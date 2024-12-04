Увеличь продажи на Авито с помощью мультиаккаунта

Авито - это крупнейшая площадка в России для размещения объявлений онлайн. Здесь продаётся буквально всё: от одежды и бытовой техники до автомобилей и недвижимости. Миллионы пользователей ежедневно заходят на платформу, чтобы найти выгодные предложения или продать свои товары. Большое количество людей, которые посещают эту платформу с целью потратить свои кровно заработанные, делает Авито настоящим лакомым кусочком для предпринимателей.

Однако, просто выложить объявление и ждать чуда - не всегда работает. Если ты собираешься превратить это в бизнес, то на своем пути ты можешь столкнуться с такими подводными камнями как блокировка профилей, ограничение на размещение объявлений и конкуренция в конце концов.

Для обхода этих ограничений, есть одно прекрасное средство - мультиаккаунт. В этой статье я постараюсь подробно рассказать, как без танцев с бубном вывести свой бизнес на Авито на новый уровень.

Требования и ограничения платформы

Для того чтобы начать продавать, вначале нужно разобраться с тем, какие правила есть на данной площадке и подробно изучить все ограничения.

Один пользователь - Один аккаунт

Правилами Авито запрещено создавать несколько аккаунтов используя один номер. Если все же ты хочешь иметь два профиля в одном приложении, ты можешь связать профили между собой.

Что такое связанные профили?

Связанные профили — это несколько аккаунтов, принадлежащих одному пользователю. После объединения профили остаются независимыми: у каждого сохраняются свои объявления, рейтинг и отзывы. Однако управление становится проще: ты можешь быстро переключаться между аккаунтами в одном приложении без необходимости вводить пароли, работать с ними с одного устройства и не упускать важные сообщения из разных профилей.

Иметь связанные профили очень удобно. Например, давай представим, что у тебя есть два разных профиля: один используется для продажи каких-то БУ вещей, а другой для оказания профессиональных услуг. Чтобы сделать управление этими профилями проще, ты можешь связать их, это позволит быстро переключаться между аккаунтами и использовать один номер телефона.

Несмотря на удобство использования таких аккаунтов, у этого есть свои минусы, а именно ограничения на количество связываемых аккаунтов. Так один человек может иметь один личный и до семи профессиональных аккаунтов.

Для некоторых людей этого будет достаточно, но если тебе нужно больше - используй антидетект браузеры, прокси и разные контактные данные для регистрации большего количества аккаунтов.

Потенциальные сложности и как их решить

Работая с авито, ты можешь столкнуться с определенными сложностями.

Проверка документов

Авито может запросить верификацию личности, если аккаунт вызывает подозрения. Это может произойти из-за того, что ты используешь один и тот же IP-адреса для нескольких аккаунтов, часто меняешь геолокацию или размещаешь много однотипных объявлений.

Чтобы обойти это ограничение можно:

Использовать уникальные данные (IP-адрес, номер елефона, эл.почту) для каждого аккаунта;

Использовать антидетект браузер и прокси;

Покупать уже прошедшие верификацию аккаунты у проверенных продавцов;

Биометрическая проверка

Биометрическая верификация на Авито используется для подтверждения личности и предотвращения мошенничества. Пользователю может быть предложено пройти проверку личности посредством видео. Как утверждает сама платформа, они не сканируют лицо как это делается например в face ID, но формат видео с поворотом головы вызывает в этом сомнения. Обратившись в техподдержку авито с вопросом разъяснить подробнее вопрос биометрии по видео, их менеджер не дал никаких четких ответов а лишь сказал, что сбор биометрических данных платформа не осуществляет. Но тогда зачем им видео с поворотом головы, если проверить личность можно по фотографии - этого никто не знает…

Для того, чтобы снизить вероятность того, что приложение запросит биометрию используй антидетект браузеры в сочетании с прокси.

Я, в этой статье, уже упоминал о антидетект браузерах, это очень полезная штука, особенно когда дело касается маскировки своего следа в интернете. Давай разберемся по-подробнее, как именно работает такой браузер, и почему стоит выбирать именно Undetectable.

Что такое антидетект браузер?

Антидетект браузер — это программа, которая помогает скрывать цифровые следы которые оставляют пользователь в сети находясь онлайн. Браузер подменяет отпечатки системы, изменяет геолокацию и позволяет работать с несколькими аккаунтами с одного устройства, не вызывая подозрений.

Важные функции антидетект браузера

Помимо основных функций, котрыми обладают браузеры, у антидетектов есть ряд функций, которые выделяют их среди прочего софт.

Подмена отпечатков браузера

Каждый браузер имеет уникальный цифровой отпечаток (fingerprint), который включает данные о версии браузера, операционной системе, разрешении экрана, языковых настройках и многих других параметрах. Антидетект браузер изменяет эти параметры, и создает уникальный изолированный профиль для каждого аккаунта. Таким образом, на одном компьютере ты можешь запустить множество браузеров, каждый из которых будет кардинально отличаться от других и никак не будет с ними пересекаться - ни характеристиками, ни данными.

Работа с прокси-серверами

Антидетект браузеры отлично интегрируются с прокси-серверами, это позволяет менять IP-адрес для каждого созданного профиля. Для сайта, на котором ты планируешь работать с множеством аккаунтов, это создаёт видимость работы с разных, не связанных устройств и гео.

Мультипрофильность

Пользователь может создать тысячи профилей, каждый из которых работает изолированно. Это позволяет использовать один и тот же компьютер для управления десятками аккаунтов, не вызывая подозрений со стороны системы безопасности сайта.

Помимо этих функций, антидетект помнит настройки для каждого профиля, поэтому тебе не придется каждый раз вводит логин и пароль при входе в профиль.

Преимущества мультиаккаунта на Авито

Мультиаккаунтинг - это настоящий лайфхак для работы на Авито. Тут есть куча плюсов, которые помогут тебе не только улучшить продажи, но и обойти стандартные ограничения.

1. Увеличение охвата аудитории

Представь, что у тебя один аккаунт. Ты размещаешь объявления, например, в Москве, и вся аудитория это жители столицы и ближайших городов. Но ведь в России есть ещё куча регионов, где люди тоже ищут товары! Используя мультиаккаунты, ты можешь настроить отдельные профили для каждого города. Один аккаунт работает на Москву, второй на Питер третий на Новосибирск, и так далее. В результате ты охватываешь огромную аудиторию по всей стране.

Это особенно круто для бизнеса, который работает с массовыми товарами. Чем больше людей видят твои объявления, тем больше вероятность, что твой товар купят.

2. Возможность тестирования различных стратегий продаж

С одним аккаунтом ты сильно ограничен: все тесты приходится проводить на одной и той же аудитории. С несколькими десятками профилей ты можешь тестить разные маркетинговые стратегии продаж, и выявлять, что действительно работает для твоей аудитории

Например:

На одном аккаунте ты пробуешь продавать с минимальной ценой, чтобы привлечь покупателей скидками.

На другом используешь классическую стратегию с чётким описанием и фотографиями высокого качества.

На третьем тестируешь необычные тексты или акционные предложения.

3. Большее количество размещенных объявлений и повышенная видимость

Ты уже знаешь, что на Авито есть ограничения по количеству объявлений для одного аккаунта. Особенно в популярных категориях, таких как "Электроника" или "Автомобили". Мультиаккаунтинг полностью решает эту проблему. Платформа начинает воспринимать тебя как нескольких продавцов, а это автоматически увеличивает твои шансы привлечь клиентов.

Имея много аккаунтов ты создаешь отдельные профили под каждый регион. У каждого профиля своя геолокация (благодаря прокси), свои объявления и своя аудитория. Ты можешь вести продажи по всей стране, увеличивая обороты без существенных затрат.

4. Экономия средств при размещении в платных рубриках

Здесь вообще бомба! На Авито за размещение в некоторых категориях приходится платить. Например, если ты продаёшь автомобили или недвижимость, бесплатные лимиты заканчиваются очень быстро. Но мультиаккаунтинг позволяет “обойти” это ограничение.

Как это работает? У каждого аккаунта есть свои лимиты. Если лимит одного аккаунта закончился, ты просто переключаешься на другой. Это будет особенно полезно для предпринимателей, которые работают в узких категориях. В итоге ты экономишь деньги на платных размещениях, но при этом сохраняешь высокую активность на платформе.

Как видишь, у мультиаккаунта на авито есть масса плюсов для больших возможностей, но чтобы ими пользоваться, нужно использовать проверенные инструменты.

Как настроить антидетект браузер для работы с Авито?

Для того чтобы создать много аккаунтов, в Undetectable есть функция массового создания профилей. Для того чтобы создать много профилей выполни эти простые шаги:

Шаг 1: Для начала тебе нужно скачать антидетект браузер

Шаг 2: В главном окне программы нажми на кнопку массового создания профилей

Чтобы профиль работал максимально эффективно, удостоверься, что ОС профиля, язык системы, разрешение экрана совпадает с параметрами твоего устройства.

Шаг 3: Нажми кнопку “generate” для создания профилей.

После того, как профили были созданы, давай подключим к ним прокси. Для этого нажми на нужный профиль, и в главных настройках, в поле прокси, добавь и подключи прокси к профилю.

Для того чтобы профиль выглядел максимально естественно, давай прогреем его с помощью бота для нагула кук. После входа в бот, выбери профиль для прогрева и настрой самого бота.

Очень удобно, что в паре с ботом, у Undetectable работает генератор популярных сайтов, он генерирует веб сайты в соответствии с заданным гео, которые во время нагула посетит бот. Также для еще большей схожести с реальным человеком, ты можешь задать сценарии, по которым будет работать бот.

Подготовка профиля завершена. Ты можешь использовать его для регистрации новых аккаунтов на Авито.

Эффективные советы и стратегии продаж на нескольких аккаунтах

После того, как ты создал много профилей и зарегистрировал в каждом из них по авито-аккаунту, самое время подумать о том, как сделать свои продажи максимально эффективными. Для этого стоит всегда придерживаться определенной стратегии, которая будет основана на анализе ниши и аудитории в ней. Давай разберёмся, как продвигать объявления и использовать действенные инструменты для увеличения продаж.

1. Разделение товаров по категориям и аккаунтам

Когда у тебя несколько аккаунтов, логично распределить товары так, чтобы каждый профиль специализировался на определенной категории. Например, если ты продаешь электроинструменты, то не стоит смешивать их с продажей, скажем, комплектующих для компьютеров. Это помогает избежать путаницы и не вызвать замешательство у потенциального клиента.

2. Использование акций и скидок для привлечения внимания

Акции и скидки, это простой способ выделиться среди конкурентов, все люди любят скидки (и котиков). Особенно это эффективно для категорий с высокой конкуренцией, таких как электроника или одежда. Запуская распродажу, ты можешь не только получить лояльных покупателей, но еще и набрать много положительных отзывов.

3. Продвижение объявлений

Продвижение это один из ключевых факторов успеха на Авито. Пусть даже у тебя отличные товары, если их не видит потенциальный покупатель - то какая разница?.

Что можно сделать:

Используй платное продвижение. Например, "Топ" и "Выделение" позволяют твоим объявлениям находиться выше в поиске и привлекать больше внимания.

Например, "Топ" и "Выделение" позволяют твоим объявлениям находиться выше в поиске и привлекать больше внимания. Постоянно обновляй объявления. Регулярное обновление объявлений вручную или с помощью инструментов автоматизации показывает их свежесть и увеличивает видимость в списке.

Регулярное обновление объявлений вручную или с помощью инструментов автоматизации показывает их свежесть и увеличивает видимость в списке. Используй цепляющие заголовки. Сделай акцент на ключевых преимуществах: "Новенький смартфон с гарантией" звучит более привлекательно, чем просто "телефон".

Сделай акцент на ключевых преимуществах: "Новенький смартфон с гарантией" звучит более привлекательно, чем просто "телефон". Добавляй качественные фотографии. Покупатели очень часто ориентируются на визуал. Используй качественные фото, показывающие товар с разных сторон.

Покупатели очень часто ориентируются на визуал. Используй качественные фото, показывающие товар с разных сторон. Указывай выгодные условия. Бесплатная доставка, скидки или бонусы - всё это привлекает больше покупателей.

Как пример

Чтобы понять, как авито и антидетект браузер работают вместе в реальных условиях, приведу пример:

Владимир (имя изменено) занимался продажей электроники на Авито уже пару лет. У него всегда был стабильный поток покупателей, но со временем он начал замечать, что конкуренция растет, и привлечь новых клиентов становится всё сложнее. Ему хотелось продавать больше, но Авито не давало разгуляться: строгие ограничения на количество объявлений и сложности с продвижением одного аккаунта не позволяли охватить широкую аудиторию.

Сначала Владимир пытался выкрутиться, как мог, актуализировал объявления, менял заголовки и фотографии. Но это занимало уйму времени и приносило незначительный результат. Тогда он стал искать новые способы расширить свою аудиторию. В одном из тематических форумов для предпринимателей он наткнулся на обсуждение мультиаккаунтинга.

Там люди делились опытом, как можно вести несколько аккаунтов на Авито, оставаясь незаметным для системы. В обсуждении часто упоминали антидетект браузеры, которые помогают создавать независимые профили с уникальными IP-адресами и цифровыми отпечатками. Владимир зацепился за эту тему, потому что идея показалась ему перспективной, хоть и непростой на первый взгляд.

Он начал изучать, как работают антидетект браузеры, и все же решил попробовать. Он выбрал подходящий инструмент, настроил отдельные профили для каждого нового аккаунта, чтобы Авито не смогло связать их между собой. В каждом профиле указывались разные IP-адреса, уникальные куки и параметры устройства. Владимир тщательно следил за деталями, использовал разные контактные данные, почтовые адреса и даже стиль общения с покупателями, чтобы всё выглядело естественно.

Имея два аккаунта на руках, он решил их протестировать

Первый аккаунт со скидками и выгодными предложениями

На одном аккаунте он сделал акцент на распродажах и низких ценах. Заголовки кричали: "Смартфоны со скидкой до 30%!", "Суперцены на технику — успей купить!". Владимир регулярно обновлял объявления и добавлял фразы типа "Осталось всего 2 штуки", чтобы создать эффект срочности. Этот аккаунт был рассчитан на массовую аудиторию, которая ищет выгодные сделки.

Второй аккаунт для более платежеспособной аудитории

На втором аккаунте Владимир пошёл другим путём. Он сделал упор на качество и сервис, выбрав для профиля название вроде "Техника с гарантией". В описаниях товаров он писал: "Гарантия на 6 месяцев", "Бесплатная доставка прямо до двери". Цены здесь были выше, но он знал, что многие готовы переплатить за уверенность. Этот аккаунт привлекал тех, кто ценит надёжность и готов вложиться в премиум-сегмент.

В результате эксперимента Владимир сделал неожиданный для него вывод. Оба аккаунта показали прирост продаж, но работали совершенно по-разному. Аккаунт с упором на массу привлекал аудиторию, что обеспечило хороший объем продаж за счет низких цен и большого оборота. Однако аккаунт с упором на качество и сервис оказался не менее успешным, пусть покупателей было меньше, но каждый приносил больше прибыли за счёт более высокой цены.

Владимир сделал вывод, стратегия увеличению продаж — это не просто количество объявлений, а их точная настройка под потребности разных групп покупателей. Объявления, "заточенные" под более узкую аудиторию, действительно лучше конвертировались в реальные сделки, чем стандартные карточки товаров с сухим описанием и ценой.

Риски и нюансы использования антидетект браузера

Использование антидетект браузера с Авито, также может быть сопряжено с определёнными рисками. Неправильная настройка или нарушение правил платформы может привести к блокировке аккаунтов, потере данных или даже к невозможности восстановить доступ. Чтобы избежать этих проблем, давай подробно разберём основные риски и способы их минимизации.

1. Важность соблюдения правил платформы

Авито активно борется с нарушениями, связанными с созданием нескольких аккаунтов одним пользователем. Это делается для поддержания честной конкуренции и предотвращения мошенничества. Чтобы не быть заблокированным за нарушение правил, внимательно изучи их.

2. Подозрения со стороны администрации Авито

Администрация Авито отслеживает не только содержание объявлений, но и поведение аккаунтов. Чтобы снизить вероятность блокировки, важно исключить любые действия (постинг однотипных объявлений например), которые могут выглядеть подозрительно.

3. Риски касающиеся антидетект браузера

Несмотря на мощные возможности антидетект браузера, его неправильное использование может привести к проблемам:

С прокси. Если твои прокси находятся в черном списке, аккаунт может быть заблокирован из-за подозрительной активности.

Если твои прокси находятся в черном списке, аккаунт может быть заблокирован из-за подозрительной активности. Ошибки в настройке профилей. Если ты используешь один и тот же фингерпринт для нескольких аккаунтов, алгоритмы Авито быстро свяжут их между собой.

Заключение

Мультиаккаунт на Авито это мощный инструмент, который позволяет обойти ограничения платформы, увеличить охват аудитории и существенно повысить эффективность продаж. С помощью правильной настройки антидетект браузера и использования качественных прокси ты можешь работать с десятками аккаунтов одновременно, тестировать различные стратегии и адаптироваться под любые запросы рынка.

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