Лучшие сервисы тестирования отпечатков браузера в 2022 году

Сегодня идем продвигать криптовалюты в Facebook, а потом гемблинг в TikTok, или наоборот. Ведь благодаря антидетект-браузерам теперь можно ходить везде и во множественном числе. Главное – вовремя менять цифровые отпечатки на релевантные. А что делать, если фингерпринт окажется бракованным? Значит, антидетекты не такой уж идеальный инструмент для мультиаккаунтинга?

Начинающие маркетологи и арбитражники, опробовав в деле такой надежный антидетект, как Undetectable, сразу начинают превозносить и другие анонимные браузеры. При этом они уверены, что антидетекты работают на силе волшебства и не хотят понимать принципа их работы. А в случае сбоя винят во всех бедах утративший магическую силу антидетект-браузер. Хотя причина неудачной мультиаккаунтинговой деятельности может заключаться не в самом антидетекте, а в одной из его составляющих. Поэтому столь важно понимать механизм работы данного ПО. Иначе «волшебство» мультиаккаунтинга превратится в головную боль, лекарство от которой будет трудно найти.

Антидетекты тоже болеют?

Чтобы понять причинно-следственные связи возможных проблем, которые могут возникнуть при использовании анонимных браузеров, окунемся в теорию. А потом уже перейдем к более глубокому анализу сбоев, вызываемых фингерпринтами.

Не нужно верить в магическую сущность антидетектов. По своей сути это те же обычные браузеры, с помощью которых можно посещать сайты, регистрироваться в них, и даже устанавливать расширения. Но это под силу только таким профессиональным инструментам, как Undetectable.

Тем не менее у антидетектов есть одна особенность, в которой заключена вся их мультиаккаунтная мощь – возможность подмены фингерпринтов и редактирования их параметров. Именно благодаря этому антидетект-браузеры обеспечивают беспрепятственный доступ к любому сайту и защищают пользователя от отслеживания его действий. Но как работают антидетекты? И причем тут цифровые отпечатки?

Как работает антидетект?

В состав любого антидетекта входят следующие базовые комплектующие:

Браузерный движок – он отвечает за обмен данными между приложением и Всемирной паутиной. То есть, обеспечивает пользователю возможность посещать тот или иной сайт.

Пользовательский интерфейс – включает в себя средства управления браузерным движком и настройки параметров программы. В состав интерфейса анонимных браузеров входят инструменты для управления профилями, пакетами прокси и другой специфический функционал.

Цифровые отпечатки – их также называют фингерпринтами. Представляют собой набор признаков, сочетание которых позволяет антифрод-системам особо защищенных площадок идентифицировать цифровую личность пользователя.

Первая и вторая составляющие антидетектов, как правило, работают без сбоев. Поэтому они редко являются причинами блокировки пользовательских записей, использующихся для мультиаккаунтинга. Значит, вся проблема в цифровых отпечатках? Тогда следует унять свой страх перед всем высокотехнологичным и побольше узнать о фингерпринтах.

Основные понятие о фингерпринтах

Цифровые отпечатки следует воспринимать как составной элемент, по значениям параметров которого защитные системы онлайн-сервисов способны идентифицировать пользователей. В состав фингерпринта входят следующие признаки:

Технические характеристики пользовательского устройства – ОС, ее разрядность, количество ядер ЦП, их тактовая частота, объем оперативной памяти и т.д.

Локальные настройки – язык, часовой пояс, страна.

Браузерные – тип браузера, его версия. А также параметры, отсылаемые браузеров в строке User-Agent.

Данная строка является частью HTTP-заголовка, который передается клиентским приложением (в нашем случае браузером) серверу. User-Agent служит для определения сайтом таких характеристик пользователя, как язык, типа ПО и его версии, ОС и региональных настроек (языка, часового пояса). Эти показатели позволяют сайтам персонализировать предоставляемый аудитории контент. Но также используются для идентификации цифровой личности пользователя.

Чаще всего антидетекты поставляются с набором фингерпринтов. Самые лучшие из них, такие как Undetectable, ежемесячно обновляют коллекцию предоставляемых по умолчанию цифровых отпечатков. А также включают в себя специализированные магазины, в которых пользователь может приобрести нужные фингерпринты.

Кроме этого анонимные браузеры позволяет изменять значения всех параметров, входящих в состав отпечатков. Но для использования данного функционала вы должны обладать хотя бы минимальными знаниями механизма работы антидетектов и принципов взаимодействия составляющих интернета. Иначе можно лишиться и прокси, и купленных аккаунтов в социальных сетях, и результатов, достигнутых с их помощью.

Как не стать жертвой бракованного фингерпринта?

Понять всю боль данной проблемы поможет яркий практический пример, описывающий масштабы последствий использования неумело отредактированных цифровых отпечатков.

Предположим, что вы решили с помощью Undetectable приобрести не один билет на финальный матч Кубка чемпионов, а сразу десять. Ну, чтобы отбить стоимость своего посещения и заработать на хот-дог и бутылку Coca-Cola. Для этого:

Регистрируемся на сайте антидетекта. Скачиваем его и устанавливаем на свой ПК. Создаем новый профиль. В выпадающих списках выбираем релевантную конфигурацию и строку User-Agent. Меняем в строке значение ОС на Mac OS. Добавляем cookies. С помощью данного фингерпринта совершаем первую покупку билетов. Затем проделываем с 3 по 6 шаг несколько раз и приобретаем следующие партии билетов.

И вот в один прекрасный момент забываем правильно прописать ОС в User-Agent и пытаемся совершить покупку… Но антифрод-система билетного сервиса не спит. Ее алгоритмы быстро обнаруживают несоответствие операционки, указанной в фингерпринте и в User-Agent. После чего наступает финал трагедии – расплата за свою невнимательность:

Некупленные билеты.

Забаненный профиль на сервисе продажи билетов.

Замороженные средства, перечисленные за покупку.

Отправленный в черный список кошелек платежной системы, с которой оплачивались билеты.

Понятно, что такая ситуация невозможна в Undetectable. Поскольку это единственный антидетект, в котором реализована проверка соответствия значений User-Agent параметрам, прописанным в конфигурации.

В остальных анонимных браузерах подобное стечение обстоятельств весьма вероятно и, соответственно, столь тяжелые последствия. Вдобавок ко всему некоторые антидетекты халтурно относятся к предоставляемым фингерпринтам. Поэтому нужно всегда проверять их параметры. Но как? Внимательно изучая каждый цифровой отпечаток. А если речь идет о масштабном мультиаккаунтинге, в котором задействованы сотни фингерпринтов?

Антидетекту доверяй, но цифровые отпечатки проверяй!

Валидировать значения используемых для многопользовательского доступа фингерпринтов можно и не собственными руками. Ведь для этого в интернете представлено достаточное количество специализированных сервисов. И для вас мы выбрали лучшие инструменты для проверки цифровых отпечатков.

Сервис выдает оценку анонимности и безопасности используемого цифрового отпечатка. Кроме этого он выводит значения основных его параметров: IP, гео, интернет-провайдера, ОС, тип и версию браузера. А также осуществляет проверку наличия применяемого прокси в черном списке IP-адресов.

Инструмент проверки валидности цифрового отпечатка, который рекомендует команда Undetectable. Поэтому именно этот сервис установлен в качестве главной страницы в антидетекте. Кроме классических фингерпринтов Leaks Radar позволяет проверять цифровые отпечатки на основе Canvas, WebGL, используемых шрифтов и т.д.

Сервис обладает минималистичным дизайном, но предоставляет большое количество инструментов для оценки анонимности пользователя. А также для проверки качества цифровых отпечатков по множеству параметров. В том числе и по WebRTC, Canvas и фингерпринтам на основе шрифтов. И даже по таким специфическим параметрам, как версия Flash и Silverlight.

Площадка предоставляет огромный арсенал инструментов, которые позволяют пользователю установить, какую информацию он оставляет при посещении сайтов. Сервис также может использоваться для проверки параметров фингерпринтов. В том числе и значений HTTP-заголовков. Что является уникальной особенностью данной платформы.

Специализированный сервис оценки качества фингерпринтов, который часто используют клиенты Undetectable. Отличается высокой точностью измерений. А также большим количеством отображаемых значений параметров фингерпринтов: разрешение экрана, хеш WebGl, список используемых шрифтов и т.д.

Платформа не выделяется среди остальных сервисов большим набором измеряемых параметров. Тем не менее сервис предоставляет целый ряд данных, которые не доступны на более популярных специализированных площадках. Например, список активных браузерных плагинов, Whois-историю по IP и другие важные сведения.

Прежде всего сервис предназначен для обычных пользователей, которые могут оценить анонимность своего браузера. Тем не менее предоставляемая им информация также может использоваться для проверки качества фингерпринтов по основным показателям.

Эффективность использования фингерпринтов зависит не только от правильности прописанных в нем параметров, но и от качества прокси. IPqualityscore позволяет проверить наличие IP, предоставляемые прокси-провайдерами, в черных списках адресов.

Средство быстрой проверки трастовости браузерной части фингерпринта. Также сервис отображает более подробную информацию по каждому параметру. Что позволяет предотвратить блокировку цифровых отпечатков по этим характеристикам.

Защитите себя от бракованных фингерпринтов

Антидетекты обеспечивают высокую эффективность мультиаккаунтинговой деятельности на любой площадке. Но в некоторых случаях даже они не могут справиться с человеческим фактором. Допущенные ошибки при редактировании фингерпринтов снижают результативность многопользовательского доступа. Чтобы защититься от этого, достаточно проверить используемые в антидетект-браузере отпечатки с помощью рассмотренных выше сервисов. И только тогда вы сможете полностью насладиться волшебством Undetectable.