривать веб-страницы, выглядя так, будто вы просматриваете из любого выбранного вами местоположения.

Как настроить 9Proxy

Используя приложение 9Proxy, выполните следующие шаги для настройки параметров:

Шаг 1: Настройка номеров портов

Перейдите в раздел Дополнительно > Настройки > Номера портов > Установить.

Решите, с какого порта начать выполнение задач и сколько портов вам понадобится. Если вы пропустите этот шаг, будет назначен номер порта по умолчанию.

Шаг 2: Фильтрация и поиск прокси-серверов

Используйте опции фильтрации, чтобы найти необходимый вам прокси по стране, штату или городу.

Для более быстрого поиска введите почтовый индекс или конкретный диапазон IP-адресов для выбранного местоположения.

После установки ваших предпочтений нажмите "Поиск", чтобы просмотреть список доступных IP-адресов, соответствующих вашим критериям.

Шаг 3: Назначение прокси для портов

Как только вы найдете подходящий прокси, щелкните правой кнопкой мыши на "Перенаправить порт на прокси" и выберите опцию связать его с определенным портом, например, портом 6000.

Подтвердите выбор порта для начала маршрутизации вашего интернет-трафика через выбранный прокси.

Прокси начнет работу после подтверждения выбора порта.

Шаг 4: Получение подробных параметров прокси-сервера

После завершения вышеуказанных шагов вы можете:

Доступ к деталям прокси: Полный список параметров прокси можно найти, нажав на "Список переадресации портов".

Полный список параметров прокси можно найти, нажав на "Список переадресации портов". Копирование параметров: Чтобы скопировать локальный IP-адрес и порт прокси, просто нажмите кнопку "Копировать" рядом с выбранным прокси.

Этот процесс гарантирует, что у вас есть все необходимые детали для беспрепятственного использования прокси.

Обзор панели управления 9Proxy

Как только ваша подписка будет активирована, вы сможете управлять ею через панель управления на сайте. Чтобы получить доступ к ней, зайдите в свой аккаунт в правом верхнем углу сайта и нажмите «Панель управления».

Особенности панели управления:

Использовать код акции: Получить прокси от общего кода другого аккаунта

Получить прокси от общего кода другого аккаунта История оплаты: История платежей при покупке прокси

История платежей при покупке прокси Журнал использования: Информация о использованных прокси в течение дня

Информация о использованных прокси в течение дня Ценообразование: Предоставляются цены на пакеты прокси и их можно оплатить

Предоставляются цены на пакеты прокси и их можно оплатить Партнерская программа: Вся информация о партнерских программах будет доступна здесь

Вся информация о партнерских программах будет доступна здесь Код акции: Поделитесь своим кодом прокси с другими

Поделитесь своим кодом прокси с другими Суб-аккаунт: Создание и управление вашими суб-аккаунтами

Служба поддержки 9Proxy

9Proxy предоставляет помощь через различные каналы, включая чат, электронную почту и платформы социальных сетей, такие как Telegram, Facebook и Twitter. Они доступны для ответа на вопросы, решения проблем и прослушивания ваших отзывов. Для подробной контактной информации посетите их страницу контактов.

Ресурсы поддержки:

Центр помощи: Комплексный Центр помощи включает в себя часто задаваемые вопросы (FAQ), пошаговые руководства по настройке прокси и информацию о интеграции с API.

Руководства и ЧаВо: Разработаны для помощи пользователям в понимании и оптимизации использования услуг 9Proxy, предлагая подробные руководства и ответы на часто задаваемые вопросы.

Для более подробной помощи изучите специальные руководства или просмотрите часто задаваемые вопросы, которые задают другие пользователи.

9Proxy: Плюсы и Минусы

Преимущества:

Конкурентоспособные цены и акции: 9Proxy предлагает доступные тарифы по сравнению с рынком, начиная с $0.04 за IP (~1,000 VND/IP). Клиентов призывают обращаться напрямую в 9Proxy для получения самых актуальных предложений по акциям.

Неограниченная пропускная способность: В отличие от многих конкурентов, которые продают пакеты пропускной способности (например, 1 ГБ, 2 ГБ), 9Proxy продает отдельные IP-адреса, которые позволяют неограниченное использование данных для загрузки и скачивания, помогая клиентам эффективно управлять затратами и выполнять задачи, требующие большого объема данных.

Эксклюзивный, Чистый Пул Прокси: 9Proxy предоставляет более 9 миллионов прокси, поддерживая чистый и уникальный пул, что значительно снижает риск попадания в черные списки по сравнению с общими пулами других провайдеров.

Политика замены прокси: 9Proxy предлагает уникальную функцию, при которой если прокси-сервер выходит из строя в течение 60 секунд после назначения, клиенты могут проверить список на сегодня и получить замену прокси, защищая пользователей от быстрого истечения срока действия прокси.

Сегодняшняя функция списка: Эта функция позволяет пользователям повторно использовать любой прокси-сервер, который снова подключается к сети в течение 24 часов без дополнительных затрат, что помогает более эффективно управлять расходами.

Поддержка SOCKS5/HTTP/HTTPS: это повышает безопасность, улучшает производительность и обеспечивает более быстрые и надежные соединения.

Пробные пакеты: 9Proxy предлагает пробные пакеты во время специальных мероприятий, позволяя новым пользователям испытать их сервис, связавшись с ними напрямую через домашнюю страницу для получения информации о доступных бесплатных пробных версиях.

Совместимость с платформами: безупречно работает на всех платформах, гарантируя подлинные и полностью функциональные прокси.

Бесконечное время работы сети: позволяет неограниченное количество одновременных сеансов, гарантируя непрерывную работу.

Недостатки:

Нет частных прокси: Не предоставляет услуги частных прокси.

Отсутствует поддержка UDP: отсутствует поддержка UDP (протокола пользовательских датаграмм).

Отсутствие вращающихся прокси: Не предоставляет варианты вращающихся прокси.

Ценовой план

9Proxy предлагает разнообразные тарифные планы, адаптированные для удовлетворения различных потребностей, обеспечивая гибкость для пользователей на разных уровнях. Вот разбивка их предложений:

100 IP-адресов:

Цена: $0.20 за IP

Общая стоимость: $20

Идеально подходит для начинающих или тех, у кого минимальные потребности.

500 IP-адресов:

Цена: $0.12 за IP (снижена с $0.17)

Общая стоимость: $60

Подходит для пользователей с растущими потребностями, предлагая надежную скидку.

1,000 IP-адресов (+500 IP-адресов):

Цена: $0.07 за IP (изначально $0.11)

Общая стоимость: $105

Включает бонус в 500 IP, общее количество IP - 1,500. Отличное предложение для обширного использования.

2,500 IP-адресов:

Цена: $0.07 за IP (снижена с $0.17)

Общая стоимость: $175

Направлено на пользователей с высоким потреблением трафика с конкретными географическими потребностями, что позволяет пользователям сэкономить $75.

5,000 IP-адресов:

Цена: $0.06 за IP (снижена с $0.17)

Общая стоимость: $300

Разработано для предприятий, предлагающих существенные сбережения для крупномасштабных операций.

15,000 IP-адресов:

Цена: $0.04 за IP (снижена с $0.08)

Общая стоимость: $600

Лучшее предложение для оптовых пользователей, обеспечивающее значительную экономию сделкой по половине цены.

Часто задаваемые вопросы

Как работает 9Proxy?

Прокси-сервер действует как посредник между вашим устройством и интернетом, скрывая ваш реальный IP-адрес и обеспечивая анонимное просмотр.

Может ли 9Proxy получить доступ к контенту с географическими ограничениями?

Да, 9Proxy может помочь пользователям обойти географические ограничения и получить доступ к контенту, который может быть заблокирован в их стране, маршрутизируя их соединение через серверы в разных местах.

Насколько безопасен 9Proxy?

9Proxy стремится обеспечить безопасный опыт просмотра, шифруя ваш интернет-трафик, что помогает защитить ваши данные от хакеров и подслушивающих.

Насколько быстр 9Proxy?

Скорость 9Proxy может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая местоположение сервера и исходную скорость интернета пользователя, но она стремится предлагать быстрые и надежные соединения.

Доступна ли служба поддержки для пользователей 9Proxy?

Да, 9Proxy предоставляет службу поддержки клиентов для помощи пользователям с любыми вопросами или проблемами, с которыми они могут столкнуться при использовании сервиса.

Могу ли я легко переключаться между серверами с помощью 9Proxy?

Да, 9Proxy позволяет пользователям легко переключаться между серверами, предлагая гибкость выбора наиболее подходящего сервера в зависимости от местоположения или конкретных потребностей.

Совместим ли 9Proxy со всеми устройствами?

9Proxy разработан для совместимости с широким спектром устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и настольные компьютеры.

Наш вердикт

В заключение, 9Proxy выделяется как исключительный выбор для тех, кто ищет надежные и эффективные прокси-сервисы. Благодаря своей обширной глобальной сети, высокоскоростным соединениям и надежным функциям безопасности, 9Proxy гарантирует, что вы сможете анонимно и без ограничений пользоваться интернетом. Будь то сбор данных, обход географических ограничений или обеспечение конфиденциальности ваших онлайн-активностей, 9Proxy предлагает всестороннее решение, отвечающее различным потребностям. Воспользуйтесь возможностью бесперебойного доступа в интернет и поднимите свои онлайн-активности на новый уровень, выбрав сегодня 9Proxy.