Как использовать Proxys.io с Undetectable Браузером: Полное руководство по настройке

Антидетект-браузер c прокси — одни из самых действенных инструментов для анонимизации.. Антидетект-браузер подменяет цифровой отпечаток, а прокси — IP адрес. По этим параметрам сайты отслеживают действия пользователей в Сети и выявляют нарушения правил. Если вы хотите стать максимально анонимным, обезопасить себя от хакеров и избежать санкций за мультиаккаунтинг, используйте эти 2 инструмента вместе. В статье расскажем о проверенном сервисе Proxys.io, где можно арендовать безопасные и анонимные прокси. Помимо этого, разберем, как подключить прокси в браузере Undetectable.

Что такое Proxys.io

Proxys.io — сервис по аренде прокси, который работает с 2016 года. Прокси — это промежуточный сервер между пользователем и интернетом. Его используют как инструмент для анонимизации в интернете. Он маскирует IP адреса и геолокацию. Принцип работы выглядит так: прокси-сервер принимает запрос юзера, передает его на сайт от своего имени, а затем перенаправляет полученную информацию обратно пользователю. Таким образом, пользователь заходит в интернет с измененным IP адресом и геолокацией. Сайты и хакеры не могут идентифицировать личность и выявить реальное местоположение пользователя, так как данные надежно замаскированы.

Функционал и преимущества Proxys.io

Proxys.io разработан с учетом потребностей юзеров. Главное преимущество сервиса — качество. Все представленные прокси анонимные, безопасные, высокоскоростные. Их использование не приведет к утечке личных данных, санкциям со стороны сайтов и перебоям соединения.

Понятный интерфейс с удобными разделами позволяет даже новичку легко разобраться, где найти нужную информацию: ознакомиться с ценами, посмотреть страны в наличии, связаться с техподдержкой, оформить заказ.

Большой плюс в том, что работа сервиса автоматизирована. Это значит, что после оплаты не придется часами ждать, когда пришлют данные прокси, чтобы им можно было воспользоваться. Список прокси серверов, IP адреса и порты моментально отображаются в личном кабинете покупателя после оплаты — этот процесс полностью автоматический.

Какой прокси использовать? Proxys.io предлагает:

все виды прокси: мобильные, резидентские, серверные, IPv4, IPv6;

88 стран на выбор;

удобные способы оплаты — заказ можно оплатить как банковской картой, так и криптовалютой;

среднюю скорость — 7 Мбит/с, такой скорости достаточно для любой активности в Сети;

тарифы на любой бюджет;

отзывчивую техподдержку, которая в любое время суток готова прийти на помощь и ответить на все интересующие вопросы.

SEO и SMM специалисты, арбитражники, криптотрейдеры, геймеры, обычные пользователи — лучшие прокси от Proxys.io выбирают как профессионалы, так и любители. С их помощью можно создавать десятки аккаунтов на одном сайте, работать с программами автоматизации без последствий, запускать парсинг в многопоточном режиме, анонимно посещать веб-ресурсы.

Как купить прокси в Proxys.io

Купить прокси очень просто — это несложный процесс, который занимает меньше 10 минут. Сделать заказ можно в нескольких разделах сервиса, но мы рассмотрим один — через главную страницу. Что нужно сделать:

Перейдите на главную страницу Proxys.io. В верхней части отобразится кнопка «Купить прокси», нажмите на нее.

Из списка прокси серверов выберите характеристики нужного. Укажите тип, страну, период аренды и другие данные.

Введите свой e-mail, выберите способ оплаты.

Оплатите.

Заказ оформлен. Данные прокси можно найти в личном кабинете — они станут доступны сразу после оплаты.

Как подключиться к прокси в Undetectable?

Подключение службы прокси в антидетект-браузере Undetectable занимает несколько минут и не требует специальных навыков. Пошаговый алгоритм, как это сделать:

Создайте новый профиль, нажав «New Profile», или зайдите в уже существующий.

Найдите вкладку «Main», выберите «New proxy».

Заполните данные прокси-сервера. Укажите адрес, порт, тип. Кроме того, можно дополнительно указать имя, тогда информация о прокси сохранится и его можно будет использовать в дальнейшем, не вводя заново его данные.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Check Proxy», чтобы удостовериться, что прокси-сервер работает.

Настройка прокси окончена. Теперь вы можете быть спокойны за свою анонимность и безопасность в интернете!

Если вы хотите повысить уровень конфиденциальности, свободно заниматься мультиаккаунтингом без опаски и не бояться за утечку личных данных, аренда прокси от Proxys.io это отличный выбор! Сервис предлагает комфортные условия для клиентов: гибкие тарифы, качественные анонимные прокси, 88 стран на выбор и круглосуточную техподдержку.