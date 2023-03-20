Прогрев аккаунтов Facebook: подготовка и стратегия

Прогретый аккаунт — залог успешной кампании и того, что рекламный кабинет будет жить долго. Такой профиль в глазах алгоритмов Facebook не отличим от профиля обычного пользователя и имеет несколько характерных признаков:

Историю активности: Регулярные публикации, лайки, комментарии и взаимодействия с другими пользователями. Завершенный профиль: Заполненные поля информации, фотографии, друзья и подписки. Отсутствие нежелательной активности: Аккаунт не должен проявлять признаки автоматического создания или недобросовестного использования.

Алгоритмы уже «знают», аккаунты с каким необычным и чрезмерно активным поведением — потенциальные нарушители. Например, если человек только что зарегистрировался и сразу запустил рекламу — это гарантированный бан. Опытные арбитражники советуют прогревать профиль в течение минимум 1 месяца, прежде чем запускаться.

Подготовка к прогреву аккаунтов

Для фарма нужны:

Качественные прокси . Для FB подойдут мобильные или резидентские прокси. Гео должно совпадать с гео оффера.

. Для FB подойдут мобильные или резидентские прокси. Гео должно совпадать с гео оффера. Виртуальная машина . Нужна, чтобы создавать уникальные компоненты жесткого диска, видеокарты, запускать разные операционные системы как приложения.

. Нужна, чтобы создавать уникальные компоненты жесткого диска, видеокарты, запускать разные операционные системы как приложения. Антидетект браузер . Позволит работать с несколькими аккаунтами, скрывать цифровые отпечатки. Для этих целей отлично подойдет мультиаккаунт браузер Undetectable.

. Позволит работать с несколькими аккаунтами, скрывать цифровые отпечатки. Для этих целей отлично подойдет мультиаккаунт браузер Undetectable. Фото для аккаунта. Можно сгенерировать с помощью нейросети This person does not exist или аналога.

Как прогревать аккаунт Facebook

Разберем пошаговый алгоритм:

Зарегистрировать или купить аккаунт.

Если аккаунт создается самостоятельно — нужно сбросить настройки смартфона, использовать разные сим-карты. Можно также создать аккаунт на ПК через антидетект браузер. Предварительно потребуется получить cookies, заходя на сайты, где стоит Facebook Pixel. Вы, также, можете купить прогретые аккаунты, которым уже заранее провели некоторый фарм, но следует с осторожностью подходить к выбору предлагаемых к покупке аккаунтов. В статье “Как проверять покупные аккаунты FB на качество” есть инструкция, как подходить к процессу покупки.

Заполнить информацию в профиле, загрузить фото, добавить в друзья 2-5 человек.

Можно подписаться на 2-3 группы со знакомствами, разместить пост, что хотите познакомиться. Для FB желательнее, чтобы человек принимал больше заявок в друзья, чем отправлял.

Выйти из аккаунта на день.

FB считает, что если пользователь после регистрации сразу начал подписываться на много групп и приглашать много друзей — это неестественное поведение. Через день можно зайти и подписаться еще на 5 групп.

Вести себя как обычный пользователь следующую неделю.

Прогрев аккаунтов дело не быстрое. Можно листать ленту, подписываться на группы, лайкать фото и посты, смотреть видео, комментировать, приглашать в друзья, играть в игры, регистрироваться на других сайтах и сервисах через FB.

Если в этот период нужно прогревать другой аккаунт, потребуется заново сбросить настройки на устройстве, очистить кэш FB и других приложений, которые взаимодействовали с FB.

Все действия для фарма аккаунтов должны быть логичными, хорошо продуманными. Например, подписываться лучше на группы одной тематики, которая должна совпадать с указанными в профилями интересами. Перед добавлением человека в друзья желательно побыть на его профиле, лайкать посты. Важно соблюдать лимиты: не более 25 лайков в день, не более 5 репостов.

Создать Fan Page.

Это можно делать на 7 день. На каждом прогреваемом аккаунте создавать Fan Page нужно разными способами, чтобы алгоритмы не смогли вычислить, что действует один и тот же человек.

Создать Бизнес Менеджер на второй неделе фарма. Продолжать социальную активность.

Продолжаем прогрев аккаунта. Можно кликать по рекламе от Facebook в ленте, размещать посты на Fan Page.

Привязать карту.

Желательно на 10-14 день, либо позже. Карта может быть виртуальной, но должна иметь трастовый BIN и не входить в черные списки Facebook.

Запустить рекламу на охваты, отметки «Нравится» или просмотры видео.

Достаточно установить срок 2 дня, с бюджетом $1-2 в день. Это подготовит аккаунт к проливу.

Опубликовать на Fan Page креатив, который будет использоваться в кампании.

Пост с крео нужно тоже продвигать какое-то время, чтобы понять, пройдет ли он модерацию. Если все прошло успешно, крео можно залить в Ads Manager и начать запуск.

Несколько советов по повышению траста при прогреве аккаунта

Взаимодействуйте с другими пользователями – заводите беседы, ограничивайте доступ для нежелательных пользователей и обращайтесь с жалобами на них.

На каждый прогреваемый аккаунт свои данные: свой прокси, своя карта и т.д.

Чтобы заинтересовать Facebook, действуйте более активно. Например, создайте аккаунт в Instagram, связав его с Facebook, а также используйте свою учетную запись для регистрации и входа на другие сайты.

Facebook не должен считать, что вы сосредоточены только на одной вещи. Не вносите слишком большую сумму денег сразу и не демонстрируйте явного интереса к рекламе.

Вывод

Фарм аккаунта экономит время и деньги арбитражника, позволяет эффективно запускать кампанию. Однако это не волшебство, которое навсегда спасет от банов. Рекомендуем учитывать, что процесс прогрева аккаунта невозможно свести к универсальному шаблону, поскольку сам Facebook постоянно меняется и адаптируется к несанкционированным действиям пользователей. Если повторять действия одинаково, даже применяя мультиаккаунт с помощью антидетект браузера — рано или поздно FB заблокирует всю цепочку аккаунтов.