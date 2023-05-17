如何延長 Facebook 帳戶的壽命：內容創建策略、廣告技巧、帳戶預熱

如果一个Facebook账户有很长的历史，并且经常活跃，运行的广告活动没有违反任何规定，这样的账户信任水平很高。社交网络算法允许运行更大限制的机会会增加。另一个优势是不需要不断花时间和金钱寻找可用账户，热身账户，以及重新启动广告活动。让我们看看如何让一个FB账户活得长久。

火热预热粉丝专页

账号预热无疑非常重要，但也不能忘记粉丝页面。在运营多个账号时，借助一个反检测浏览器，如Undetectable，一个带着粉丝页策略的方法会很有帮助。而一个优秀的工具 - 自动预热的cookie bot - 将进一步加速在FB上获得信任！

粉丝页面及其设计会影响Facebook帐户的信任度，以及每次点击或潜在客户的成本。在推广活动前和活动期间必须先热身粉丝页面。 建议每三天发布新帖子，开始活动，并刺激用户点赞和评论。可以使用有动力的流量服务，但要小心谨慎，并控制在一定范围内。

在进行帐户热身时，对于发布内容，您可以从具有类似资料的网站借用内容，引用主题性文章，或者重新编写并转载它们，转发其他博主帐户的内容。 重要的是要回复评论：Facebook 应相信广告主是一个对客户感兴趣的人。

避免侵略性广告

如果广告违反规定，Facebook会拒绝它。当拒绝发生频繁且达到一定数量时，Facebook会将账户的信任降低到零，并将其禁止。

仔细检查你的创意、粉丝页面和落地页面，看是否存在可能违规的情况 - 这也许是增加你的Facebook帐号寿命的最重要方法。避免使用可能含有欺骗性或会被误解的短语十分重要。例如，避免使用“100%保证”、“不切实际的数字”和“截止日期”等表述。

准备Facebook推广材料时，需要将消息伪装成面向受众，使登陆页面更白，或使用一个隐身。

如何正确格式化一个登陆页面

系统会仔细检查您Facebook账户广告中链接指向的网站。着陆域名应值得信赖，不能被列入黑名单。有一个名为Web of Trust的浏览器扩展程序，显示了社交网络如何查看和评估该域名，它们认为该域名有多安全。

在登陆页面上放置广告商的联系方式、电话号码和地址非常重要。必须包括：

隐私政策；

服务条款和条件 - 退款，产品交付。

这将向Facebook表明广告商出售合法商品，并致力于确保买家安全。

如果使用了鸟类的通肛器，所有的细节都应该详细列在白纸上。

使创意尽可能独特

你可以从间谍服务中获取想法、方法和创意概念，但最好不要直接复制它们。Facebook会检测到缺乏创新的创意并拒绝广告活动，这会导致Facebook账户的寿命缩短。

每个广告都需要进行调整以匹配您的优惠，添加独特元素。 图像独特化，元标签清理可以使用Imgfactory，Mass-images，ImBatch等类似工具来完成。

遵守“一个账户-一个优惠”的原则

从一个Facebook帐户，最多只能运行一个优惠活动。每个优惠活动应该有自己的域名和自己的FunPage。Facebook会分析并检查帐户广告的产品。如果从一个帐户广告两个或更多产品，这对Facebook来说太可疑了。

输出

Fb广告系统可以封禁任何Facebook账户，目前没有百分之百保护自己免受封禁的通用方法。然而，您可以通过遵循我们的建议来减少被封锁的风险，从而延长您的账户的寿命。重要的是要采用全面的方法，尝试多种方法。

我们还建议阅读这篇文章："如何正确热身Facebook账户：建议和步骤。" 这篇文章解释了如何有效地准备Facebook账户进行广告放置，使用多账户策略和反检测浏览器。