BestProxy - обзор прокси сервиса

BestProxy — мировой лидер в области прокси-сервисов, специализирующийся на предоставлении пяти основных продуктов: динамических жилых прокси, статических жилых прокси, неограниченных жилых прокси, долгосрочных ISP-прокси и статических дата-центровых прокси. С покрытием более чем в 200 странах и регионах по всему миру и пулом более 80 миллионов премиум IP-ресурсов, BestProxy обеспечивает успешность соединений более 95%. Также поддерживает HTTP SOCKS5.

BestProxy предлагает различные тарифные планы, чтобы удовлетворить потребности пользователей в пропускной способности и различных сценариях использования прокси. Жилые прокси начинаются от $10/30 дней, минимальная стоимость $0.8/GB; статические жилые прокси начинаются от $10/IP, минимальная стоимость $5.5/IP.

Что такое жилые прокси BestProxy? Какие особенности прокси BestProxy?

BestProxy — мировой лидер в области прокси-сервисов, специализирующийся на предоставлении эффективных, стабильных и безопасных решений для прокси-IP для предприятий всех типов. Наши основные продукты охватывают пять категорий прокси: динамические жилые прокси, статические жилые прокси, неограниченные жилые прокси, долгосрочные ISP-прокси и статические дата-центровые прокси, полностью удовлетворяя разнообразные потребности пользователей в разных сценариях.

Как лидер в области прокси-сервисов, BestProxy имеет более 80 миллионов высококачественных IP-ресурсов в более чем 200 странах и регионах мира, обеспечивая стабильные и быстрые соединения. Наш коэффициент успешных соединений прокси-серверов превышает 99%, и мы поддерживаем неограниченное количество одновременных подключений и использование пропускной способности, что гарантирует клиентам возможность беспрепятственно и эффективно проводить глобальные сетевые операции.

Это делает BestProxy идеальным выбором для бизнеса в области кросс-граничной электронной торговли, масштабного сбора данных, проверки рекламы и управления несколькими аккаунтами.

В сфере кросс-граничной электронной торговли, BestProxy предоставляет бесценную поддержку глобальным продавцам. Используя наши прокси-сервисы, компании, занимающиеся кросс-граничной электронной торговлей, могут гарантировать независимость каждого аккаунта, избегая рисков, связанных с использованием одного и того же IP-адреса. Будь то крупные платформы электронной торговли, такие как Amazon, eBay и AliExpress, или независимые сайты, ориентированные на различные рынки, BestProxy предоставляет надежную техническую поддержку, помогая компаниям улучшить операционную эффективность и снизить риск блокировки аккаунтов и ошибок.

Какие прокси-сервисы предлагает BestProxy?

1. Ротационные жилые прокси

Ротационные жилые прокси основаны на реальных пользовательских устройствах, где каждый прокси IP представляет физическое местоположение и подключен через интернет-соединение реального пользователя. Эти IP-адреса могут автоматически меняться, что делает их "ротационными" прокси.

Они обычно используются в сценариях, где требуется частая смена IP-адресов, таких как:

Веб-скрейпинг: Когда нужно собирать большие объемы данных с веб-страниц, ротационные жилые прокси помогут избежать неудач в сборе данных из-за блокировки IP.

Когда нужно собирать большие объемы данных с веб-страниц, ротационные жилые прокси помогут избежать неудач в сборе данных из-за блокировки IP. Проверка рекламы: Используются для проверки того, как правильно отображаются рекламные объявления в разных регионах по всему миру.

Используются для проверки того, как правильно отображаются рекламные объявления в разных регионах по всему миру. Управление социальными сетями: Идеально подходит для управления несколькими аккаунтами, предотвращая блокировки аккаунтов из-за использования одного и того же IP-адреса.

2. Статические жилые прокси

Статические жилые прокси похожи на ротационные жилые прокси, так как они также используют устройства реальных пользователей. Однако IP-адрес статических жилых прокси фиксирован и не меняется часто.

Эти прокси идеально подходят для сценариев, где требуется стабильный IP-адрес, таких как:

Сбор данных с e-commerce: Когда нужно собирать данные с нескольких сайтов электронной коммерции, статические жилые прокси обеспечивают стабильные и долгосрочные соединения.

Когда нужно собирать данные с нескольких сайтов электронной коммерции, статические жилые прокси обеспечивают стабильные и долгосрочные соединения. Маркетинговые исследования: Для региональных или долгосрочных анализов данных статические жилые прокси обеспечивают надежную стабильность.

3. Прокси с неограниченным трафиком

Прокси с неограниченным трафиком предназначены для пользователей, которым нужно обрабатывать большие объемы данных. В отличие от традиционных прокси-сервисов, эти прокси не ограничивают пропускную способность, что позволяет выполнять операции на большом масштабе, такие как:

Высокоскоростной сбор данных: Прокси с неограниченным трафиком поддерживают более высокие требования к сбору данных, обеспечивая быстрое и непрерывное выполнение задач.

Прокси с неограниченным трафиком поддерживают более высокие требования к сбору данных, обеспечивая быстрое и непрерывное выполнение задач. Доступ к видеостримингу: Эти прокси соответствуют высоким требованиям по пропускной способности для потокового видео, таким как просмотр HD-видео.

4. Статические дата-центровые прокси

Статические дата-центровые прокси предоставляются через дата-центры и предлагают статические IP-адреса. Эти IP-адреса не связаны с реальными пользователями, а получают их из дата-центров, что делает их подходящими для сценариев, где необходима скорость и стабильность, таких как:

SEO задачи: Идеально подходят для задач, требующих быстрого и стабильного IP, таких как отслеживание ключевых слов и проверка позиций.

Идеально подходят для задач, требующих быстрого и стабильного IP, таких как отслеживание ключевых слов и проверка позиций. Сбор данных: Полезны для масштабного сбора данных из разных источников.

5. Долгосрочные ISP-прокси

Долгосрочные ISP-прокси предоставляются интернет-провайдерами и предназначены для клиентов, которым необходимы стабильные и долгосрочные соединения. Эти прокси обладают высокой надежностью для продолжительных операций.

Идеальные применения включают:

Веб-скрейпинг: Когда требуется непрерывный сбор данных в течение длительного времени, долгосрочные ISP-прокси обеспечивают минимальное время простоя и бесперебойную работу.

Когда требуется непрерывный сбор данных в течение длительного времени, долгосрочные ISP-прокси обеспечивают минимальное время простоя и бесперебойную работу. Управление аккаунтами: Эти прокси идеально подходят для управления несколькими аккаунтами, не рискуя их блокировкой, так как они предоставляют стабильный IP-адрес на длительный срок.

Как получить прокси-сервисы BestProxy?

Шаг 1: Войдите на официальный сайт BestProxy

Откройте официальный сайт BestProxy, нажмите на "Начать" в правом верхнем углу или нажмите здесь.

Существует два способа регистрации: регистрация и вход через аккаунт Google или регистрация через "Электронную почту".

Чтобы зарегистрироваться с помощью аккаунта Google, нажмите "Войти с Google", выберите нужный аккаунт Google и нажмите "Подтвердить" для автоматического входа.

Для регистрации через "Электронную почту" введите свой адрес электронной почты, нажмите "Отправить", а затем введите код подтверждения, полученный в вашем почтовом ящике. Затем установите пароль, который вы хотите использовать. После этого войдите, используя "Электронную почту" и "Пароль", с которыми вы зарегистрировались.

Шаг 2: Извлечение прокси IP BestProxy

BestProxy предлагает два способа извлечения прокси: извлечение через аккаунт/пароль и извлечение через API.

Здесь мы приведем пример извлечения динамических жилых прокси через аккаунт/пароль.

Сначала войдите на официальный сайт BestProxy, затем нажмите на имя пользователя в правом верхнем углу, чтобы перейти в интерфейс личного кабинета ниже.

После входа выберите Жилые прокси и нажмите "Начать использование".

Перед использованием извлечения через аккаунт/пароль нужно добавить под пользователя. После входа нажмите "Добавить пользователя".

После перехода в список пользователей снова нажмите "Добавить пользователя".

После нажатия появится окно добавления под пользователя. Затем введите имя пользователя и пароль, выберите Жилые прокси, установите лимит использования трафика (0 означает без ограничений), и в конце нажмите "Отправить".

Это успешно добавит под пользователя. Справа вы также можете редактировать и удалять пользователя.

Вернитесь на страницу извлечения через аккаунт/пароль для жилых прокси, нажмите "Жилые прокси", затем нажмите "Аутентификация через аккаунт и пароль" и выберите только что созданного под пользователя.

Затем последовательно выберите "Страну" и "Провинцию/Штат", для которых вы хотите сгенерировать прокси. Вы можете выбрать время в зависимости от ваших потребностей.

Здесь мы используем штат Алабама, США, в качестве примера.

Наконец, нажмите "Сгенерировать прокси" внизу. Это сгенерирует адрес прокси, порт и аккаунт/пароль. Нажмите "Копировать", чтобы успешно извлечь прокси.

Как использовать прокси BestProxy в Undetectable?

Перейдите на страницу загрузки Undetectable, выберите подходящую версию для вашей системы, затем загрузите и установите Undetectable.

После регистрации аккаунта выполните вход.

После успешного входа нажмите на "Новый профиль пользователя".

Введите имя для нового профиля пользователя, затем выберите операционную систему и браузер.

Затем нажмите на главный интерфейс и выберите "Новый прокси".

Выберите HTTP или SOCKS5, затем введите информацию о прокси в формате: [Прокси-сервер: Номер порта: Имя пользователя: Пароль]. После ввода данных нажмите кнопку "⇆" справа, чтобы проверить прокси. В конце нажмите "Создать" внизу.

После успешного создания нажмите "▷" справа от только что созданного прокси, чтобы открыть конфигурацию.

После открытия введите "api.ip.cc" в верхней панели навигации, чтобы проверить правильность IP-адреса. Если все верно, конфигурация выполнена успешно.

Как получить бесплатную пробную версию и скидки?

В BestProxy мы хотим, чтобы вы могли полностью оценить наши высококачественные прокси-сервисы перед покупкой.

Поэтому мы предлагаем бесплатные пробные версии для новых пользователей, чтобы вы могли опробовать наши динамические жилые прокси, статические жилые прокси и прокси с неограниченным трафиком без каких-либо затрат.

Просто посетите наш официальный сайт и зарегистрируйте аккаунт, чтобы активировать пробный период.

Кроме того, мы регулярно проводим акции с ограниченными по времени скидками и промо-акциями, особенно во время праздников или специальных событий. Чтобы не пропустить предложения, вы можете оставить свои контактные данные в WhatsApp после регистрации аккаунта, чтобы получать самые актуальные новости о скидках. Начните пользоваться высококачественными услугами BestProxy прямо сейчас и наслаждайтесь еще большими выгодами!