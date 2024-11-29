Теневой бан в TikTok: причины, признаки и способы устранения

TikTok — одна из самых популярных социальных сетей в мире, но из-за ее строгих алгоритмов модерации, котрые следаят за все, что ты делаешь на платформе - от качества и содержания контента, до того как ты коммуницируешь с аудиторией вживую через комментарии и прочие активности, и чтобы всегда оставаться на пике, тебе нужно всегда следить за соблюдением правил.

Ты наверняка оказывался/лась в такой ситуациии когда качество контента на высоте, видео максимально смешные и цепляющие внимание, ты долго и кропотливо подбираешь музыку и в процессе монтажа выкладываешься на все сто, но охваты и активность внезапно падают. Видео больше не попадают в ленту рекомендаций (FYP), лайков и комментариев становится всё меньше, а новые подписчики не появляются. Это не случайность и не ошибка. Вероятнее всего, твой аккаунт попал под теневой бан.

Что такое теневой бан?

Теневой бан — это ограничение видимости твоего контента без официального уведомления. TikTok ограничивает доступ видео к широкой аудитории, оставляя их практически незаметными даже для твоих подписчиков. Это может происходить из-за нарушений правил платформы, в том числе подозрительной активности, например накрутка подписчиков. Алгоритмы TikTok отлично понимают, что человек не может подписаться на несколько сотен аккаунтов за несколько секунд.

Как понять, что ты в теневом бане?

Падение охватов: Количество просмотров на твоих видосах резко уменьшается, даже если раньше видео стабильно были популярны и имели высокую активность. Снижение вовлеченности: Из-за того, что твой контент не доходит до целевой аудитории количество лайков, комментариев и репостов начинает резко снижаться. Сегодня ты набираешь сотни тысяч лайков, а завтра едва ли дотягиваешь до сотни. Контент исчезает из поиска: Твои видео не отображаются по хэштегам или ключевым словам, и даже в ленте у твоих подписчиков Сокращается количество подписок: На твой канал перестают подписываться потому что попросту пользователи не могут найти ни тебя ни твой контент.

Ты можешь задаться вопросом как же теневой бан влияет на аккаунт?

Теневой бан делает практически невозможным продвижение в TikTok. Даже если ты создаешь качественный и интересный контент, он просто не доходит до аудитории. Если это случилось, важно найти причину, чтобы исправить ситуацию.

Причины теневого бана в TikTok

TikTok имеет строгие правила сообщества. Нарушая политику сообщества ты можешь очень легко загреметь в теневой бан из которого, порой, бывает не так уж и легко выбраться.

Контент для взрослых (18+)

Иногда теневой бан в TikTok может быть вызван пометкой контента как 18+. Это происходит, когда алгоритмы платформы оценивают видео как откровенное. В эту категорию могут попасть не только сцены с эротическим подтекстом, но и использование определенных слов, фраз или даже дейсвтий, например, поцелуи.

Контент с пометкой 18+ будет показываться в рекомендациях исключительно тем пользователям, которые в настройках своего профиля включили доступ к подобным видео. Однако по умолчанию этот доступ закрыт, и многие пользователи даже не знают, что его можно активировать.

Как результат аудитория таких видео очень сильно сужается, что ведет к падению охватов.

Изображение противоправных действий

TikTok стремится создавать безопасную и комфортную среду для своих пользователей. Поэтому платформа строго фильтрует контент, который может содержать агрессию, насилие или любые другие противоправные действия. В случае если алгоритмы платформы или модераторы обнаруживают подобные нарушения, аккаунт незамедлительно летит в теневой бан.

Использование одинаковых хештегов

Не используй одни и те же хэштеги под каждым видео, этот метод давно утратил свою эффективность. Более того, алгоритмы TikTok могут расценить это как спам. Вместо этого старайся выбирать только те хэштеги, которые действительно актуальны для конкретного видео, и не злоупотребляй ими, не надо использовать 10 штук за раз, ограничься несколькими.

Частые жалобы

Если на твой контент слишком часто жалуются люди, TikTok обязательно проверит его. В случае обнаружения каких-то проблем или несоответствия правилам платформы, видео или даже целая станица может попасть в теневой бан.

Спам-активность

Ты также можешь залететь в тень из-за комментариев по типу “взаимная подписка”. Алгоритмы быстро это обнаружат и отправят горе-спамера в бан.

Автоматизация на платформе

Я уже писал об этом ранее, но старайся не проявлять подозрительную активность на странице, я сейчас имею в виду накрутку подписчиков лайков и так далее. Алгоритмы платформы отлично отслеживают подобного рода автоматизацию и ты рискуешь не только попасть в теневой бан, но и вообще потерять свой тикток аккаунт навсегда.

Удаление контента

TikTok очень не любит когда пользователь удаляет уже опубликованный контент, поэтомы чтобы ненароком не угодить в теневой бан, если тебе хочется убрать видео со своей страницы — просто сделай его приватным или архивируй его, но ни в коем случае не удаляй.

Пренебрежение авторскими правами

TikTok строго соблюдает законы в отношении интеллектуальной собственности, поэтому если ты будешь использовать в своих видео музыку защищенную авторскими правами без согласия ее создателя, платформа ограничит доступ к твоему аккаунту поместив тебя в теневой бан. Чтобы этого избежать старайся использовать аудио из библиотеки платформы.

Как понять, что твой аккаунт в теневом бане?

Если ты заметил падение охватов, это ещё не значит, что твой тикток аккаунт под теневым баном. Сейчас я напишу что нужно сделать чтобы убедиться в том, что твоя страница все же попала в бан.

Проанализируй статистику за последние месяцы: Начни с анализа общей статистики. Сравни ключевые показатели, такие как просмотры, лайки, комментарии и прирост подписчиков, с данными за предыдущие месяцы. Если просмотры резко сократились, а показатели вовлеченности упали, это может говорить о теневом бане.

Также стоит обратить внимание на статистику отдельных видео на странице. Если определенные ролики имеют очень низкие просмотры по сравнению с другими, они, скорее всего, попали под ограничения платформы.

Еще если прирост новых подписчиков полностью остановился и никто больше не подписывается на твой аккаунт, это может быть ещё одним сигналом о проблемах.

Проверь, отображается ли контент в поиске: Еще один способ удостовериться в теневом бане это попробовать создать уникальный хэштег и опубликовать с ним новое видео. А затем попросить друга найти это видео через поиск по этому хэштегу. Если это видео не отображается в поиске, то это звонок о том, что на твой тикток аккаунт были наложены ограничения. Для большей точности я бы повторил тест с несколькими людьми и проверил видимость контента через разные устройства или веб-версию TikTok.

Как выйти из теневого бана?

Проанализируй свой контент

После того, как ты точно убедился в том, что ты в теневом бане, первым делом начни анализировать свой контент. Если в процессе анализа тебе удалось найти видео, которые противоречат политике сообщества：

В контенте присутствует музыка защищенная авторским правом.

В видео присутствует фрагменты контента от других креаторов.

В видео присутствуют запрещенные хештеги (они блокируются тик током из-за того, что в них, например, может содержаться неподобающий контент)

Такие видео стоит скрыть из публичного доступа, так же, как и видео плохого качества. Ни в коем случае не удаляй видео иначе сделаешь еще хуже.

Дай аккаунту “отдохнуть”

Не проявляй вообще никакую активность на своей странице хотя бы около 2 суток. Воздержись от постинга любого контента, перестань просматривать видео в ленте, лайкать и комментировать их. Если теневой бан произошел не по “серьезным” причинам то порой такой “передышки” бывает достаточно чтобы выйти из него.

Поддерживай качественную активность

После затишья начни публиковать качественный контент. Всегда следи за качеством и посылом своих видео. Участвуй в трендах используя завирусившиеся аудио для своего продвижения. Платформа должна вновь увидеть, что ты проявляешь максимальную активность не нарушая никаких правил.

Если же ты считаешь, что видео которые были скрыты не являются причиной теневого бана и хочешь обнародовать их снова, то я бы посоветовал вначале попробовать запостить их на “запасном” аккаунте. Если ты можешь их найти в поисковой выдаче и эти видео не блокирует платформа, то ты можешь попробовать снова опубликовать их на своей странице.

Профилактика теневого бана

1. Соблюдай правила TikTok

Это вроде очевидно, но многие этим пренебрегают. Не публикуй ничего, что может нарушить правила сообщества: никакого насилия, спама или провокационного контента. Даже мелочь, на первый взгляд, может стать причиной проблем.

2. Создавай крутой контент

TikTok обожает и лихо продвигает оригинальные и качественные видео. Плохая картинка или скучный ролик не зайдут. Постарайся снимать с нормальным светом, продумывай идею и не копируй чужие видео в лоб. Чем лучше и оригинальнее будет выглядеть твой контент, тем больше у тебя шансов на успех.

3. Используй прокси и антидетект браузеры

Если работаешь с несколькими аккаунтами (да, да, это я про мультиаккаунт, конечно же), то тут не обойтись без “волшебных” инструментов. Используй антидетект браузер, например, Undetectable.io, чтобы для каждого аккаунта был отдельный профиль с уникальными настройками. Не забывай про прокси (например, вот хорошие резидентские прокси из США), на один тикток аккаунт используй один отдельный IP адрес, чтобы TikTok не заподозрил, что всё это твои аккаунты.

4. Оптимизируй стратегии продвижения

Ставь популярные хэштеги, но только те, что реально подходят твоему контенту. Участвуй в трендах, отвечай на комментарии, алгоритмы Tik Tok это любят. И главное, удерживай внимание зрителей на видео как можно дольше, потому что удержание аудитории — это показать того, что твой контент нравится и платформа тебя уж точно не заблокирует.

Эффективные стратегии продвижения

В этом разделе я вкратце опишу, что можно предпринять для более активного продвижения в TikTok. Если же ты хочешь углубиться в эту тему еще больше, то тебе сюда

Создание оригинального контента: TikTok ценит креативность, поэтому старайся делать уникальные видео, которые будут выделяться среди остальных.

TikTok ценит креативность, поэтому старайся делать уникальные видео, которые будут выделяться среди остальных. Вовлечение аудитории: Общайся с подписчиками через комментарии, ответы на вопросы или прямые трансляции. Чем больше взаимодействий, тем выше твои шансы попасть в рекомендации.

Общайся с подписчиками через комментарии, ответы на вопросы или прямые трансляции. Чем больше взаимодействий, тем выше твои шансы попасть в рекомендации. Использование трендов: Следи за популярными аудио, хэштегами и челленджами. Они помогают увеличить охваты.

Следи за популярными аудио, хэштегами и челленджами. Они помогают увеличить охваты. Мультиаккаунт: Разделяй аудитории по интересам. Например, один аккаунт можно посвятить развлекательному контенту, а другой образовательному. Это даст тебе возможность тестировать разные стратегии и повышать эффективность.

Что в итоге

Теневой бан в TikTok — это временная проблема, но она может сильно повлиять на рост и развитие аккаунта. Чтобы избежать ограничений, важно соблюдать правила сообщества, анализировать контент и работать над его качеством.

Если ты работаешь с мультиаккаунтами, использование антидетект-браузеров и прокси — это обязательное условие для успешного продвижения. Теперь, когда ты знаешь, как распознать теневой бан и выйти из него, самое время применять эти знания на практике. Удачи!