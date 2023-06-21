Выбор прокси для мультиаккаунта в Facebook и Google. ТОП-6 советов.

Арбитраж трафика в социальных сетях и поисковых системах становится все более популярным видом бизнеса. И этот вид бизнеса, на сегодняшний день, практически не возможен без использования мультиаккаунта. Одновременное использование нескольких учетных записей требует использования антидетект браузера совместно с прокси серверами для обхода блокировок и ограничений, которые устанавливают Facebook и Google.

Прокси-сервер – это сервис, который выступает в качестве посредника между пользователем и интернетом. Он позволяет скрыть реальный IP-адрес и обеспечить безопасность при работе в интернете. Прокси может использоваться для доступа к заблокированным сайтам, ускорения загрузки страниц и защиты от вредоносных программ. Бывают мобильные прокси, резидентские прокси и серверные. Под разные задачи имеет смысл использовать подходящие по требованиям прокси.

Эффективность прокси часто зависит от настроек браузера. Поэтому антидетект браузер Undetectable может быть хорошим подспорьем для мультиаккаунта, ведь в нем очень удобные и простые в управлении настройки прокси. В тандеме с правильно подобранными и настроенными прокси Undetectable Browser может давать высокую конверсию даже у новичков в сфере арбитража.

Однако выбрать хороший прокси-сервер может быть непросто – многие сталкиваются с проблемами, не зная, какому серверу лучше довериться. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как выбрать лучшие прокси для Facebook и Google.

Выберите надежного провайдера прокси

Первым шагом при выборе прокси для Facebook и Google является выбор надежного провайдера. Существует множество компаний, которые предлагают резидентские или мобильные прокси, однако не все они равны по качеству. Необходимо выбирать провайдеров, которые имеют хорошую репутацию и многолетний опыт работы в этой сфере.

Убедитесь, что прокси подходят для работы с Facebook и Google

Не все прокси сервера подходят для мультиаккаунт деятельности с Facebook и Google, поскольку эти платформы имеют свои собственные требования к прокси. Поэтому необходимо выбирать те сервисы, которые им соответствуют. Лучшие прокси для Facebook и Google должны быть из HTTPS-протокола и желательно поддерживать Socks5.

Проверьте скорость и стабильность прокси

Для многих арбитражников основным критерием лучшего прокси для работы с Fb и Google зачастую являются скорость и стабильность соединения. Прокси, которые отвечают этим ключевым факторам, помогут избежать проблем с блокировкой аккаунтов и потери денег.

Убедитесь, что прокси не заблокированы

Увы, Facebook и Google часто блокируют прокси-сервера, если через них были зафиксированы нарушения правил платформ. Поэтому необходимо выбирать ещё не заблокированные прокси. Лучше всего довериться тем прокси-серверам, которые уже были проверены другими пользователями и получили положительные отзывы.

Выберите прокси с различными ГЕО

Facebook и Google блокируют аккаунты, которые используются с одного и того же IP-адреса. Поэтому для мультиаккаунта необходимо выбирать прокси с различными геоданными, чтобы избежать блокировок. Например, можно использовать прокси из разных стран. Важно также заранее убедиться, что выбранный сервис может дать арбитражнику резидентские прокси (IP адреса принадлежат реально существующим домохозяйствам) тех стран, из которых планируется запуск рекламы.

Обратите внимание на цену

Цена также является одним из ключевых факторов при выборе лучших прокси для Facebook и Google. Разумеется, стоит выбирать сервисы, которые соответствуют вашему бюджету и предоставляют необходимые функции. Однако в то же время не стоит экономить на качестве, так как это может в итоге привести к потере средств и блокировке аккаунтов.

В заключение: выбор лучших прокси для Facebook и Google является важным шагом в арбитраже трафика. Необходимо выбирать надежных провайдеров, которые предоставляют резидентские или мобильные прокси, соответствующие требованиям платформ. Возможно, периодически прокси-сервер придется менять, но если использовать надежный антидетект браузер (например Undetectable.io) и следовать нужным критериям и заранее тщательно проверить и настроить прокси, проблем с трафиком удастся избежать.

Удачных вам кампаний!