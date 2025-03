Бесплатный прокси на VPS для SEO и антидетект-браузеров

Многие из нас сталкиваются с ситуациями, когда необходимо получить доступ к контенту из другого региона или обеспечить анонимность в сети. Стандартные решения на рынке часто бьют по карману:

Коммерческие прокси-сервисы с ежемесячной подпиской от $10-20

Резидентные прокси по $3-5 за гигабайт трафика

Готовые VPN-решения с ограниченным выбором локаций

При этом многим не нужна сложная инфраструктура с ротацией IP-адресов или сотнями прокси — достаточно стабильного соединения через определенную локацию для конкретных задач.

Кому подходит бюджетный SOCKS-прокси на VPS

SEO-специалистам

Если вы уже оплачиваете VPS для хостинга сайтов и вам нужно проверить поисковую выдачу в регионе, где находится ваш сервер — зачем платить за дополнительный прокси-сервис? Ваш личный прокси сервер на базе программы Dante позволит использовать имеющиеся ресурсы.

Владельцам антидетект-браузеров

Для работы с Undetectable или другими антидетект-браузерами вам нужен стабильный прокси с фиксированным IP. Если у вас уже есть VPS в нужной локации, настройка Dante даст вам необходимый прокси без дополнительных затрат.

Пользователям Proxifier и аналогов

Если вы используете программы для управления прокси-соединениями, SOCKS-прокси на базе Dante станет надежным бэкендом для ваших приложений, не требуя дополнительных вложений.

Тем, кто избегает сложностей VPN

Настройка OpenVPN или WireGuard может быть сложной для неподготовленного пользователя. Dante предлагает более простую альтернативу, когда вам нужно просто перенаправить трафик через другую локацию.

Преимущества бюджетного решения

Экономия средств : Используйте уже оплаченный VPS вместо покупки дополнительных услуг. Полный контроль : Вы сами хозяин своего прокси — никаких посредников и чужих глаз. Только вы решаете, как настроить соединение, и только вы имеете доступ к логам. Никто не будет следить за вашим трафиком или продавать данные о ваших действиях третьим лицам. Это как иметь собственную машину вместо такси — едете куда хотите, и никто не спрашивает, зачем вам туда. Стабильность соединения : Выделенный IP-адрес без конкуренции с другими пользователями. Минимальные системные требования : Dante потребляет минимум ресурсов сервера. Совместимость : Работает с большинством программ, поддерживающих SOCKS-протокол.

Когда это решение НЕ подходит

Если вам нужна частая смена IP-адресов для парсинга или массовой регистрации.

Когда требуется высокий уровень анонимности и шифрования (VPN будет лучшим выбором).

При отсутствии технических навыков для базовой настройки сервера.

Если у вас нет VPS в нужной локации и его приобретение обойдется дороже готовых решений. Чтобы выбрать оптимальный VPS по соотношению цена/качество, рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом VPS хостингов.

Реальные сценарии использования

Проверка SEO-выдачи : "Мне нужно увидеть, как выглядит поисковая выдача в Германии, где у меня уже есть VPS для хостинга сайта клиента"

: "Мне нужно увидеть, как выглядит поисковая выдача в Германии, где у меня уже есть VPS для хостинга сайта клиента" Обход географических ограничений : "Я хочу получить доступ к контенту, доступному только в США, используя мой американский VPS"

: "Я хочу получить доступ к контенту, доступному только в США, используя мой американский VPS" Работа с аккаунтами в социальных сетях : "Мне нужен стабильный IP из определенного региона для работы с местными маркетплейсами"

: "Мне нужен стабильный IP из определенного региона для работы с местными маркетплейсами" Тестирование сайтов : "Необходимо проверить, как работает геотаргетинг на сайте клиента из разных стран"

Инструкция по установке SOCKS-прокси Dante в Ubuntu

Мы проверили эту инструкцию на Ubuntu 24.04.2 LTS, но не переживайте — она подойдет и для более старых версий. Если у вас Ubuntu 18.04.4 LTS или новее, то всё будет просто: Dante Server можно установить обычным способом прямо из стандартного репозитория Ubuntu. Никаких сложностей с поиском пакетов или компиляцией из исходников — всё доступно в официальных источниках.

Системные требования

Для установки и работы SOCKS-сервера Dante на VPS нужно совсем немного ресурсов. Это его большое преимущество перед VPN-серверами — Dante не только менее требователен к железу, но и проще настраивается, что делает его отличным выбором для небольших виртуальных серверов. Правда, если вы планируете обслуживать много одновременных подключений или ожидаете высокую нагрузку, стоит предусмотреть запас по оперативной памяти.

Для реализации такого решения вам понадобится VPS в нужной локации. Если у вас его еще нет, воспользуйтесь нашим рейтингом VPS/VDS хостингов для выбора надежного провайдера в нужной стране.

Установка Dante

Для начала необходимо обновить списки пакетов в ОС, чтобы обеспечить актуальность операционной системы перед установкой нового программного обеспечения. Подключитесь к терминалу вашего сервера с и выполните команды:

sudo apt update sudo apt full-upgrade

После этого установите Dante с помощью команды

sudo apt install dante-server

Важно убедиться, что Dante добавлен в автозагрузку. Для этого выполните команду systemctl is-enabled danted

Результат должен быть "enabled", что означает автоматический запуск сервиса при загрузке системы.

Настройка SOCKS сервера

Для настройки Dante SOCKS-сервера необходимо отредактировать конфигурационный файл /etc/danted.conf. Рекомендуется сначала удалить стандартный файл конфигурации и создать новый. Давайте переименуем стандартный конфигурационный файл:

sudo mv /etc/danted.conf /etc/danted.conf.bak

Теперь можно приступить к созданию нашего конфигурационного файла. Откройте его с помощью текстового редактора:

sudo nano /etc/danted.conf

Наша рабочая конфигурация выглядеть следующим образом (просто скопируйте и вставьте себе):

logoutput: stderr internal: ens3 port = 1080 external: ens3 socksmethod: username user.privileged: root user.unprivileged: nobody user.libwrap: nobody client pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } client block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error } socks pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } socks block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error }

В этом файле вам возможно нужно будет поменять название интерфейса (в нашем файле ens3), для просмотра доступных сетевых интерфейсов используйте команду:

sudo ip addr list

После изменения конфигурации, для применения новых настроек, необходимо перезапустить службу командой:

sudo systemctl restart danted

Сервер Dante будет использовать для аутентификации обычные учетные записи пользователей Linux. Лучше создать отдельного пользователя SOCKS, у которого не будет никаких других прав в системе.

Создадим пользователя, который будет использовать наш SOCKS сервер, запретим ему доступ по SSH и добавим его в группу proxy или в ту группу которая указана в параметре user.privileged конфига Dante.

sudo useradd -s /bin/false proxyuser1 && passwd proxyuser1

sudo usermod -aG proxy proxyuser1

В файрволе, не забудьте открыть порт 1080 для входящих подключений. Если вы используете ufw выполните команду:

sudo ufw allow 1080

Проверить статус сервиса можно с помощью systemctl status danted.service , чтобы убедиться, что он работает корректно.

После выполнения всех этих шагов ваш SOCKS5 прокси-сервер Dante готов к использованию. Вы сможете подключаться к нему с других устройств, указывая IP-адрес вашего сервера, порт 1080 и учетные данные пользователя.

Проверка прокси в антидетект браузере

Теперь нам нужно подключить прокси в современный антидетект браузер с поддержкой SOCKS v5. Антидетект браузер Undetectable прекрасно подходит для наших целей.

Переходим на вкладку Proxy и заполняем данными. Нажимаем кнопку Check, видим что IP определился как немецкий, город Франкфурт-на-Майне.

Не забудьте подключить прокси к профилю в антидетект браузере.

Давайте проверим теперь сторонними сервисами, возьмем пару популярных, например Whoer, Pixelscan. Все прекрасно!

Ваш бюджетный и полностью вами контролируемый прокси готов к работе. Удачи в вашей работе.

Заключение

Бюджетный SOCKS прокси на VPS — это не универсальное решение для всех, но для определенного круга задач он предоставляет оптимальное соотношение цены и функциональности. Если у вас уже есть VPS в нужной локации, и вам не требуется сложная инфраструктура с ротацией IP-адресов, Dante может стать именно тем инструментом, который решит ваши задачи без дополнительных затрат.

Эта статья подготовлена экспертами команды DIEG.info, возглавляемой Дмитром Яковенко — профессионалами с многолетним опытом в области сетевых технологий и безопасности. Мы стремимся делиться знаниями, которые помогут вам эффективно решать задачи в динамичном мире современных IT-технологий. Наша миссия — делать сложное простым!