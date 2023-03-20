热身Facebook账户：准备和策略

一个热身过的账户是成功运营广告系列和确保广告账户长期存在的关键。这样的配置在 Facebook 算法眼中和普通用户配置几乎无法区分，它具有几个独特特点：

活动记录：定期发布帖子，点赞，评论以及与其他用户的互动。 已完成个人资料：填写信息栏、上传照片、添加好友和订阅。 无不良活动：账户不应显示出自动创建或不当使用的迹象。

算法已经“知道”哪些账户表现出异常和过度活跃的行为-潜在的违规者。例如，如果一个人刚注册并立即开始发布广告，他们肯定会被禁止。有经验的仲裁员建议在开始之前至少将个人资料热身一个月。

为账户热身做准备

对于药房，我们需要：

高质量代理 。对于 FB，移动设备或住宅代理可能比较合适。地理位置信息应与提供的地理位置相匹配。

。对于 FB，移动设备或住宅代理可能比较合适。地理位置信息应与提供的地理位置相匹配。 虚拟机 。需要用来创建独特的硬盘组件、视频卡，运行不同的操作系统作为应用程序。

。需要用来创建独特的硬盘组件、视频卡，运行不同的操作系统作为应用程序。 反检测浏览器 。允许使用多个帐户，隐藏数字指纹。为此目的，多账号浏览器Undetectable非常适合。

。允许使用多个帐户，隐藏数字指纹。为此目的，多账号浏览器Undetectable非常适合。 账号照片。可以使用神经网络 This person does not exist 或类似的软件来生成。

如何热身您的Facebook账户

让我们逐步分解算法：

注册或购买帐户。

如果帐户是独立创建的，您需要重置智能手机的设置，使用不同的SIM卡。您还可以通过反检测浏览器在电脑上创建帐户。首先，您需要通过访问安装有 Facebook Pixel 的网站来获取Cookie。 您也可以购买经过一定农场处理的老化帐户，但在选择购买的帐户时应谨慎。文章"如何检查购买的 FB 帐户的质量" 提供了如何处理购买过程的指导。

填写个人资料信息，上传照片，并添加 2-5 位好友。

您可以订阅 2-3 个约会群组，发布您想认识新朋友的帖子。对于 Facebook 来说，最好是一个人接受更多的好友请求而不是发送请求。

注销一天。

FB相信，如果用户在注册后立即开始订阅许多群组并邀请许多朋友，这被视为不自然行为。一天后，你可以继续订阅5个群组。

下周表现得像一名普通用户一样。

账号热身不是一个快速的过程。 你可以浏览动态消息，加入群组，点赞照片和帖子，观看视频，评论，添加好友，玩游戏，通过 FB 在其他网站和服务上注册。

如果您需要在此期间激活另一个帐户，则需要重置设备上的设置，清除FB的缓存以及与FB互动的其他应用程序的缓存。

所有针对农场账户的操作都应该是合乎逻辑和经过深思熟虑的。例如，最好订阅与配置文件中指定兴趣相符的同一主题的群组。在添加某人为好友之前，最好先访问他们的个人资料，给他们的帖子点赞。重要的是要遵守限制：每天不超过25次点赞，不超过5次转发。

创建粉丝主页。

这可以在第七天完成。在每一个预热过的账号上，需要使用不同的方法创建一个粉丝页，以便算法无法确定是同一个人在操作。

在制药行业的第二周创建业务管理器。 继续社交活动。

让我们继续热身这个账号。您可以在动态中点击Facebook上的广告，并在粉丝页面上发布内容。

连接卡片。

最好是在第10至第14天，或更晚。卡可以是虚拟的，但必须具有可信的BIN，并且在Facebook上没有被列入黑名单。

推出广告以增加曝光、点赞或视频观看次数。

简单设置一个为期2天的预算，每日预算为1-2美元。这将为通行帐户做好准备。

在粉丝页面上发布将用于广告活动的创意。

广告帖子还需要进行一段时间的推广，以便了解是否能通过审核。如果一切顺利，广告可以被上传到广告管理器，然后启动广告活动。

提升账号热身信任度的几条建议

与其他用户互动-开始对话,限制不受欢迎的用户访问并举报他们。

每个激活的账户都有自己的数据：自己的代理、自己的卡等。

为了引起Facebook的兴趣，要更活跃。例如，在Instagram上创建一个账户，将其链接到Facebook，然后使用您的账户注册和登录其他网站。

Facebook不应认为您只专注于一件事。不要一次存入大额资金，也不要表现出对广告的过度兴趣。

输出

账号农场为套利者节省时间和金钱，使其能够高效地启动广告系列。然而，这并非一种可以永远保护免受封禁的魔法。 建议考虑到，账号热身的过程无法简化为一个通用模板，因为Facebook本身不断变化，并且调整以适应未经授权的用户行为。如果反复执行相同的操作，甚至使用反检测浏览器的多账号，迟早会导致FB封锁整个账号链。