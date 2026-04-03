Как легко и быстро получить бесплатный номер телефона Google

Получение бесплатного номера телефона Google в 2026 году остается одним из самых практичных способов отделить вашу личную идентичность от онлайн-аккаунтов, проходить верификацию на платформах, не раскрывая ваш реальный мобильный номер, и управлять несколькими профессиональными проектами под разными телефонными линиями. Независимо от того, нужно ли вам создать аккаунт gmail для нового бизнес-проекта или просто нужен второй номер для конфиденциальности, Google Voice предлагает простое решение, которое ничего не стоит для внутреннего использования в США.

Это руководство охватывает всё: от быстрого процесса настройки до продвинутых стратегий мультиаккаунтинга — и объясняет, как такие инструменты, как Undetectable.io, помогают изолировать каждый номер от вашего цифрового отпечатка.

Человек сидит за современным рабочим местом, сосредоточенно глядя в ноутбук, пока рядом лежит смартфон. Такая обстановка позволяет предположить, что он управляет своей учетной записью электронной почты, возможно выполняя такие задачи, как создание аккаунта Gmail или подтверждение номера телефона для дополнительной безопасности.

Быстрый ответ: как получить бесплатный номер телефона Google прямо сейчас

Google Voice — основной сервис для получения бесплатного номера телефона Google в 2026 году. Он предоставляет виртуальный номер телефона США, привязанный к вашему аккаунту Google, позволяя совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться голосовой почтой из любого браузера или мобильного приложения.

Вот как можно начать прямо сейчас:

Google Voice предлагает бесплатный номер телефона США для личного использования, доступный через voice.google.com или официальные приложения для android и iOS

Предварительные условия включают: аккаунт Google в хорошем состоянии, доступ к Google Voice там, где сервис официально доступен, и существующий телефон для одноразовой верификации.

Примечание: Google Voice требует подтверждения телефона, и не все типы номеров принимаются на этом этапе.

Базовый процесс выглядит так:

Войдите в voice.google.com Выберите “For personal use” Выберите тип устройства (Web) Выполните поиск по городу или коду города (пример: New York, San Francisco, 312) Выберите доступный бесплатный номер из списка Привяжите существующий номер телефона для верификации и завершите шаг подтверждения в соответствии с требованиями Google. Введите код подтверждения, полученный по SMS или голосовому звонку

Многие звонки Google Voice из США на номера в США и Канаде бесплатны, тогда как международные исходящие звонки тарифицируются согласно ставкам Google Voice.

Для маркетологов и специалистов по мультиаккаунтингу Undetectable.io помогает изолировать каждый профиль Google Voice в уникальной браузерной среде, предотвращая связь между аккаунтами через корреляцию отпечатков

Что такое “бесплатный номер телефона Google” и что с ним можно делать?

Бесплатный номер телефона Google относится конкретно к номеру Google Voice — виртуальному телефонному номеру США, назначаемому вашему аккаунту без оплаты за внутреннее использование. Google Voice предлагает широкую поддержку звонков и сообщений в США, а условия обслуживания, покрытие и ограничения определяются Google, что делает его популярным вариантом для пользователей, которым нужна вторая линия без затрат на мобильного оператора.

Основные функции включают: отправку и получение SMS через веб-интерфейс или приложение, совершение исходящих звонков с компьютера или мобильного устройства, транскрибацию голосовой почты с помощью speech-to-text, переадресацию звонков на ваш реальный телефон, screening звонков, где звонящие представляются, а также фильтрацию спама на базе машинного обучения

Перенос номера доступен за разовую плату $20, если вы хотите перенести существующий номер в Google Voice

Ограничения существуют: доступность ориентирована на США, неактивные номера могут быть возвращены Google, а высокообъемное автоматизированное использование может нарушать политики Google.

Пользователи, ориентированные на приватность, и growth-маркетологи ценят такие номера за разделение рабочих и личных коммуникаций, создание аккаунта без раскрытия телефона и более удобную верификацию мультиаккаунтов на разных платформах

Хотя номер бесплатный, он всё равно остается привязанным к экосистеме Google и её политикам данных — сочетание с такими инструментами, как Undetectable.io, обеспечивает анонимность на уровне браузера, которую серверы Google не могут напрямую отслеживать

Требования и ограничения для получения бесплатного номера Google Voice в 2026 году

Правила доступа к Google Voice со временем ужесточились, и теперь поведенческий анализ дополняет традиционную геоблокировку. Ниже приведены требования по состоянию на 2026 год.

Региональная доступность: персональный Google Voice в первую очередь предназначен для пользователей в Соединенных Штатах, а доступ зависит от актуальных требований Google к eligibility и верификации.

У вас должно быть:

Аккаунт Google в хорошем состоянии (без предыдущих блокировок за нарушение правил)

Существующий мобильный номер или стационарный телефон для одноразовой телефонной верификации

Доступ к сайту или приложению Google Voice

Согласие с Terms of Service и Privacy Policy Google Voice

В некоторых случаях Google может разрешить создание аккаунта без номера телефона, но телефонная верификация всё равно может потребоваться в зависимости от риска и сигналов аккаунта.

Ограничения верификации создают практические сложности: Google ограничивает многократное использование одного и того же номера телефона для верификации, и могут действовать лимиты на повторное использование.

Действуют ограничения использования: массовая автоматизированная отправка сообщений, robocalling или другая подозрительная активность могут вызвать срабатывание anti-abuse систем Google

Бизнес-функции Google Voice зависят от выбранного тарифного плана Google Voice и конфигурации аккаунта; коммерческие сценарии использования могут требовать платной бизнес-конфигурации

Неактивные номера могут быть отозваны: если вы не отправляете и не получаете сообщения или звонки в течение нескольких месяцев, Google может вернуть ваш номер обратно в пул; периодическая отправка сообщения самому себе помогает сохранить его активным

Чтобы создать аккаунт Gmail или новый аккаунт Gmail без номера телефона, начните с открытия страницы регистрации Gmail в режиме инкогнито или на мобильном устройстве. Заполните свои данные и следуйте подсказкам, которые Google показывает в процессе создания аккаунта. Вместо этого добавьте резервный email, чтобы упростить восстановление аккаунта и повысить безопасность. В некоторых случаях это может сократить объем личных данных, которые вы предоставляете при регистрации, но не гарантирует, что телефонная верификация будет пропущена.

Если вы сталкиваетесь с лимитами верификации, создание нового Gmail или нового аккаунта Gmail без номера телефона может помочь вам избежать ограничений на повторное использование номера при верификации.

Пошагово: создайте бесплатный номер телефона Google с Google Voice

В этом разделе рассматриваются законные способы получения бесплатного номера Google через Google Voice. Процесс немного отличается в настольном и мобильном интерфейсах, поэтому ниже подробно описаны оба способа. Обратите внимание, что названия кнопок могут немного меняться по мере того, как Google обновляет свой интерфейс в течение 2026 года.

Создание бесплатного номера Google Voice на компьютере (Windows/macOS/Linux)

Настройка через браузер дает вам максимальный контроль над процессом регистрации и работает во всех основных операционных системах.

Откройте современный браузер (Chrome, Firefox, Edge, Brave) и перейдите по адресу https://voice.google.com

Войдите в нужный аккаунт Google, если вы ещё не авторизованы; если вам нужно создать новый gmail или новый аккаунт gmail, перейдите на accounts.google.com, нажмите create account и, когда появится запрос на номер телефона, выберите skip или добавьте резервный email вместо этого. Это позволяет создать gmail без указания номера телефона.

Когда появится запрос, выберите “For personal use” (альтернатива — “For Google Workspace” для бизнес-аккаунтов)

Выберите “Web” как тип устройства и примите Terms of Service и Privacy Policy

Выполните поиск доступных номеров, введя название города (пример: “Miami,” “Chicago,” “San Francisco”) или трехзначный код региона (212, 415, 872); Google обычно показывает 5-10 вариантов

Выберите предпочитаемый номер из списка доступных и подтвердите свой выбор

Добавьте номер для переадресации: введите существующий номер мобильного или стационарного телефона США (10 цифр), затем выберите верификацию по SMS или голосовому звонку

Введите 6-значный код подтверждения, который вы получите, чтобы завершить процесс привязки

Дополнительная настройка: запишите собственное приветствие голосовой почты и просмотрите доступные настройки уведомлений и фильтрации спама в Google Voice. Совет: если Google постоянно помечает ваши попытки регистрации, попробуйте использовать режим инкогнито или свежий профиль браузера. Для мультиаккаунтинга антидетект-профили Undetectable.io предотвращают перекрестную связь, создавая уникальные отпечатки для каждой сессии.

Для пользователей, управляющих несколькими номерами Voice, изолированные браузерные профили с отдельными cookie и конфигурациями прокси гарантируют, что каждый аккаунт будет выглядеть как отдельное устройство и пользователь

Примечание: если вы создали свой новый аккаунт gmail с помощью метода skip или резервного email, вы сможете войти в новый gmail без телефонной верификации.

Создание бесплатного номера Google Voice на мобильном устройстве (Android и iOS)

Мобильная настройка удобна для пользователей, которые в основном управляют коммуникациями со своего телефона.

Скачайте официальное приложение Google Voice из Google Play Store (android) или Apple App Store (iOS)

Откройте приложение и войдите в нужный аккаунт Google; если появится google prompt для проверки безопасности, завершите его с помощью уже доступных методов. На устройствах iOS вы можете нажать кнопку 'Create Account' в левом нижнем углу, чтобы начать процесс, если вам нужно создать gmail или новый аккаунт gmail.

Чтобы создать аккаунт gmail или новый аккаунт gmail без номера телефона, следуйте подсказкам и, когда вас попросят добавить номер телефона, выберите skip. Вместо этого введите резервный email, чтобы повысить безопасность аккаунта и обойти телефонную верификацию.

Примите Terms of Service, когда они появятся, затем нажмите “Continue” или “Get a Google Voice number”

Выполните поиск доступных номеров по городу или коду региона, затем нажмите, чтобы выбрать один из предложенных бесплатных вариантов

Привяжите реальный телефон: введите существующий номер телефона, выберите SMS или звонок как метод верификации, затем введите полученный код для подтверждения

Включите push-уведомления о входящих звонках и сообщениях, чтобы не пропускать коммуникации

В разделе Settings > Devices and numbers настройте, должны ли звонки на ваш номер Voice поступать через стандартный набор номера или оставаться только внутри приложения Примечание: если вы создали свой новый аккаунт gmail с помощью метода skip/recovery email, вы сможете войти в новый аккаунт gmail без телефонной верификации. Совет: пользователям, которые заботятся о приватности, стоит отключить переадресацию на реальный SIM-номер и полагаться исключительно на звонки по сети передачи данных/Wi-Fi внутри приложения, минимизируя раскрытие метаданных.

Пользователям мультиаккаунтинга, которые управляют несколькими номерами Voice, следует изолировать каждый аккаунт Google в отдельных профилях устройства, эмуляторах или браузерных сессиях через Undetectable.io при доступе к Voice через мобильный веб

Изображение показывает несколько смартфонов, на каждом из которых отображаются разные интерфейсы обмена сообщениями, подчеркивая различные функции управления аккаунтами, такие как подтверждение номера телефона и возможность создать аккаунт Gmail. Устройства иллюстрируют процессы отправки сообщений, доступа к почтовым аккаунтам и управления настройками безопасности, такими как двухфакторная аутентификация.

Использование бесплатных номеров Google для верификации аккаунтов и мультиаккаунтинга

Многие маркетологи, арбитражники и менеджеры социальных сетей используют бесплатные номера Google Voice для верификации аккаунтов на таких платформах, как Facebook, TikTok, Instagram и различных маркетплейсах. В этом разделе рассматриваются практические сценарии и вопросы соблюдения правил.

Типичные сценарии использования включают: получение OTP-кодов для регистрации новых аккаунтов, поддержку резервных комбинаций email и телефона для двухфакторной аутентификации и назначение отдельных номеров для каждого бренда или клиентского проекта

Принятие зависит от платформы: некоторые сервисы, такие как Twitter, эпизодически принимают номера Google Voice, в то время как WhatsApp и Telegram часто распознают и блокируют VoIP-номера с помощью анализа сигнализации — всегда тестируйте на конкретной целевой платформе перед масштабированием

Вопросы соблюдения правил имеют значение: использование нескольких номеров Voice для создания массовых фейковых аккаунтов или отправки спама нарушает правила большинства платформ и anti-abuse политики Google, что потенциально может привести к массовым банам аккаунтов. Телефонная верификация широко используется платформами для предотвращения спама и подтверждения того, что аккаунты создаются реальными пользователями.

Undetectable.io решает проблему fingerprinting: каждый профиль браузера сохраняет уникальную canvas-отрисовку, сигнатуры WebGL, списки шрифтов и аппаратные идентификаторы в сочетании с rotating residential proxy для разнообразия IP; такие инструменты, как анализ отпечатка браузера AmIUnique помогают вам оценить, насколько уникальными выглядят эти профили.

Конкретный сценарий: медиабайер, управляющий 20 рекламными аккаунтами, может верифицировать каждый из них отдельным номером Voice и изолированным профилем браузера, предотвращая срабатывание алгоритмов кластеризации Facebook из-за общих отпечатков устройства или поведенческих шаблонов

Ещё один пример: продавец Amazon, управляющий несколькими региональными магазинами, использует отдельные номера Voice для опций восстановления аккаунта на каждой витрине, при этом каждый seller account изолирован в собственном профиле Undetectable.io

Рост продуктивности можно измерить — правильно изолированные аккаунты демонстрируют в 3-5 раз более высокий уровень выживаемости согласно отчетам на отраслевых форумах, хотя ни один инструмент не гарантирует полной неуловимости для всех anti-fraud систем.

Конфиденциальность, безопасность и отслеживаемость бесплатных номеров Google

“Бесплатно” не значит “анонимно”. Номера Google Voice подробно логируются и связываются с информацией вашего аккаунта, создавая отслеживаемый след, который сохраняется на серверах Google.

Метаданные, которые собирает Google, включают: исходные IP-адреса (логируются для каждой сессии), идентификаторы устройств, полные журналы звонков и SMS с временными метками, аудио голосовой почты и расшифровки могут храниться в среде вашего аккаунта Google в соответствии с политиками продукта и хранения данных Google, а также перекрестные связи с активностью Gmail, Drive и YouTube в том же аккаунте

Юридические риски существуют: Google публикует информацию о запросах правоохранительных органов в своем Transparency Report, и эти показатели меняются от отчетного периода к отчетному периоду, а значит, использование вами Voice может быть истребовано по повестке

Риски корреляции возникают при создании нескольких номеров Voice из одинаковых браузерных отпечатков или IP — автоматические флаги вызывают проверки и возможные блокировки

Более безопасные практики включают:

Используйте надежный пароль (20+ символов, созданный генератором passphrase)

Включите двухфакторную аутентификацию через TOTP-приложения, такие как Authy, а не через SMS, чтобы обойти слабые места телефонной верификации

Отделяйте операции высокого риска (тестирование арбитража, эксперименты с кампаниями) от номеров, связанных с вашей реальной личностью

Никогда не используйте один и тот же бесплатный номер Google одновременно для чувствительных операций и личных коммуникаций

Антидетект-инструменты, такие как Undetectable.io, уменьшают корреляцию на уровне браузера за счёт рандомизации отпечатков, изоляции cookie и интеграции прокси — но они не могут отменить то, что Google логирует на стороне сервера, и не могут предотвратить законный доступ по официальному запросу

Для более строгой анонимности сочетайте Google Voice с privacy-focused email-провайдерами и не используйте переадресацию на реальные SIM-карты; помните, что Voice работает как отслеживаемый посредник, а не как настоящий burner-сервис, и периодически проверяйте свою конфигурацию с помощью инструмента для проверки анонимности и утечек.

Регулярно пересматривайте настройки своего аккаунта Google, чтобы управлять конфиденциальностью, безопасностью и связанными номерами телефона, поддерживая актуальность информации аккаунта и правильность ваших предпочтений.

Преимущества аккаунта Gmail без номера телефона

Создание аккаунта Gmail без номера телефона дает значительные преимущества пользователям, которые ценят приватность и контроль над своими персональными данными. Отказываясь от телефонной верификации, вы минимизируете риск того, что ваша личность будет связана с вашим email-аккаунтом, что усложняет отслеживание или таргетинг со стороны третьих лиц. Такой подход также помогает предотвратить атаки через подмену SIM-карты, когда злоумышленники пытаются перехватить ваш номер телефона, чтобы получить доступ к вашим аккаунтам. Без привязанного номера телефона вы с меньшей вероятностью будете получать спам-сообщения или нежелательные звонки, связанные с вашим аккаунтом Gmail, сохраняя свой почтовый ящик и устройство свободными от лишних отвлечений.

Для пользователей, которые управляют несколькими аккаунтами — будь то по личным, профессиональным или проектным причинам — возможность создать аккаунт Gmail без номера телефона означает, что вы можете создать столько аккаунтов, сколько вам нужно, не упираясь в лимиты верификации. Эта гибкость особенно ценна для тех, кто хочет разделить личные и рабочие коммуникации, или для любого, кто предпочитает не делиться своим мобильным номером с крупными технологическими компаниями. В конечном счете аккаунт Gmail без номера телефона дает вам больше контроля над вашей цифровой идентичностью, снижает вашу подверженность утечкам данных и помогает поддерживать более чистое и безопасное онлайн-присутствие.

Управление email-аккаунтом для пользователей, ориентированных на приватность

Для пользователей, ориентированных на приватность, управление email-аккаунтом без привязанного номера телефона требует нескольких дополнительных шагов для обеспечения максимальной безопасности. Начните с выбора надежного уникального пароля для каждого аккаунта — в идеале используйте менеджер паролей для генерации и хранения сложных учетных данных. Включение двухфакторной аутентификации (2FA) критически важно; выбирайте методы аутентификации через приложение, а не через SMS, чтобы ваш аккаунт оставался защищённым даже без номера телефона в профиле.

Чтобы дополнительно защитить свой email-аккаунт, рассмотрите возможность доступа к почтовому ящику через безопасный браузер, ориентированный на приватность, или через антидетект-браузер вроде Undetectable.io, который помогает предотвращать отслеживание и fingerprinting. Использование VPN также может добавить дополнительный уровень безопасности, шифруя ваш интернет-трафик и скрывая IP-адрес. Если вас особенно беспокоит приватность, выберите email-клиент с поддержкой сквозного шифрования, чтобы только вы и ваши предполагаемые получатели могли читать ваши сообщения.

Следуя этим лучшим практикам, пользователи смогут уверенно управлять своими email-аккаунтами без привязанного номера телефона, сохраняя свои данные в безопасности, а онлайн-идентичность — защищённой от несанкционированного доступа или наблюдения.

Альтернативы бесплатным номерам Google (и когда Google Voice недостаточно)

Некоторым пользователям нужны неамериканские номера, большие объёмы сообщений или более высокая анонимность, чем может предложить Google Voice. Понимание альтернатив помогает выбрать правильный инструмент под каждый сценарий использования.

Платные провайдеры виртуальных номеров (сервисы в стиле Twilio) предлагают API-программируемые номера примерно за $1/месяц плюс $0.0075/SMS с глобальным покрытием, но требуют технической реализации и всё равно могут сталкиваться с распознаванием VoIP на некоторых платформах

Временные номера с бесплатных сайтов для приёма SMS или специализированных провайдеров виртуальных номеров для SMS-верификации предоставляют общие публичные inbox — это полезно для низкорискового тестирования, но полностью небезопасно для OTP, поскольку любой может увидеть входящие сообщения

Выделенные SIM-карты от операторов, таких как Mint Mobile ($15/месяц), обеспечивают самый высокий уровень доверия платформ и самый низкий уровень обнаружения VoIP, но раскрывают реальную личность через записи оператора и требуют физической логистики

Разъяснение компромиссов: Бесплатные сайты для приёма SMS: стоимость $0, никакой приватности, не подходят ни для чего, где нужна безопасность Платные виртуальные номера: умеренная стоимость, глобальный охват, но всё ещё могут помечаться некоторыми платформами Физические SIM: максимальное доверие, минимальная приватность, наибольшие логистические затраты

Профессионалы мультиаккаунтинга часто используют гибридный подход: физические SIM-номера для основных аккаунтов, генерирующих доход, и бесплатные номера Google Voice для тестовых кампаний или менее рискованных верификаций

Независимо от источника номера, Undetectable.io остаётся актуальным, изолируя каждый аккаунт в отдельном профиле браузера с собственными прокси, cookie и отпечатками — снижая риск перекрестной связи между аккаунтами, используете ли вы Voice, Twilio или SIM-карты оператора

На изображении показан стол, заставленный различными устройствами для связи, включая смартфоны и планшеты, демонстрирующими инструменты для подключения через email-аккаунты и верификацию телефонного номера. Такая обстановка подчеркивает важность управления информацией аккаунта и настройками безопасности, такими как создание аккаунта Gmail или использование двухфакторной аутентификации для усиленной защиты.

Нужен ли вам один бесплатный номер телефона Google для личного разделения или десятки для тестирования кампаний, сочетание Google Voice и правильной изоляции браузера предлагает практичную и экономичную основу. Если вы управляете несколькими аккаунтами и хотите увидеть, как изолированные профили улучшают ваш рабочий процесс, тарифные планы Undetectable.io и бесплатный тариф позволяют протестировать настройку без обязательств — просто помните, что даже лучшие инструменты работают в сочетании с хорошими практиками operational security, а не заменяют их полностью.

Альтернативные почтовые сервисы для анонимной коммуникации

Если ваша цель — создать email-аккаунт без верификации по номеру телефона, существует несколько альтернативных сервисов, ориентированных именно на пользователей, заботящихся о приватности. Такие провайдеры, как ProtonMail, Tutanota и Mailfence, позволяют создавать безопасные email-аккаунты без требования указывать номер телефона, что делает их идеальными для тех, кто хочет сохранить конфиденциальность своих персональных данных. Эти сервисы используют надёжное сквозное шифрование и разработаны так, чтобы минимизировать сбор данных, поэтому ваши сообщения и данные аккаунта остаются в безопасности.

В ситуациях, когда вам нужен одноразовый email-адрес — например, для регистрации на сайте или в сервисе, где нужен лишь временный доступ — такие варианты, как Guerrilla Mail, Temp Mail или сервис временной почты на длительный срок для мультиаккаунтинга позволяют пользователям мгновенно создавать одноразовые почтовые ящики без номера телефона и без необходимости предоставлять личные данные. Хотя такие сервисы временной почты не подходят для долгосрочной коммуникации, они помогают сократить количество спама, когда временного доступа к email вполне достаточно.

Выбирая подходящий email-сервис под свои нужды, вы можете безопасно создавать аккаунты и получать к ним доступ, сохранять анонимность и избегать передачи своего номера телефона или других личных данных в интернете.

Заключение

Подводя итог, Google иногда может позволять создать аккаунт без номера телефона, но требования к верификации различаются и не должны восприниматься как гарантированные. Избегая телефонной верификации, вы снижаете свою подверженность краже личности, спаму и нежелательному сбору данных. Независимо от того, решите ли вы создать аккаунт Gmail, использовать альтернативные защищенные почтовые сервисы или полагаться на временные почтовые ящики, у вас есть несколько вариантов для поддержания аккаунта без номера телефона.

Чтобы сохранить свой email-аккаунт в безопасности, всегда используйте надёжные пароли, включайте двухфакторную аутентификацию и рассматривайте privacy-enhancing инструменты, такие как зашифрованные почтовые клиенты или антидетект-браузеры. Эти шаги помогают защитить вашу личность и гарантируют, что только вы получите доступ к своим чувствительным данным. В конечном счете, управляете ли вы одной почтой или сразу несколькими аккаунтами, приоритет безопасности и приватности позволяет вам поддерживать более безопасное и контролируемое онлайн-присутствие — без необходимости когда-либо привязывать номер телефона.