Как создать второй аккаунт Instagram: простое пошаговое руководство

Управление разными идентичностями в Instagram стало стандартной практикой в 2026 году. Хотите ли вы держать семейные фото подальше от клиентов по бизнесу, вести нишевые страницы для разных интересов или работать над проектами клиентов, не смешивая их со своей личной лентой, второй аккаунт instagram решает эту задачу аккуратно и удобно.

Instagram официально поддерживает несколько аккаунтов instagram, и весь процесс на мобильном устройстве занимает меньше пяти минут. Но помимо простого прохождения регистрации, есть реальные нюансы, связанные с безопасностью, долгосрочной стабильностью и тем, как избежать флагов, которые могут создать проблемы для вашего аккаунта в будущем.

Это руководство покажет, как создавать дополнительные аккаунты как на мобильных устройствах, так и на десктопе, как эффективно переключаться между ними и как поддерживать порядок. Мы также разберём, что происходит, когда вы перерастаете встроенные инструменты Instagram и вам требуется что-то более надёжное.

Для маркетологов и агентств, которые управляют множеством аккаунтов instagram для клиентов и брендов, мы также представим Undetectable.io — антидетект-браузер, который создаёт изолированные браузерные профили с уникальными отпечатками, что делает работу с десятками или сотнями аккаунтов безопаснее и снижает риск их перекрёстной привязки.

Можно ли иметь второй аккаунт Instagram в 2026 году?

Да. Политики Instagram прямо разрешают пользователям создавать и управлять несколькими аккаунтами. Это напрямую подтверждается в документации Meta Help Center, и эти условия не изменились к 2026 году.

Каждый аккаунт instagram работает независимо и имеет собственные:

Подписчиков и подписки

Ленту и алгоритмические предпочтения

Личные сообщения

Настройки и конфигурации безопасности

Один человек может одновременно вести личный приватный аккаунт и публичный instagram business account или creator profile без каких-либо нарушений политики. Центр аккаунтов помогает связать профили для более удобного переключения, но такая связь не объединяет данные и не устраняет вопросы безопасности — особенно для пользователей, которые управляют множеством аккаунтов.

Сколько аккаунтов Instagram можно иметь на одном устройстве?

Нативное приложение instagram позволяет оставаться авторизованным одновременно максимум в пяти аккаунтах на одном телефоне или планшете. Это касается как устройств iOS, так и Android.

Строгого глобального лимита на общее количество аккаунтов instagram, которыми вы можете владеть, нет. Ограничение практическое: приложение поддерживает только пять аккаунтов одновременно на одном устройстве.

Если вам нужно использовать больше пяти:

Выйти из одного аккаунта и войти в другой

Использовать разные устройства

Использовать отдельные браузерные сессии на десктопе

Использовать антидетект-браузер, такой как Undetectable.io, для доступа через веб

Центр аккаунтов Meta также позволяет подключать до пяти профилей для более удобного управления. Агентства и продвинутые пользователи часто быстро перерастают этот лимит — именно тогда браузерные решения становятся необходимостью.

Как создать второй аккаунт Instagram (краткий обзор)

Вот быстрая версия перед тем, как мы перейдём к деталям:

Откройте instagram на своём телефоне Перейдите в свой профиль и нажмите на меню Нажмите add instagram account Выберите create new account (а не login) Завершите регистрацию, указав имя пользователя, email и пароль Необходимое время: Около 3–7 минут

Вам не нужно удалять или выходить из текущего аккаунта. В следующих разделах мы пошагово разберём создание аккаунта на мобильном устройстве и на десктопе.

Как создать второй аккаунт Instagram на мобильном устройстве (iPhone и Android)

Мобильное устройство остаётся самым быстрым и удобным способом создать второй профиль instagram в 2026 году. Шаги почти идентичны на iOS и Android, различаются только незначительные визуальные детали.

Для верификации можно использовать номер телефона или email, но отдельные email-адреса лучше подходят для долгосрочного управления — особенно если вы работаете с разными брендами или клиентами.

Пошагово: создание второго аккаунта Instagram в приложении

Шаг 1: Откройте instagram (любая версия с начала 2026 года поддерживает полный набор функций, включая Reels и Stories).

Шаг 2: Нажмите на фото профиля в правом нижнем углу, чтобы открыть текущий профиль.

Шаг 3: Нажмите на своё имя пользователя в верхней части экрана. Появится меню с добавленными аккаунтами и опцией добавить ещё один.

Шаг 4: Выберите “Add account”, затем нажмите continue к “Create new account” во всплывающем окне. Не выбирайте “Log into existing account”.

Шаг 5: Введите новое имя пользователя. Лучшие практики:

Сделайте его подходящим для бренда и простым для написания

Избегайте нарушений товарных знаков

Проверьте доступность (если имя занято, Instagram предложит альтернативы)

Шаг 6: Instagram спросит, хотите ли вы подключить новый аккаунт к центру аккаунтов или зарегистрироваться с отдельным паролем. Использование отдельного входа обеспечивает лучшую изоляцию для агентств, управляющих клиентскими профилями.

Шаг 7: Добавьте свой email-адрес — используйте уникальный email, который не используется совместно с другими аккаунтами. Алиасы Gmail (например, user+ig2@gmail.com) могут направлять письма в один почтовый ящик, но их не стоит рассматривать как гарантированно отдельную идентичность в системе Instagram.

Шаг 8: Подтвердите код верификации, отправленный по SMS или email. Установите надёжный пароль и сохраните его в менеджере паролей.

Шаг 9: Сразу добавьте фото профиля, имя и био. Включите призыв к действию или брендовую фразу, соответствующую назначению этого аккаунта.

Шаг 10: Пропустите предложения “find contacts”, если этот аккаунт должен использоваться только для бизнеса или под псевдонимом. Синхронизация контактов может создать нежелательные связи между вашими аккаунтами.

Советы по безопасности для нового мобильного аккаунта

Кража аккаунтов и фишинг остаются серьёзными угрозами в 2026 году. Вот как защитить новый профиль instagram:

Немедленно включите двухфакторную аутентификацию. Согласно рекомендациям по кибербезопасности, аккаунты с включённой двухфакторной аутентификацией значительно реже подвергаются взлому.

Используйте приложения-аутентификаторы вместо SMS. Google Authenticator, Authy или встроенный аутентификатор 1Password безопаснее, чем SMS-коды, из-за уязвимостей, связанных с SIM-swapping.

Надёжно храните резервные коды. Держите их в менеджере паролей, а не в приложении заметок.

Не используйте пароли повторно. У каждого аккаунта instagram должен быть уникальный, надёжный пароль (20+ символов со спецсимволами).

Регулярно проверяйте активность входов. Если вы управляете несколькими клиентскими аккаунтами на одном устройстве, проверяйте настройки безопасности Instagram, чтобы отслеживать активные сессии и отзывать подозрительные входы.

Как создать второй аккаунт Instagram на десктопе (в браузере)

Использование десктопа через instagram.com поддерживает множество основных задач, тогда как Instagram Live на десктопе работает через Live Producer и стриминговое ПО, а не через простой встроенный веб-процесс. Это делает такой вариант удобным для SMM-специалистов, работающих с ноутбуков в агентствах, e-commerce-командах или удалённых командах.

Процесс немного различается в зависимости от того, вошли ли вы уже в другой аккаунт или начинаете с нуля.

Для регулярной работы с несколькими аккаунтами инструменты изоляции браузера, такие как Undetectable.io и специализированные стратегии multi-account для Instagram, помогающие избегать блокировок, делают рабочие процессы на десктопе безопаснее и удобнее в масштабировании, чем постоянное жонглирование окнами инкогнито.

Шаги для создания второго аккаунта Instagram через instagram.com

Шаг 1: Откройте современный браузер (Chrome, Firefox, Edge или Safari) и перейдите на instagram.com.

Шаг 2: Если вы уже вошли в существующий аккаунт, сделайте одно из следующего:

Выйдите через меню More

Откройте приватное/инкогнито-окно, чтобы получить доступ к чистой форме регистрации

Шаг 3: Нажмите sign up и введите:

Уникальный email или номер телефона

Полное имя (для бизнес-аккаунтов это может быть название бренда)

Имя пользователя

Надёжный пароль

Шаг 4: Для каждого аккаунта должен использоваться собственный доступный email или номер телефона. Алиасы Gmail с “+” могут помочь с маршрутизацией писем в одном ящике, но их не следует описывать как официально гарантированные отдельные адреса для регистрации в Instagram.

Шаг 5: Пройдите подтверждение по email или SMS. После подтверждения вы сразу получите доступ к новому профилю.

Шаг 6: Настройте свой профиль instagram:

Загрузите логотип или качественное портретное фото в высоком разрешении

Напишите убедительное био с ключевыми словами

Добавьте локацию, если это уместно

Вставьте внешнюю ссылку (сайт, Linktree или страницу продукта)

Шаг 7: После создания снова войдите в свой исходный аккаунт в другой вкладке. При желании используйте центр аккаунтов Instagram, чтобы связать профили для более быстрого переключения.

Использование антидетект-браузера (Undetectable.io) для создания нескольких IG-аккаунтов

Антидетект-браузер создаёт изолированные браузерные профили, каждый из которых выглядит как полностью отдельное устройство. У каждого профиля свой браузерный отпечаток, cookies, а также возможность использовать выделенный прокси.

Undetectable.io создан специально для маркетологов, арбитражников и агентств, которым нужно безопасно создавать несколько аккаунтов instagram с десктопа без риска перекрёстной привязки.

Базовый workflow:

Скачайте Undetectable.io для Windows или macOS (Windows 64-bit или macOS 12+, Intel или Apple Silicon) Создайте новый браузерный профиль и назовите его по имени аккаунта (например, “IG – @brand_us”) Подключите выделенный прокси от надёжного провайдера (рекомендуются резидентские или мобильные прокси) Откройте instagram.com внутри этого профиля и создайте аккаунт или войдите в него

Каждый профиль Undetectable.io ведёт себя как отдельное устройство с уникальным user agent, разрешением экрана, шрифтами, часовым поясом и другими параметрами отпечатка. Используйте такие инструменты, как тесты анонимности и browser fingerprint от BrowserLeaks, чтобы понимать, что именно раскрывает ваш браузер. Это помогает не дать Instagram связать ваши разные аккаунты по идентичности устройства.

Когда использовать какой подход:

Обычный браузер подходит для 1–2 дополнительных аккаунтов

Undetectable.io особенно полезен при работе с 10, 20 или 100+ профилями

Как переключаться между аккаунтами Instagram после создания второго

Создать аккаунт — это только половина дела. Быстрое и понятное переключение между аккаунтами помогает избежать неловких ошибок, например публикации клиентского контента в личный аккаунт.

Instagram позволяет мгновенно переключаться на мобильных устройствах. На десктопе всё ограниченнее, если только вы не используете такие инструменты, как Undetectable.io. Разные аватары и понятные правила именования помогают избежать ошибок при публикации.

Переключение аккаунтов в мобильном приложении Instagram

После добавления обоих аккаунтов переключение занимает секунды и не требует выхода из системы:

Нажмите на фото профиля (правый нижний угол) Нажмите на своё имя пользователя в верхней части экрана профиля Внизу меню появятся все связанные аккаунты Нажмите на нужный аккаунт, чтобы мгновенно переключиться

Быстрые жесты: В последних версиях приложения долгое нажатие на фото профиля в нижней панели навигации или двойное нажатие по имени пользователя переключает между двумя последними использованными аккаунтами.

Примечание по уведомлениям: Уведомления агрегируются из разных аккаунтов. Регулярно проверяйте каждый профиль, чтобы не пропустить сообщения в Direct или комментарии в других аккаунтах.

Переключение аккаунтов на десктопе

На instagram.com переключение менее удобное, чем на мобильном устройстве:

Используйте “Switch accounts” в меню More

Иногда вам придётся заново вводить пароли из соображений безопасности

Иногда требуется выйти и войти снова

Для небольшого масштаба: Создайте отдельные браузерные профили (профили Chrome или контейнеры Firefox) для каждого аккаунта.

Для более серьёзной работы: Undetectable.io позволяет назначить каждому аккаунту instagram собственный браузерный профиль с уникальным отпечатком и прокси. Вы можете открывать несколько окон профилей рядом, и каждый будет постоянно авторизован в своём аккаунте без лишних повторных входов — примерно так же, как это реализовано в лучших антидетект-браузерах — альтернативах GoLogin.

Лучшие практики при создании и ведении второго аккаунта Instagram

После запуска нового аккаунта поддержание порядка, профессионального уровня и безопасности требует постоянного внимания.

Небрежные паттерны — одинаковый пароль везде, копипаст-спам между аккаунтами, входы из случайных сетей — могут вызвать проверки безопасности или привести к компрометации профилей. Относитесь к каждому аккаунту как к отдельному проекту со своими целями, аудиторией и контент-планом.

Используйте отдельные email, имена пользователей и способы восстановления

Элемент Рекомендация Email Отдельный адрес для каждого аккаунта (например, marketing@brand.com для бизнеса) Пароль Уникальный пароль из 20+ символов, сохранённый в менеджере паролей Номер телефона Избегайте повторного использования для большого количества аккаунтов (это вызывает дополнительные проверки) 2FA Включайте для каждого аккаунта через приложение-аутентификатор

Храните защищённый документ с данными для входа, email, методом 2FA и резервными кодами для каждого аккаунта. Это упрощает восстановление аккаунта и передачу клиенту.

Чётко разделяйте контент и тональность

Личные и бизнес-аккаунты должны отличаться по био, аватару и стилю публикаций, чтобы подписчики сразу понимали, какой профиль они просматривают.

Избегайте кросспостинга одного и того же контента без адаптации. Меняйте подписи и креативы под каждую аудиторию. Нишевая страница о фитнесе и личный аккаунт с семейными отпускными фото требуют совершенно разного тона.

Отдельные контент-календари — даже в виде простых таблиц — помогают не публиковать не тот материал. Маркетинговые команды, использующие Undetectable.io, могут комбинировать его со своим любимым планировщиком или SMM-платформой, чтобы безопасно планировать кампании для каждого аккаунта.

Ставьте безопасность и долгосрочную стабильность в приоритет

Включайте двухфакторную аутентификацию для каждого аккаунта, а не только для основного. Регулярно проверяйте “Login activity” в настройках, чтобы находить подозрительные сессии.

Избегайте публичного Wi-Fi или нестабильных VPN для входа, особенно если речь идёт о клиентских аккаунтах или аккаунтах, приносящих доход.

Алгоритмы Instagram анализируют поведенческие паттерны. Резкие массовые follow/unfollow, спамные DM или входы из нескольких стран за один день могут вызвать checkpoint или временные блокировки. Плохое управление несколькими аккаунтами на общих устройствах может увеличить риск проверок безопасности, ограничений и других проблем с аккаунтами.

Для тех, кто управляет несколькими клиентскими аккаунтами, использование антидетект-браузера вроде Undetectable.io с отдельными прокси для каждого аккаунта значительно снижает риск перекрёстной привязки. Использование отдельных браузерных сред может помочь сократить операционные ошибки и снизить некоторые формы межаккаунтной связки, но любые конкретные процентные заявления требуют доказательств.

Создание более чем двух аккаунтов: когда нужна масштабируемая схема

Многие начинают с одного аккаунта instagram и добавляют второй. Но нишевые страницы, клиентские проекты и тестовые аккаунты быстро множатся. Вскоре вы уже управляете пятью, десятью или пятьюдесятью профилями.

Хотя нативное приложение Instagram нормально справляется с двумя или тремя аккаунтами, при масштабировании всё становится неудобно и рискованно:

Путающиеся уведомления из множества аккаунтов

Публикации не в тот профиль

Повторяющиеся проверки безопасности

Флаги на уровне устройства, когда поведение выглядит подозрительно

Практический лимит в пять аккаунтов на одно приложение вынуждает постоянно входить и выходить. Именно здесь профессиональные инструменты становятся необходимыми.

Почему маркетологи, работающие с несколькими аккаунтами, используют антидетект-браузеры

Антидетект-браузеры назначают каждому аккаунту instagram собственное “виртуальное устройство” с уникальным browser fingerprint — включая user agent, размер экрана, установленные шрифты, часовой пояс, параметры WebGL и canvas rendering.

Это помогает агентствам, арбитражникам и SMM-специалистам не связывать десятки клиентских аккаунтов через одну и ту же идентичность устройства. Машинное обучение Instagram ищет такие паттерны; их разрыв важен для масштабирования.

Undetectable.io предлагает разные тарифные планы для команд различного размера:

Неограниченное количество локальных профилей на платных тарифах (ограничение только объём диска)

на платных тарифах (ограничение только объём диска) Локальное хранение , чтобы данные не покидали ваше устройство

, чтобы данные не покидали ваше устройство Облачная синхронизация для командной работы

для командной работы Подключение прокси для каждого профиля для географической согласованности

Базовый workflow: управление аккаунтами Instagram через Undetectable.io

Шаг 1: Скачайте и установите Undetectable.io на Windows 64-bit или macOS 12+ (поддерживаются Intel и Apple Silicon).

Шаг 2: Создайте новый браузерный профиль. Назовите его по аккаунту instagram (например, “IG – @brandname_us”).

Шаг 3: Подключите выделенный прокси (для лучшего trust score рекомендуются резидентские или мобильные). Каждый профиль будет выглядеть как работающий из стабильной комбинации IP/локации.

Шаг 4: Запустите профиль, откройте instagram.com и войдите в нужный аккаунт или создайте его внутри этой изолированной браузерной сессии.

Шаг 5: Сохраняйте cookies и используйте этот профиль ежедневно. Instagram будет видеть стабильное “устройство” и локацию для данного аккаунта, что уменьшает количество checkpoint и подозрений.

Такой workflow устраняет постоянные повторные входы, снижает вероятность межаккаунтной связки и упрощает для команд передачу только нужных профилей без раскрытия данных для входа в другие аккаунты.

FAQ: частые вопросы о создании второго аккаунта Instagram

Могут ли люди увидеть, что у меня два аккаунта instagram?

Подписчики одного аккаунта не видят автоматически ваши другие аккаунты. Они остаются отдельными, если только вы сами не связываете их публично, не используете одинаковые узнаваемые данные профиля или не допускаете пересечения сигналов, таких как синхронизация контактов и межаккаунтные связи.

Нужен ли мне другой номер телефона для второго аккаунта?

Не обязательно при регистрации — email вполне подойдёт. Однако отдельные номера телефона помогают при восстановлении важных аккаунтов и позволяют избежать дополнительных проверок, если вы управляете большим количеством аккаунтов.

Можно ли объединить два аккаунта instagram?

Instagram не предлагает встроенную функцию объединения. Если вы хотите объединить аудитории, придётся вручную объявить о переходе и пригласить подписчиков в другой профиль.

Безопаснее создавать второй аккаунт instagram через email или телефон?

Email немного выигрывает у телефона по безопасности из-за рисков SIM-swapping. Для лучшей защиты сочетайте email с двухфакторной аутентификацией через приложение-аутентификатор.

Забанят ли мой второй аккаунт, если я войду с того же устройства?

Вход в два аккаунта с одного устройства — это совершенно нормальная и ожидаемая практика. Проблемы начинаются при агрессивной активности (массовые подписки, спамные DM) или управлении множеством несвязанных аккаунтов на одном устройстве с одинаковыми отпечатками.

Нужен ли Business или Creator account для второго профиля?

Нет, но переход на профессиональный аккаунт открывает аналитику, кнопки связи и рекламные возможности — это полезно для малого бизнеса и брендов.

Легитимно ли использование антидетект-браузера вроде Undetectable.io?

Да. Профессионалы используют такие инструменты для более организованного и безопасного управления аккаунтами. Undetectable.io даёт неограниченное количество безопасных сессий по сравнению с нативными ограничениями, поэтому это стандартная практика для агентств и маркетологов, которые ведут несколько аккаунтов в соцсетях.

Заключение: правильно создайте второй аккаунт и думайте наперёд

Создать второй аккаунт instagram действительно просто. Настройка на мобильном устройстве занимает минуты, на десктопе всё тоже довольно понятно, и оба варианта официально поддерживаются политиками Instagram.

Самые важные практики: использовать уникальный email, установить надёжный пароль, включить двухфакторную аутентификацию, чётко разграничить брендинг между аккаунтами и поддерживать последовательную, похожую на человеческую активность. Эти базовые меры защищают аккаунты в долгосрочной перспективе.

Для одного дополнительного аккаунта нативное приложение instagram даст всё необходимое. Но для серьёзных multi-account операций — ведения клиентов, тестирования разных брендов, масштабирования e-commerce-присутствия — правильные инструменты решают, будет ли у вас постоянная головная боль или плавная работа.

Для одного дополнительного аккаунта нативное приложение instagram даст всё необходимое. Но для серьёзных multi-account операций — ведения клиентов, тестирования разных брендов, масштабирования e-commerce-присутствия — правильные инструменты решают, будет ли у вас постоянная головная боль или плавная работа.