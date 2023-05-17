Как продлить срок службы аккаунта Фейсбук: стратегии создания контента, советы по рекламе, прогрев аккаунтов

Если аккаунт Facebook имеет большой возраст и на нем постоянно ведется активность, откручиваются кампании, которые ничего не нарушают — у такого аккаунта высокий траст. Возрастает вероятность, что алгоритмы соцсети позволят откручивать большие лимиты. Другое преимущество — не нужно постоянно тратить деньги и время на поиск расходников, прогрев аккаунтов, перезапуск кампаний. Рассмотрим, как сделать так, чтобы FB-аккаунт жил долго.

Прогревать Фанпейдж

Прогрев аккаунта, несомненно, очень важен, но не стоит забывать и о Fan Page. В фарме нескольких аккаунтов и Фанпейдж поможет стратегия мультиаккаунта с помощью антидетект браузера Undetectable. Отличный инструмент - cookie-бот для автоматического прогрева еще более ускорит завоевание траста в FB!

Fan Page и ее оформление влияют на траст аккаунта Фейсбук, а также на цену за клик или лид. Прогревать Фанпейдж нужно до компании и в то время, пока кампания идет. Раз в 3 дня желательно публиковать свежие посты, инициировать активность, стимулировать пользователей оставлять лайки и комментарии. Можно задействовать сервисы мотивированного трафика, но аккуратно и с соблюдением лимитов.

Работая над прогревом аккаунта, для публикаций можно заимствовать контент с сайтов похожего профиля, ссылаться на тематические статьи или делать их рерайт, делать репосты аккаунтов других блогеров. Важно отвечать на комментарии: ФБ должен убедиться, что рекламодатель — человек, который заинтересован в клиентах.

Избегать агрессивной рекламы

Если реклама нарушает правила, Facebook ее отклоняет. Когда отклонений накапливается слишком много и они происходят часто — траст Facebook аккаунта снижается до нуля и ФБ его банит.

Внимательно перепроверяйте свои креативы, Fan Page и лендинги на предмет возможных нарушений - это, пожалуй, самый главный способ увеличить срок жизни аккаунта Фейсбук. Важно избегать фраз, которые могут нести в себе обман, быть неправильно воспринятыми. Например, указание на 100% гарантию, на нереалистичные цифры и сроки.

При подготовке промо материалов для Facebook нужно завуалировать послание аудитории, сделать лендинг более белым, либо использовать клоаку.

Правильно оформлять лендинг

Система тщательно проверяет сайт, куда ведет ссылка в рекламном объявлении вашего Фейсбук аккаунта. Домен лендинга должен быть трастовым, не входить в черные списки. Есть браузерное расширение Web of Trust, которое показывает, как соцсети видят и оценивают домен, насколько считают его безопасным.

На лендинге важно разместить контакты рекламодателя, номер телефона, адрес. Обязательно наличие:

политики конфиденциальности;

правил и условий оказания услуг — возврат денег, доставка товара.

Это покажет Фейсбуку, что рекламодатель продает белый товар и заинтересован в безопасности покупателей.

Если используется клоака, все то же самое должно быть указано на white page.

Делать креативы максимально уникальными

Можно взять идеи, подходы и заготовки креативов из spy-сервисов, но копировать их точь-в-точь не стоит. ФБ вычисляет неоригинальные крео и отклоняет кампании, из-за этого Facebook аккаунт живёт меньше.

Каждый крео нужно адаптировать под свой оффер, добавлять уникальные элементы. Уникализация картинок, очистка мета-тегов возможна с помощью Imgfactory, Mass-images, ImBatch и аналогичных инструментов.

Соблюдать принцип «один аккаунт — один оффер»

С одного аккаунта Фейсбук необходимо запускать не более одного оффера. Для каждого оффера должен быть свой домен и своя FunPage. Fb анализирует и проверяет товары, которые аккаунт рекламирует. Если с одной учетной записи рекламируется два и более товаров — это для Facebook слишком подозрительно.

Вывод

Рекламная система Fb может забанить любой аккаунт Facebook, универсального способа защититься от банов на 100% пока не существует. Но можно снизить риски блокировок до минимума, используя наши рекомендации, и тем самым продлить жизнь учетной записи. Важно применять комплексный подход, пробовать несколько способов.

Мы также рекомендуем вам статью: “Как правильно проводить прогрев аккаунтов Facebook: рекомендации и порядок действий.” в которой рассказали, как с помощью стратегии мультиаккаунта, используя антидетект браузер, грамотно подготовить Фейсбук аккаунты для размещения рекламных объявлений.